Co stojí za výhrou demokratů? Zlomovým bodem pro Američany byl Írán, nebyl ale jediný

Výsledky letošních kongresových voleb přinesly zásadní obrat, když voliči vyjádřili hlubokou nespokojenost s ekonomickou situací za vlády prezidenta Donalda Trumpa. Přestože makroekonomické ukazatele jako nezaměstnanost či spotřebitelské výdaje vykazovaly stabilní kondici, veřejnost pocítila zhoršení svých životních podmínek. Obyvatelé proto dali ve volbách přednost opozičním demokratům, kteří dokázali úspěšně zúročit všeobecnou frustraci z rostoucích životních nákladů.
Zlomovým momentem pro ekonomickou náladu v zemi se stalo vypuknutí konfliktu s Íránem, který vyvolal prudký růst cen ropy a pohonných hmot na rekordní úrovně. Podle zjištění výzkumníků z Brownovy univerzity přinesly drahé paliva průměrné americké domácnosti dodatečné výdaje ve výši přes tisíc dolarů od začátku války. Tento náhlý skok v cenách energie okamžitě vyvolal růst úrokových sazeb a nákladů na hypotéky po celé zemi.
Finanční zátěž obyvatelstva prohloubila také vládní celní politika, která podle analýz organizace Tax Foundation zatížila rodinné rozpočty dalšími stovkami dolarů. K celkovému nárůstu cen přispěla rovněž přísná imigrační opatření spolu s prudkým růstem nákladů na opravy automobilů a stavební materiál. Obyvatelé tak začali vnímat přímou souvislost mezi vládními rozhodnutími a každodenním zdražováním základních potřeb.
Důsledky hospodářské politiky se projevily také v oblasti energií, kde náklady na elektřinu vzrostly o osm procent v důsledku masivního rozvoje odvětví umělé inteligence. Současně selhání při prodloužení federálních dotací na zdravotní pojištění v rámci programu Affordable Care Act vedlo k prudkému zdražení měsíčních prémií pro statisíce občanů. Tyto kumulované výdaje výrazně ztížily finanční situaci střední vrstvy.
Zatímco během prvního funkčního období Donalda Trumpa rostly reálné příjmy domácností rychleji než inflace, v současném období se tento pozitivní trend obrátil. Občané se museli potýkat s poklesem reálných mezd v důsledku oživené inflace, která dlouhodobě ukusovala z jejich výdělků. Ztráta kupní síly vedla k tomu, že sen o zajištěném životě se pro mnoho Američanů stal těžko dosažitelným.
Změna nálad ve společnosti se výrazně odrazila v průzkumech veřejného mínění, kde hodnocení prezidentovy hospodářské politiky prudce pokleslo. Zatímco před volbami v roce 2024 voliči preferovali Trumpa jako lepšího správce ekonomiky před jeho oponenty, aktuální průzkumy ukázaly hluboký propad jeho popularity. Vlastní kroky administrativy tak zcela zastínily dřívější úspěchy v prvním funkčním období.
Ekonomická realita mezitím rozdělila společnost na dvě odlišné skupiny v rámci takzvané ekonomiky ve tvaru písmene K. Zatímco majetnější vrstvy těží z růstu akciových trhů a vlastnictví nemovitostí, méně majetní občané žijí od výplaty k výplatě a čelí nedostatku dostupného bydlení i péče o děti. Omezené množství volných pracovních pozic navíc vytvořilo prostředí s nízkou mírou příležitostí pro nové uchazeče.
Kombinace rostoucích životních nákladů, dopadů zahraničního konfliktu a neoblíbených vládních opatření tak vytvořila silnou vlnu voličského odporu. Občané přenesli odpovědnost za nepříznivou ekonomickou situaci přímo na vládní představitele a jejich rozhodnutí. Výsledné volební ztráty republikánské strany v Kongresu tak představují jasnou reakci veřejnosti na ekonomické potíže provázející druhou polovinu prezidentského mandátu.
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Zdroj: Jan Hrabě