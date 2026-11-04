Proč prohráli? Republikáni obvinili Trumpa z porážky ve volbách

Celostátní demokratická vlna udeřila v kongresových volbách mimořádnou silou. Tento jev se rovnoměrně projevil napříč všemi americkými okresy bez ohledu na jejich dlouhodobou politickou historii. Demokraté si již bezpečně zajistili kontrolu nad Senátem a směřují také k ovládnutí Sněmovny reprezentantů.
Podrobná data ukazují, že posun přibližně o osm bodů doleva zaznamenaly jak okrsky volící v posledních čtyřech prezidentských volbách výhradně demokraty, tak ty nejpevnější republikánské bašty. Tento plošný volební posun odráží hlubokou nespokojenost voličů se současným stavem společnosti. Strana si tak upevňuje pozici v klíčových oblastech napříč celou zemí.
Zklamaní republikánští činitelé po těchto těžkých porážkách nešetří ostrou kritikou na adresu hlavy státu. Todd Gillman, michiganský republikán a bývalý šéf strany v okrese Monroe, v této souvislosti otevřeně prohlásil, že strana se musí od Donalda Trumpa co nejrychleji distancovat. Podle jeho varování mohou republikáni čelit volebním neúspěchům až do konce desetiletí.
Jako hlavní příčinu prudkých ztrát označují republikánští experti podle webu Politico rozhodnutí zavést zemi do války s Íránem bez jakékoliv hlubší přípravy. Vnitrostranická kritika se snáší také na Trumpův nevybíravý a politicky nekorektní styl vyjadřování. Podle slov republikánských činitelů tato rétorika veřejnost neustále vyčerpává a odrazuje voliče od podpory konzervativních kandidátů.
Gillman v této souvislosti připomněl kontroverzní kroky a vyjadřování prezidenta, které u voličů vyvolávají silnou únavu. Jako příklady zmínil podivné snahy o přejmenování Mexického zálivu a Ontarijského jezera či plány na americké získání Grónska. Tyto excesy podle kritiků odvádějí pozornost od skutečných problémů a poškozují politický obraz strany.
Matt Dole, předseda republikánské strany v ohijském okrese Licking, poukázal na to, že uvnitř strany sílí hlasy volající po návratu k politické normalitě. Podle jeho názoru by to sice nemělo znamenat úplné odmítnutí Trumpovy ideologie a hlavních principů, avšak vyžaduje to rázné opuštění jeho chaotického stylu. Současný prezident sice hájí republikánské zásady, avšak podle Dola se pohybuje zcela mimo přijatelná pravidla politického boje.
Republikánský konzultant Ryan Girdusky rovněž vyjádřil hluboké znepokojení nad tím, že dříve silná voličská koalice postavená na mladých lidech kompletně selhala. Girdusky uvedl, že Donald Trump dokázal v průběhu pouhých osmnácti měsíců promarnit celou většinu, kterou předtím budoval během náročné kampaně. Účast mladých voličů na straně republikánů totiž na mnoha místech prudce klesla.
Závěrem Girdusky poznamenal, že výsledky voleb poskytnou řadovým republikánským zákonodárcům větší politickou svobodu. Strach z vnitrostranických primárek podle něj po těchto porážkách polevil a politici mohou konečně mluvit otevřeně. Zjistili totiž, že voliči neschvalují válku v Íránu ani unáhlená cla, což jim umožňuje pravdivě pojmenovat realitu bez nutnosti obhajovat Trumpovy výstřelky.
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Zdroj: Libor Novák