Fico musí řešit nečekanou krizi. Vláda přišla o křehkou většinu

Lucie Podzimková

3. listopadu 2026 20:05

Robert Fico
Robert Fico Foto: Facebook SMER - SSD

Slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD) přinejmenším pro tuto chvíli přišel o vládní většinu. Koaliční strany měly nejmenší možnou většinu v parlamentu, přičemž v úterý přišla jedna z nich o poslance, který se rozhodl přestoupit do jiného subjektu. 

Ficovu vládu připravil v tuto chvíli o většinu poslanec Roman Malatinec, jenž je známým přeběhlíkem. Do parlamentu byl před třemi lety zvolen za Hlas, který loni opustil a přešel do Strany venkova. Web Topky.sk v úterý informoval, že Malatinec nyní přestupuje do nového projektu Taraba – Rozvoj Slovenska.

Koalice tak přišla o křehkou parlamentní většinu a momentálně se tak může opřít jen o 75 poslaneckých hlasů. Hned v úterý se to projevilo v Národní radě. Zahájení jednání se dopoledne opakovaně posouvalo, údajně z technických důvodů. 

Ztráta většiny ještě neznamená pád vlády, ale koalic bude mít nepochybně problém s prosazováním svých návrhů. Konkrétně bude muset vždy spoléhat na to, aby předlohy podpořil i některý z dalších poslanců. 

Na Slovensku se již začaly objevovat spekulace o možném konání předčasných voleb. Mezi prvními na ně reagoval prezident. "Předčasné volby v této zemi budou jen tehdy, když se tak rozhodne předseda vlády Robert Fico a jeho strana. Do té doby žádné předčasné volby nebudou, protože devadesátka (potřebný počet hlasů - pozn. red.) se tam asi těžko najde," citoval Petera Pellegriniho web Pravda.sk. 

Samotný premiér Fico, který se během aktuálního funkčního obětí stal terčem atentátu, se zatím k vládní krizi nevyjádřil. 

Poslední parlamentní volby proběhly na Slovensku v září 2023. Vítězný Smer v nich získal 22,94 procenta hlasů a 42 poslaneckých křesel. Původní vládní koalici sestavil s Hlasem-SD a Slovenskou národní stranou. 

včera

Tragédie, jakou fotbal nepamatuje. De Miguel zemřel po faulu brankáře

Související

Robert Fico

Politico: Po pádu Orbána se Fico stává nejvýznamnějším spojencem Putina v EU

Slovensko se chystá oživit spící mezivládní spolupráci s Ruskem, což podle webu Politico z premiéra Roberta Fica činí nejvýraznějšího spojence Vladimira Putina v Evropské unii. Podle ruského vládního dokumentu se má v Moskvě uskutečnit zasedání rusko-slovenské mezivládní komise. Tento krok přichází v době, kdy Moskva hledá nové příležitosti k upevnění mezinárodních vazeb po odchodu maďarského premiéra Viktora Orbána.
Robert Fico

Fico nakonec kvůli viróze necestoval ani do Srbska

Slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD) nakonec v sobotu neodcestoval na zahraniční cestu do Srbska. Úřad vlády to potvrdil pro slovenská média. Fico se měl v Bělehradě zúčastnit předvolební akce, vynechal také pietní akci. 

Více souvisejících

Robert Fico vláda SR Peter Pellegrini Slovensko

Aktuálně se děje

včera

včera

včera

včera

Martin Kupka

Opoziční lídři chtějí jednat s Babišem. Jde jim o ČT a Český rozhlas

Předsedové všech opozičních stran iniciují společné jednání o budoucnosti veřejnoprávních médií. Zúčastnit se ho mají předsedové všech sněmovních stran, generální ředitelé České televize a Českého rozhlasu a nezávislí odborníci. V dopise adresovaném předsedovi vlády vyzývají k hledání široké politické a odborné shody na stabilním financování a účinných pojistkách nezávislosti obou institucí. Od premiéra očekávají návrh konkrétního termínu prvního setkání.

včera

Aktualizováno včera

Lidé na Václavském náměstí vyjádřili podporu ČT a ČRo. (3.11.2026)

Václavák na podporu ČT a ČRo zaplnily tisíce lidí. Začalo se v symbolickém čase

Symbolicky od 16:36 probíhalo shromáždění na podporu veřejnoprávních médií, jejichž financování se snaží změnit současná vláda premiéra Andreje Babiše (ANO). Na protest v dolní části pražského Václavského náměstí dorazily tisíce lidí a předcházel mu průvod části účastníků z Kavčích hor. Lidé se dnes sešli i v dalších městech po Česku. 

včera

Alois Hadamczik

Češi proti Rusku na led nenastoupí, oznámil šéf svazu Hadamczik

Český hokej se v úterý připojil k několika evropským hokejovým federacím, které oznámily, že národní tým nenechají nastoupit proti Rusku. Svaz tak reagoval na rozhodnutí Mezinárodní sportovní arbitráže (CAS), které by mělo umožnit návrat ruských hokejistů na největší světové akce pod hlavičkou IIHF. 

