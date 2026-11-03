Klempíř chyběl na předávání státních cen. Nepřišli ani dva laureáti

Jan Hrabě

Jan Hrabě

3. listopadu 2026 21:00

Oto Klempíř
Oto Klempíř Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Nevole vůči krokům současného ministra kultury Oto Klempíře (Motoristé) se opět projevila. Dva laureáti odmítli převzít cenu udělovanou ministerstvem, ačkoliv se s ní pojí odměna ve výši 300 tisíc korun. Informoval o tom web novinky.cz. 

Jména umělců, kteří odmítli cenu převzít, během slavnostního ceremoniálu nezazněla. Ocenění si nepřevzala laureátka v oblasti výtvarného umění. Jde o výtvarnici a vizuální umělkyni Annu Daučíkovou, která se v umělecké tvorbě věnovala malbě, fotografii, akčnímu umění a performanci a dočkala se uznání i v zahraničí. 

Cenu ministerstva kultury odmítla i rodina legendárního režiséra Juraje Herze, jemuž měla být in memoriam udělena cena za přínos kinematografii a audiovizi. Herz, který zemřel na jaře 2018, patřil k představitelům československé nové vlny. Nejznámějším jeho filmem je adaptace románu Ladislava Fukse Spalovač mrtvol. Film vznikl v roce 1968, poté na dvě desetiletí uvízl z rozhodnutí komunistického režimu v trezoru.

Zajímavostí je, že předávání se konalo za osobní nepřítomnosti samotného ministra Klempíře, který v poslední době čelí ostré kritice i kvůli snahám zrušit poplatky za veřejnoprávní média, tedy Českou televizi a Český rozhlas.

Kritici ministra se sešli i před Rudolfinem, v jehož malé síni se slavnostní ceremoniál konal. Protest organizovala například Obec překladatelů či spolek Umění trvá. 

Ceny Ministerstva kultury za přínos v oblasti divadla, hudby, výtvarného umění a architektury slouží k vyznamenání výjimečných tvůrčích výkonů, případně jsou oceněním za dlouhodobé umělecké zásluhy v oblasti divadla, hudby, výtvarného umění a architektury.

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