Macinka se omluvil za slova o hokejistkách. Manželka ho prý seřvala

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) se v pondělí omluvil za nevhodný výrok na adresu žen, které hrají lední hokej. Vicepremiér se nechal slyšet, že lituje slov, která pronesl v jedné z víkendových televizních diskuzí.
Macinka po pondělním jednání vlády konstatoval, že jeho víkendové vyjádření bylo velmi nevhodné. "Sice jsem hovořil o ruských hokejistkách, nikoliv o českých, ale to je v tuto chvíli úplně jedno. Musím říct, že mě to opravdu mrzí, a že je mi to skutečně líto," citoval ministra web novinky.cz.
Šéf diplomacie zmínil, že nejvíce to schytal od své manželky. "Sdělila mi, že až bude naše dcerka větší a bude-li chtít, tak ji zapíše do hokejového týmu a že já budu ten, kdo ji tam bude pravidelně vozit," uvedl předseda vládních Motoristů.
Macinka zároveň ocenil, že mu vládní kolegové nepředhazovali, co řekl. Kriticky se však na jeho adresu vyjádřili mnozí sportovci, včetně některých reprezentačních hokejistů, kteří nastupují v zámořské NHL.
O nejobsáhlejší vyjádření se postaral brankář Anaheimu Lukáš Dostál, hrdina zlatého šampionátu v Praze. "Absolutně nechápu, jak může člověk v tak významné politické funkci veřejně pronášet podobné výroky. Taková slova jednoznačně odsuzuji a stydím se, že nás takový člověk reprezentuje jako ministr zahraničí," napsal na instagramu.
Dostál zdůraznil, že lední hokej není jen mužským sportem. "Hokej je sport pro všechny, stejně jako každý jiný sport. Nenechte se odradit předsudky a omezeným myšlením druhých," dodal.
Ostře se do Macinky pustil útočník Calgary Adam Klapka. "Už dost tohoto dem**ta, prosím," vzkázal přes sociální sítě. "Jak tohle může někdo říct?" nechápal kanonýr Colorada Martin Nečas.
Macinka se šokujícího výroku dopustil v diskuzním pořadu Partie na stanici CNN Prima News. "Lední hokej považuji za mužský sport. Za ženský sport ho úplně nepovažuji. Chápu, že tím nepotěším naše skvělé feministky, když řeknu, že tentokrát budou muset přežít české mistrovství bez účasti ruských mužatek," pronesl ministr ve vysílání.
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Petr Macinka , hokej , sport
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Zdroj: Libor Novák