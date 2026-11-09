Macinka ostrými útoky na adresu sportovkyň pobouřil politiky. Padají výzvy k rezignaci, skandál hasí jeho kolegové

Výrok ministra zahraničí Petra Macinky z hnutí Motoristé sobě, kterým v nedělním televizním pořadu označil ruské hokejové reprezentantky za „ruské mužatky“, vyvolal bouřlivou vlnu kritiky napříč českou politickou scénou. Incident se odehrál v nedělní Partii Terezie Tománkové na stanici CNN Prima NEWS, kde šéf české diplomacie hovořil o možné účasti ruských sportovkyň na nadcházejícím lednovém mistrovství světa hokejistek do 18 let v Ostravě a prohlásil, že feministky budou muset toto mistrovství přežít bez účasti zmíněného týmu.
Debata, v níž se probírala i mezinárodní témata včetně působení Donalda Trumpa či cesty Andreje Babiše do Izraele, se v závěru stočila k ožehavé otázce možného návratu ruských sportovců na mezinárodní hokejová kolbiště. Moderátorka Terezie Tománková během vysílání připomněla, že toto téma se bezprostředně týká také lednového mistrovství světa v ledním hokeji žen do 18 let, které má hostit právě Ostrava.
Šéf české diplomacie v diskusi uvedl, že si účast ruského týmu na českém území během probíhajícího válečného konfliktu na Ukrajině nedokáže v žádném případě představit. Jako hlavní komplikace označil fakt, že by v tuzemsku musela znít ruská hymna, a rovněž hrozbu vzplanutí protestů před halou v ostravské Porubě, které by mohly vyžadovat zásah policejních složek proti aktivistům.
Následně však ministr pronesl kontroverzní poznámku, když prohlásil, že lední hokej považuje za ryze mužský sport a že se nadcházející turnaj bude muset obejít bez účasti takzvaných ruských mužatek, čímž podle vlastních slov nepotěšil české feministky. Zaskočená moderátorka se po tomto vyjádření ministra okamžitě zeptala, zda mu takové pejorativní označení nepřipadá vůči ženským sportovkyním urážlivé a nevhodné.
Petr Macinka však svůj postoj hájil a zopakoval, že lední hokej za ženský sport osobně nepovažuje, přičemž dodal, že k tomuto odvětví ženy přivedly především sílící feministické tlaky ve společnosti.
Kontroverzní výroky šéfa resortu zahraničí na adresu hokejistek vyvolaly okamžitou a velmi ostrou reakci ze strany bývalého ministra diplomacie Jana Lipavského z ODS, který se do svého nástupce rázně pustil. „Jsem zhnusený z vašich nechutných šovinistických keců,“ reagoval Lipavský.
Po odvysílání pořadu se ale kontroverzní výrok začal rychle šířit po sociálních sítích, kde sklidil vlnu odmítavých reakcí nejen od opozičních subjektů, ale také od koaličních partnerů. Šéfka poslaneckého klubu hnutí ANO Taťána Malá na síti X uvedla, že nazývání sportovkyň mužatkami není projevem odvahy ani názoru, nýbrž arogance, pocitu nadřazenosti a nebezpečného přesvědčení o vlastní výjimečnosti.
Snahu zmírnit dopady Macinkova vyjádření musel následně převzít jeho stranický kolega a ministr sportu Boris Šťastný, který ve svém příspěvku vyjádřil hluboký obdiv všem ženám věnujícím se lednímu hokeji a dalším náročným sportovním odvětvím.
Předseda hnutí STAN Vít Rakušan však na Šťastného vyjádření zareagoval kriticky s tím, že v rozsáhlém textu nenašel žádné jasné odsouzení slov vlastního stranického předsedy a celou snahu označil za alibismus. Místopředsedkyně STAN Michaela Šebelová dodala, že české hokejistky dělají svými výkony Česku mnohem lepší službu a důstojnější reprezentaci než Macinka.
Strana TOP 09 mezitím na sociálních sítích vyzvala Petra Macinku k okamžité rezignaci na funkci ministra zahraničí s tím, že alternativou by bylo jeho odvolání premiérem Andrejem Babišem, které však od slabého předsedy vlády nelze očekávat. Europoslankyně za STAN Danuše Nerudová označila ministrova slova za sexismus, buranství a myšlení zaseknuté v minulém století, které je v pozici šéfa diplomacie ostudou celé země.
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Zdroj: Libor Novák