V USA se po volbách začíná mluvit o Americe bez Trumpa

Po zdrcujících výsledcích v letošních kongresových volbách, v nichž republikáni utrpěli hluboké ztráty a směřují ke ztrátě kontroly nad oběma komorami Kongresu, začínají někteří představitelé strany otevřeně hovořit o politické budoucnosti bez Donalda Trumpa. Strana se po sérii neúspěšných soubojů napříč zemí ocitá v situaci, kdy musí čelit otázce nového směřování konzervativního hnutí po skončení současného prezidentského mandátu.
Jonathan Fletcher, který působí jako matrikář a bývalý předseda republikánů v okrese Gaston, v této souvislosti podle webu Politico uvedl, že nastal čas zvážit, jak bude vypadat politický život po odchodu Donalda Trumpa. Podle jeho slov sice současný prezident vykonal řadu úspěšných kroků, avšak republikánská strana nemůže zůstat trvale vymezena výhradně kolem jediné osobnosti.
Fletcher rovněž zdůraznil, že pokud to myslí republikáni s vyhráváním voleb vážně, musí se zaměřit na oslovování voličů ve středu politického spektra. Právě neschopnost osídlit středové voliče se během volebního cyklu ukázala jako zásadní slabina, která přispěla k celkovému propadu strany v klíčových oblastech.
Senátor John Curtis z Utahu se ke stejnému tématu vyjádřil v příspěvku na platformě Substack, kde vinu za volební prohry připsal odklonu od tradičních konzervativních hodnot, přičemž jméno hlavy státu přímo nezmínil. Výsledky voleb označil za jasné varování a dodal, že pokud bude reakcí strany pouze obviňování médií, průzkumů veřejného mínění nebo voličů, pak se strana nic nenaučí.
Vnitropolitický kontext přitom naznačuje, že napětí uvnitř strany doutnalo již před samotným volebním večerem. Někteří republikánští lídři v soukromí vinili Trumpa z předvolebních obtíží a jako hlavní faktor zhoršujícího se prostředí označovali probíhající válku s Íránem, ačkoliv nikdo neočekával takto hluboký volební propad.
Konzultant a bývalý vládní poradce Ryan Stubenrauch poukázal na to, že klíčem k výsledku bylo chování nezávislých voličů, kteří se masivně odklonili od republikánů. Podle jeho vyjádření nerozhodovala tradiční témata jako potraty nebo držení zbraní, nýbrž celková národní nálada a hněv obyvatel namířený vůči osobě prezidenta.
Sám prezident Donald Trump vysvětlil neúspěch strany tím, že jeho jméno nefigurovalo na hlasovacím lístku, přestože před volbami po dobu několika měsíců vyzývatelům i voličům opakovaně radil, aby se chovali tak, jako by kandidoval. Toto vysvětlení však v řadách strany vyvolalo debaty o tom, jaká strategická východiska zvolit pro nadcházející období.
Diskuze uvnitř republikánského tábora se proto přesouvají k vyhlídkám na rok 2028 a k otázce, zda případná kandidatura viceprezidenta JD Vance dokáže stranu úspěšně vést. Část dárců a stranických struktur vyjadřuje skepse ohledně toho, zda by Vance dokázal získat potřebnou celostátní podporu bez vybudování vlastního širšího hnutí.
Jeden z republikánských dárců, který si přál zůstat v anonymitě, v této souvislosti poznamenal, že země pravděpodobně odmítá další pokračování politiky ve stylu Trumpa, ačkoliv může mít jistou podporu pro jeho mírnější variantu. Podle tohoto názoru by republikáni měli pro rok 2028 zvážit nominaci některého z úspěšných guvernérů, kteří dokážou oslovit širší voličskou základnu.
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Zdroj: Libor Novák