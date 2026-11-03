Klempíř chyběl na předávání státních cen. Nepřišli ani dva laureáti

Nevole vůči krokům současného ministra kultury Oto Klempíře (Motoristé) se opět projevila. Dva laureáti odmítli převzít cenu udělovanou ministerstvem, ačkoliv se s ní pojí odměna ve výši 300 tisíc korun. Informoval o tom web novinky.cz.
Jména umělců, kteří odmítli cenu převzít, během slavnostního ceremoniálu nezazněla. Ocenění si nepřevzala laureátka v oblasti výtvarného umění. Jde o výtvarnici a vizuální umělkyni Annu Daučíkovou, která se v umělecké tvorbě věnovala malbě, fotografii, akčnímu umění a performanci a dočkala se uznání i v zahraničí.
Cenu ministerstva kultury odmítla i rodina legendárního režiséra Juraje Herze, jemuž měla být in memoriam udělena cena za přínos kinematografii a audiovizi. Herz, který zemřel na jaře 2018, patřil k představitelům československé nové vlny. Nejznámějším jeho filmem je adaptace románu Ladislava Fukse Spalovač mrtvol. Film vznikl v roce 1968, poté na dvě desetiletí uvízl z rozhodnutí komunistického režimu v trezoru.
Zajímavostí je, že předávání se konalo za osobní nepřítomnosti samotného ministra Klempíře, který v poslední době čelí ostré kritice i kvůli snahám zrušit poplatky za veřejnoprávní média, tedy Českou televizi a Český rozhlas.
Kritici ministra se sešli i před Rudolfinem, v jehož malé síni se slavnostní ceremoniál konal. Protest organizovala například Obec překladatelů či spolek Umění trvá.
Ceny Ministerstva kultury za přínos v oblasti divadla, hudby, výtvarného umění a architektury slouží k vyznamenání výjimečných tvůrčích výkonů, případně jsou oceněním za dlouhodobé umělecké zásluhy v oblasti divadla, hudby, výtvarného umění a architektury.
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