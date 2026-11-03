Volby v USA provází technické potíže. Lidé hlasují o Kongresu, guvernérech či v referendech

Klíčové volby ve Spojených státech, v nichž voliči rozhodují o celkovém složení Kongresu pro zbývající dva roky druhého funkčního období prezidenta Donalda Trumpa, jsou v plném proudu. K volebním urnám celý den míří miliony oprávněných voličů, pro které mají tyto volby zásadní význam, neboť určí politické směřování země a fungování federální vlády.
Americký Kongres se skládá ze Sněmovny reprezentantů a ze Senátu, přičemž obě komory musejí schvalovat federální legislativu a plní klíčovou roli při kontrole výkonné moci. V letošním roce se hraje o všech 435 křesel ve Sněmovně reprezentantů a o 35 senátních mandátů.
Republikáni obhajují těsnou většinu ve Sněmovně reprezentantů, zatímco opoziční demokraté potřebují k získání kontroly čistý zisk čtyř mandátů. V Senátu, kde z celkového počtu sta členů probíhají volby přibližně pro třetinu křesel, drží republikáni padesát 3 místa proti 47 křeslům demokratů a nezávislých zákonodárců.
Kromě federálního parlamentu se volí také 39 guvernérů v jednotlivých státech a teritoriích, tisíce členů státních zákonodárných sborů, místní úředníci, soudci a probíhá rovněž hlasování o řadě regionálních referend a otázkách týkajících se daní, práva na potrat či volebních pravidel.
Historický kontext těmto volbám dává fakt, že úřadujícímu prezidentovi a jeho straně se v Kongresu obvykle nedaří, neboť strana v Bílém domě ztratila křesla ve Sněmovně reprezentantů v osmnácti z posledních dvaceti voleb od roku 1946.
Předvolební atmosféru doprovodila řada veřejných výzev, mezi nimiž vyniká otevřený dopis aliance více než sta bývalých astronautů NASA známé jako Astronauts For America, kteří varovali před politickým tlakem a zasahováním do správy voleb na úrovni jednotlivých států.
Pozornost obou politických stran se soustředí na několik klíčových senátních soubojů, například v Michiganu, kde se o křeslo utkává demokratický kandidát Abdul El-Sayed s republikánem Mikem Rogersem podpořeným Donaldem Trumpem.
Další ostře sledované souboje se odehrávají v Maine, na Aljašce, v Ohiu, v Texasu, v Kansasu, v Jižní Karolíně a v Iowě, kde se rozhoduje o velmi těsných většinách a možných překvapivých ziscích pro obě strany.
Hlasování v průběhu úterního rána provázely i dílčí technické potíže, jako byl například výpadek skenerů lístků v okrese Westchester ve státě New York, což na krátkou dobu zkomplikovalo situaci voličům v jednom z nejsledovanějších okrsků.
Volební místnosti po celé zemi přivítaly od brzkých ranních hodin dlouhé řady občanů, kteří přicházeli vyjádřit své názory na fungování federální vlády, šetření státních výdajů a celkové směřování země.
Krátce před otevřením volebních místností Nejvyšší soud USA rychle a bez podrobného odůvodnění odmítl snahu Trumpovy administrativy přinutit kalifornské úřady k oddělení a nepočítání hlasů zhruba dvaceti tisíc osob označených ministerstvem spravedlnosti za neobčany.
Ministerstvo spravedlnosti navíc v rámci svých dosavadních aktivit vyslalo volební pozorovatele do 126 jurisdikcí ve všech padesáti státech, což v závěru kampaně vyvolalo debaty o dodržování politické neutrality úřadu.
Volby se konají v době, kdy prezident Trump, který nadále odmítá uznat výsledky předchozích prezidentských voleb, vyzýval své stoupence k maximální mobilizaci a obezřetnosti ohledně průběhu hlasování a korespondenčních lístků.
Odborníci, politici i zahraniční pozorovatelé sledují podle BBC výsledek s napětím, neboť tyto volby představují pro obě strany zásadní měřítko popularity vládní politiky a určují, jaké páky bude mít Kongres k dispozici pro kontrolu administrativy v příštích letech.
První dílčí výsledky se očekávají po uzavření prvních volebních místností na východním pobřeží, přičemž konečné rozložení sil v obou komorách Kongresu určí legislativní a politickou rovnováhu ve Spojených státech na zbytek prezidentského období.
Jedním z významných prvků, které analytici podle CNN sledují, je možnost, že předvolební průzkumy veřejného mínění se mohou mýlit. Příklad nedávného průzkumu senátního klání v Kansasu ukázal obavy demokratů v podobě systematického podceňování republikánských voličů, kteří se často odmítají účastnit tradičních anket, což by mohlo v klíčových státech přinést výrazné volební překvapení.
Velkou výhodu pro republikány představuje také samotné rozvržení senátní mapy, která je letos mimořádně nakloněna konzervativní straně. I kdyby celonárodní preference plošně posunuly voliče směrem k demokratům, opozice by stále nedosáhla potřebného počtu křesel v Senátu, protože letošní volební bojiště se odehrává převážně v tradičně republikánských státech.
Demokraté by k získání kontroly nad horní komorou museli zvítězit v nejméně dvou státech, v nichž prezident Donald Trump v předchozích prezidentských volbách zvítězil dvouciferným rozdílem, což představuje extrémně náročný úkol s minimálním prostorem pro jakoukoliv chybu.
Další naději pro republikánský úspěch skýtají státy jako Maine a Michigan, kde se demokraté snaží obhájit své pozice, ale potýkají se s komplikacemi ohledně nominovaných kandidátů. Pokud republikáni dokážou v těchto soubojích vytěžit nečekaný obrat nebo zvítězit, podstatně tím ztíží cestu demokratů k zisku většiny.
Významnou roli v boji o Sněmovnu reprezentantů hraje také proces úpravy volebních obvodů známý jako gerrymandering. Úspěšné a strategické redistribuční kroky republikánských zákonodárců v průběhu volebního období pomáhají chránit obhajovaná křesla a efektivně omezují možné zisky opozičních kandidátů.
V neposlední řadě hraje roli samotná priorita témat a chování voličů u volebních uren. Ačkoliv řada kroků prezidenta Trumpa čelí veřejné kritice a nepopularitě, výsledky mohou ovlivnit voliči, pro které tato témata nehrají dostatečně silnou roli k tomu, aby změnili své tradiční politické preference.
Zda se tyto předpoklady naplní a republikáni si udrží silnou pozici v obou komorách Kongresu, ukážou konečné výsledky sčítání hlasů z jednotlivých států.
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Zdroj: Libor Novák