Češi proti Rusku na led nenastoupí, oznámil šéf svazu Hadamczik

Český hokej se v úterý připojil k několika evropským hokejovým federacím, které oznámily, že národní tým nenechají nastoupit proti Rusku. Svaz tak reagoval na rozhodnutí Mezinárodní sportovní arbitráže (CAS), které by mělo umožnit návrat ruských hokejistů na největší světové akce pod hlavičkou IIHF.
Prezident Českého svazu ledního hokeje Alois Hadamczik v úterý potvrdil, že ani česká národní tým nebude nastupovat proti ruské reprezentaci. Krátká informace se objevila na webových stránkách svazu. Česko se tak připojilo k Finsku, Norsku, Dánsku a Švédsku.
Ruským týmům má být umožněna účast na akcích mezinárodní hokejové federace IIHF, vyplývá z pátečního rozhodnutí arbitráže. Zabývala se rozhodnutím federace, která vyřadila Rusko z akcí v sezóně 2026/27, včetně mužského a ženského mistrovství světa.
Podle rozhodnutí Mezinárodní sportovní arbitráže nejsou obavy IIHF ohledně bezpečnosti dostatečně opodstatněné. Arbitráž zdůraznila, že se nevěnovala tomu, zda mají Rusové hrát bez národních symbolů jako tým neutrálních sportovců.
Návrat ruského hokeje uvrhne do nejistoty zejména pořadatele letošního světového šampionátu v Německu, protože na turnaj se zároveň kvalifikovala Ukrajina, která je přes čtyři roky ve válce s Ruskem.
IIHF hned v pátek vyjádřila zklamání z rozhodnutí CAS a nesouhlas s některými jeho aspekty. Mezinárodní hokejová federace trvá na tom, že její rozhodnutí chránit bezpečnost všech účastníků bylo opodstatněné. "Ačkoli IIHF respektuje autoritu CAS a bude jednat v souladu s jejím rozhodnutím, výsledek neodstraňuje obavy," uvedli zástupci světového hokeje.
Rusové se světového šampionátu zúčastnili naposledy v roce 2021, kdy vypadli ve čtvrtfinále. Od následujícího roku na mistrovství světa chyběli kvůli invazi na sousední Ukrajinu.
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Zdroj: Libor Novák