Demokraté mají za cíl omezit moc Trumpa. Voliče republikánů volby roztříštily

Výsledky kongresových voleb vyvolaly hluboké otřesy v obou hlavních politických táborech ve Spojených státech. Zatímco republikáni čelí vnitřním sporům ohledně své budoucí strategie, demokratičtí voliči odmítají jakékoliv kompromisy s administrativou. Strana nyní stojí před zcela novou politickou realitou.
Republikánské hnutí je v současnosti rozděleno na dva neslučitelné tábory ohledně toho, jak na prohry reagovat. Skupina věrných zastánců hnutí MAGA prosazuje, aby se strana ještě pevněji semkla kolem prezidenta Donalda Trumpa. Naproti tomu mírnější a umírněnější voliči z Trumpovy koalice volají po okamžitém zavedení jistého odtahu od jeho politiky.
Tyto protichůdné názory jasně předznamenávají vnitrostranické rozbroje, které mohou republikánskou stranu provázet po celé příští dva roky. Neshody ohledně směřování strany se objevují bezprostředně po sečtení hlasů v klíčových státech. Vedení bude muset nalézt způsob, jak tyto rozdíly překonat, aniž by ztratilo voličskou základnu.
Na demokratické straně panuje mezi voliči jednoznačná shoda v tom, že omezování moci prezidenta má přednost před hledáním shody. Podle aktuálních průzkumů veřejného mínění si až dvě třetiny demokratických voličů přejí, aby nově ovládaná Sněmovna reprezentantů zaměřila veškerou energii na aktivní odpor vůči Trumpově agendě.
Přestože prezident v reakci na výsledky deklaroval ochotu k oboustranné spolupráci v nadcházejícím kongresovém období, voliči opozice na tuto nabídku neslyší. Celkem šedesát pět procent dotázaných demokratických voličů tvrdí, že sněmovna by se měla věnovat blokování vládních plánů. Nevadí jim přitom ani fakt, že to proběhne na úkor schvalování běžných zákonů.
Demokratické vedení ovšem bude muset v lednu citlivě vybalancovat tento silný tlak na politický dohled se skutečnými potřebami občanů. Mezi hlavní priority nepochybně patří řešení rostoucích životních nákladů, které trápí širokou veřejnost napříč zemí. Agresivní kontrolní činnost tak musí jít ruku v ruce s praktickými kroky pro zlepšení ekonomické situace.
Dalším klíčovým fenoménem letošních voleb byla minimální ochota voličů k takzvanému křížovému hlasování. Volební výsledky ukázaly, že voliči málokdy tříštili své hlasy mezi obě strany, což vyneslo k vítězství progresivní i umírněné demokratické kandidáty bez rozdílu. Sjednocená podpora podpořila obě křídla strany.
Jako názorný příklad slouží situace v Michiganu, kde progresivní kandidát Abdul El-Sayed drží bezpečný náskok, zatímco guvernérka Jocelyn Bensonová s přehledem vede o několik procentních bodů. Podobný trend se ukázal také v Minnesotě, kde oba zástupci strany dosáhli dvouciferných rozdílů proti svým republikánským soupeřům.
Výjimky potvrzující pravidlo se objevily například na Floridě, kde neuspěli jak umírněný David Jolly, tak progresivní zástupkyně Angie Nixonová. Ve státech jako Maine či Texas však minimální rozdělování hlasů pomohlo demokratickým kandidátům napříč celou kandidátkou k hladkému vítězství. Strana tak odchází z voleb s pevným mandátem a jasnou představou o dalším postupu.
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Zdroj: Libor Novák