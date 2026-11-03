Fico musí řešit nečekanou krizi. Vláda přišla o křehkou většinu

Slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD) přinejmenším pro tuto chvíli přišel o vládní většinu. Koaliční strany měly nejmenší možnou většinu v parlamentu, přičemž v úterý přišla jedna z nich o poslance, který se rozhodl přestoupit do jiného subjektu.
Ficovu vládu připravil v tuto chvíli o většinu poslanec Roman Malatinec, jenž je známým přeběhlíkem. Do parlamentu byl před třemi lety zvolen za Hlas, který loni opustil a přešel do Strany venkova. Web Topky.sk v úterý informoval, že Malatinec nyní přestupuje do nového projektu Taraba – Rozvoj Slovenska.
Koalice tak přišla o křehkou parlamentní většinu a momentálně se tak může opřít jen o 75 poslaneckých hlasů. Hned v úterý se to projevilo v Národní radě. Zahájení jednání se dopoledne opakovaně posouvalo, údajně z technických důvodů.
Ztráta většiny ještě neznamená pád vlády, ale koalic bude mít nepochybně problém s prosazováním svých návrhů. Konkrétně bude muset vždy spoléhat na to, aby předlohy podpořil i některý z dalších poslanců.
Na Slovensku se již začaly objevovat spekulace o možném konání předčasných voleb. Mezi prvními na ně reagoval prezident. "Předčasné volby v této zemi budou jen tehdy, když se tak rozhodne předseda vlády Robert Fico a jeho strana. Do té doby žádné předčasné volby nebudou, protože devadesátka (potřebný počet hlasů - pozn. red.) se tam asi těžko najde," citoval Petera Pellegriniho web Pravda.sk.
Samotný premiér Fico, který se během aktuálního funkčního obětí stal terčem atentátu, se zatím k vládní krizi nevyjádřil.
Poslední parlamentní volby proběhly na Slovensku v září 2023. Vítězný Smer v nich získal 22,94 procenta hlasů a 42 poslaneckých křesel. Původní vládní koalici sestavil s Hlasem-SD a Slovenskou národní stranou.
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