včera

Volby v USA, ilustrační foto

Volby v USA: Kdy budeme znát výsledky? Čekat na ně můžeme několik dní i týdnů

Ačkoliv zabere voličům hlasování v letošních amerických volbách jeden celý den, na výsledky můžeme čekat i několik týdnů. Jen kvůli rozlehlému území Spojených států a šesti časovým pásmům se volební místnosti uzavřou postupně v několika vlnách. Sčítání začne prakticky okamžitě, pohled do historie ale ukazuje, že výsledky nebudou známy tak rychle, jak jsme zvyklí z Evropy.

včera

Volby v USA, ilustrační foto

Volby v USA provází technické potíže. Lidé hlasují o Kongresu, guvernérech či v referendech

Klíčové volby ve Spojených státech, v nichž voliči rozhodují o celkovém složení Kongresu pro zbývající dva roky druhého funkčního období prezidenta Donalda Trumpa, jsou v plném proudu. K volebním urnám celý den míří miliony oprávněných voličů, pro které mají tyto volby zásadní význam, neboť určí politické směřování země a fungování federální vlády.

včera

včera

Letadla, ilustrační foto

Poplach v celé Evropě: Kvůli nahlášeným bombám přistává jedno letadlo za druhým

Evropskou leteckou dopravu v úterý zasáhla neobvyklá vlna bezpečnostních poplachů, když hrozby bombovým útokem cílily na nejméně čtyři lety směřující do různých evropských destinací. Bezpečnostní složky v Polsku, ve Španělsku a v Bulharsku musely řešit mimořádné situace a prověřovat letadla po jejich nouzových přistáních, aby zajistily bezpečnost všech cestujících a posádek, píše The Guardian.

včera

včera

včera

Volby v USA, ilustrační foto

Volby v USA začaly. Miliony voličů vystaví Trumpovi účet

V úterý ráno se v celé řadě amerických států otevřely volební místnosti, čímž oficiálně začaly klíčové volby v polovině mandátu. Miliony voličů v těchto hodinách rozhodují o tom, která politická strana získá kontrolu nad oběma komorami Kongresu pro zbývající dva roky prezidentského úřadu Donalda Trumpa.

včera

Česká televize

Televize a Rozhlas jsou ve stávce. Diváky místo zpravodajství čekají archivní pořady

V noci na úterý začala v České televizi a v Českém rozhlase bezprecedentní jednodenní stávka. Zaměstnanci obou veřejnoprávních médií se takto rozhodli vyjádřit své hluboké obavy z možného omezení nezávislosti médií veřejné služby. Celý protestní krok úzce souvisí se zamýšlenou změnou financování, kterou aktivně prosazuje současná vládní koalice. Obě media přitom podobu protestu i samotné konání akce dopředu veřejně avizovala.

včera

Ilustrační foto

Ceny ropy po novém oznámení Teheránu prudce klesají

Ceny ropy v pondělí zaznamenaly prudký propad a klesly na nejnižší úroveň za více než dva týdny, což na globálních trzích vyvolalo novou vlnu naděje na možný diplomatický průlom a ukončení probíhající války mezi Spojenými státy a Íránem. Mezinárodní referenční ropa Brent oslabila o více než šest a půl procenta a propadla se na hodnotu 105,55 dolaru za barel, což představuje nejnižší cenový stav od 16. října.

včera

Ilustrační foto

Německo představilo ambiciózní plán. Do roku 2030 chce být velmocí v oblasti AI

Německá vláda podle webu Politico představila ambiciózní strategický plán, jehož cílem je proměnit zemi do roku 2030 v suverénní velmoc v oblasti umělé inteligence a dohnat tak technologický náskok Spojených států a Číny. Návrh připravený vládní pracovní skupinou pro umělou inteligenci, který byl připraven k představení na summitu v Berlíně a předložení Národní radě bezpečnosti, stanovuje klíčový směr pro příštích dvanáct až osmnáct měsíců.

včera

Benjamin Netanjahu, známý pod přezdívkou Bibi

Netanjahu tvrdí, že volby byly zmanipulovány a ukradeny. Pravice požaduje nové hlasování

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu a jeho političtí spojenci čelí vážné situaci poté, co po říjnových volbách ztratili většinu v parlamentu, a nyní přicházejí s obviněními, že celé hlasování bylo ukradeno. Volební výsledky ukázaly, že Netanjahuova koalice klesla na třiapadesát křesel a nemá jasnou cestu k získání většiny, zatímco opoziční blok v čele s Gadim Eisenkotem může s podporou devatenácti mandátů od arabských stran spoléhat na pohodlnou většinu šedesáti sedmi křesel ve stodvacetičlenném parlamentu.

včera

včera

Počasí o víkendu: Čekají nás mrazivé noci, teploty spadnou až na -6 stupňů

Český hydrometeorologický ústav vydal předpověď počasí pro Českou republiku na nadcházející víkend, podle níž nás čeká převážně klidný, avšak ráno a dopoledne místy velmi chladný a inverzní ráz počasí, který přinese do vybraných regionů mlhy a nízkou oblačnost.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy