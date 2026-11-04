Volby v USA skončily. Ameriku teď mohou potkat tři scénáře

Po měsících kampaně a miliardových výdajích mají Spojené státy za sebou volební den, v nichž se rozhodovalo o budoucím politickém směřování USA a rovnováze moci ve Washingtonu. Přestože průzkumy veřejného mínění předvolebního období přisuzovaly mírnou převahu demokratům, nejistota ohledně výsledků zůstává vysoká a politologové podle BBC pracují hned s několika možnými scénáři vývoje.
První možný scénář počítá s masivní demokratickou vlnou, k níž by mohly přispět historické trendy nahrávající opozici, nízká popularita prezidenta Donalda Trumpa či nespokojenost voličů s rostoucími životními náklady kvůli konfliktu v Íránu. Agresivní prosazování imigrační politiky a podpora výstavby datových center se v tomto vývoji mění v katalyzátor volebního zemětřesení.
V tomto prvním případě by demokraté s přehledem ovládli Sněmovnu reprezentantů, kde by výrazně překonali hranici 218 křesel nutnou pro většinu, a uspěli by i v řadě tradičně konzervativních oblastí. V Senátu by ovládli klíčové souboje a dosáhli by historických vítězství ve státech jako Texas či Kansas, čímž by si zajistili pohodlnou většinu bez nutnosti řešit případné právní spory.
K tomuto výsledku by demokraty dovedla vysoká volební účast jejich voličů a silná podpora nezávislých, čímž by zvrátili dřívější zisky republikánů u mladých mužů a hispánské komunity. Prvními signály takového vývoje by byla úspěšná obhajoba sněmovních křesel na Floridě, zisk mandátů v Severní Karolíně, Michiganu či New Yorku a případné dobytí senátního křesla v Jižní Karolíně.
Druhý scénář předpokládá mírnější variantu označovanou jako demokratický slabý proud, v němž by průzkumy nebyly zcela správné, ale ani úplně vedle. V takovém případě by demokraté sice získali většinu v dolní komoře Kongresu, avšak jen velmi těsnou, což by vedlo k neustálým vnitrostranickým sporům mezi levicovým a středovým křídlem při prosazování legislativy.
V horní komoře by si v této variantě demokraté připsali jen minimální zisky, například v podobě Severní Karolíny, zatímco v konzervativním vnitrozemí by narazili na neprodyšnou obranu republikánů. Odolávající senátorka Susan Collinsová v Maine nebo neúspěch kandidáta Abdula El-Sayeda v Michiganu by ukázaly limity demokratického postupu.
Mobilizace republikánských voličů během samotného dne by vyvážila dřívější náskok demokratů v předčasném hlasování a vedla by k politickému patu ve Washingtonu. Prvotním varováním pro demokraty v této variantě by bylo udržení silných pozic republikánů na Floridě a neschopnost prorazit v klíčových státech navzdory drobným ziskům v Pensylvánii či Virginii.
Třetí a poslední scénář nastiňuje úspěšný večer pro republikány, v jehož rámci by strana dokázala uhájit obě komory Kongresu a popřít předvolební průzkumy podceňující podporu Donalda Trumpa. Masivní mobilizace voličů a příklon nezávislých a hispánských voličů zpět k vládní straně by zcela změnily očekávaný výsledek.
Boj o Sněmovnu reprezentantů by v tomto případě mohl skončit v patové situaci, kdy by o konečném rozložení sil rozhodovalo až zdlouhavé sčítání korespondenčních lístků v Kalifornii. Republikáni by si udrželi většinu díky úspěšnému překreslení volebních obvodů v Texasu, na Floridě a v Severní Karolíně.
V horní komoře by republikáni ovládli všechny sporné souboje a dokázali by zvítězit i v Michiganu, což by prezidentu Trumpovi umožnilo prohlásit výsledky za obnovený volební mandát a pokračovat v prosazování své domácí i zahraniční politiky s plnou podporou zákonodárného sboru.
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Zdroj: Libor Novák