Volby v USA: Kdy budeme znát výsledky? Čekat na ně můžeme několik dní i týdnů

Ačkoliv zabere voličům hlasování v letošních amerických volbách jeden celý den, na výsledky můžeme čekat i několik týdnů. Jen kvůli rozlehlému území Spojených států a šesti časovým pásmům se volební místnosti uzavřou postupně v několika vlnách. Sčítání začne prakticky okamžitě, pohled do historie ale ukazuje, že výsledky nebudou známy tak rychle, jak jsme zvyklí z Evropy.
První volební místnosti se uzavírají již v šest hodin večer východního času, což odpovídá půlnoci středoevropského času, a to v některých částech států Indiana a Kentucky. Následující vlna uzavírání přichází o hodinu později v sedm hodin večer východního času, kdy se uzavírají brány volebních místností v klíčových státech jako je Georgie a Jižní Karolína, dále ve Virginii, Vermontu a ve zbývajících částech Indiany a Kentucky.
O půl hodiny později, tedy v sedm hodin a třicet minut východního času, končí hlasování v Severní Karolíně, v Ohiu a v Západní Virginii, což s sebou přinese první důležité výsledky ze sledovaných senátních a guvernérských soubojů.
Velmi významná vlna nastává ve dvacet hodin východního času, kdy se uzavírají volební místnosti v rozsáhlé řadě států včetně Pensylvánie, New Jersey, státu New York, Floridy, a také v důležitých oblastech států jako je Michigan, Texas a Kansas.
Další postupné uzavírání probíhá ve 21:00 a 22:00 hodin východního času, kdy se uzavírají okrsky v Arizoně, Iowě, Wisconsinu či v Nevadě, přičemž předposlední velkou vlnu uzavírání v jedenáct hodin večer tvoří západní státy v čele s Kalifornií a Washingtonem.
Jako poslední uzavírají své volební místnosti nejodlehlejší oblasti, přičemž na Havaji a ve většině Aljašky končí hlasování až o půlnoci či dokonce ve jednu hodinu ráno místního času následujícího dne, což odpovídá brzkým ranním hodinám ve střední Evropě.
Samotný proces sčítání hlasů se řídí přísnými a rozmanitými pravidly jednotlivých států, což znamená, že některá území zahájila zpracování korespondenčních lístků již předem, zatímco jiná mohou s touto fází začít až po uzavření místností.
Lokální volební úředníci zajišťují ověřování, zpracování a sčítání jednotlivých lístků v rámci procesu zvaného canvassing, po němž obvykle následují povinné povolební audity a manuální kontroly proti výsledkům z hlasovacích zařízení.
Rychlost celkového vyhlášení výsledků závisí na těsnosti jednotlivých soubojů, přičemž v případech velmi těsných rozdílů mohou automatické přepočty, ověřování podpisů na korespondenčních obálkách či potenciální právní spory a výzvy kandidátů celý proces značně prodloužit na dny či týdny.
Finální potvrzení výsledků probíhá formou certifikace nejprve na místní a okresní úrovni a následně celostátně, přičemž guvernéři jednotlivých států podepisují oficiální dokumenty pro vítěze, kteří jsou následně vysláni do Kongresu.
Rychlost celkových výsledků je nejistá, což ukazuje i srovnání s rokem 2022, kdy plné rozložení sil ve Sněmovně reprezentantů bylo jasné až po několika dnech a klíčový senátní souboj v Nevadě či prosincové druhé kolo v Georgii protáhly rozhodování na dlouhé týdny.
Konečné slovo v případných sporných případech a při potvrzení mandátů má samotný Kongres, přičemž nově zvolení zákonodárci se v souladu s ústavními předpisy ujímají svých funkcí na začátku ledna, pokud nedojde ke změnám na základě legislativních harmonogramů.
Výsledek voleb bude mít přímý dopad na prezidenta Trumpa, neboť případné ovládnutí alespoň jedné komory demokraty by mu mohlo značně zkomplikovat prosazování domácí legislativy a vést k posílení vyšetřovacích výborů Kongresu.
Zisky demokratické opozice by mohly otevřít prostor pro zahájení vyšetřování kroků administrativy, korupčních obvinění či dokonce formálních debat o ústavní žalobě neboli impeachmentu, zatímco republikánská většina by Trumpovi umožnila pokračovat v jeho dosavadních plánech.
Ačkoliv jméno prezidenta Trumpa přímo nefigurovalo na hlasovacích lístcích, výsledky těchto voleb jsou vnímány jako celonárodní referendum o jeho dosavadním působení a zároveň poslouží jako odrazový můstek pro spekulace o kandidátech pro prezidentské klání v roce 2028.
Úřadující členové Kongresu opustí své funkce na začátku ledna, přičemž noví zákonodárci se ujmou svých mandátů v souladu s ústavním harmonogramem a pravidly pro fungování federálního parlamentu.
Související
Volby v USA provází technické potíže. Lidé hlasují o Kongresu, guvernérech či v referendech
Soud v USA zamítl žádost Trumpovy administrativy o zneplatnění tisíců hlasovacích lístků
Aktuálně se děje
před 51 minutami
Opoziční lídři chtějí jednat s Babišem. Jde jim o ČT a Český rozhlas
před 1 hodinou
Tragédie, jakou fotbal nepamatuje. De Miguel zemřel po faulu brankáře
Aktualizováno před 1 hodinou
Václavák na podporu ČT a ČRo zaplnily tisíce lidí. Začalo se v symbolickém čase
před 2 hodinami
Češi proti Rusku na led nenastoupí, oznámil šéf svazu Hadamczik
před 3 hodinami
Volby v USA: Kdy budeme znát výsledky? Čekat na ně můžeme několik dní i týdnů
před 4 hodinami
Volby v USA provází technické potíže. Lidé hlasují o Kongresu, guvernérech či v referendech
před 4 hodinami
Demonstranti zastavili provoz na magistrále. Pochodují proti změně financování veřejnoprávních médií
před 5 hodinami
Poplach v celé Evropě: Kvůli nahlášeným bombám přistává jedno letadlo za druhým
před 6 hodinami
Po celém Česku začínají protesty na podporu veřejnoprávních médií
před 7 hodinami
Soud v USA zamítl žádost Trumpovy administrativy o zneplatnění tisíců hlasovacích lístků
před 7 hodinami
Volby v USA začaly. Miliony voličů vystaví Trumpovi účet
před 8 hodinami
Televize a Rozhlas jsou ve stávce. Diváky místo zpravodajství čekají archivní pořady
před 9 hodinami
Ceny ropy po novém oznámení Teheránu prudce klesají
před 10 hodinami
Německo představilo ambiciózní plán. Do roku 2030 chce být velmocí v oblasti AI
před 10 hodinami
Netanjahu tvrdí, že volby byly zmanipulovány a ukradeny. Pravice požaduje nové hlasování
před 11 hodinami
Američané míří ke klíčovým doplňovacím volbám do Kongresu, mohou Trumpovi pořádně zavařit
před 14 hodinami
Počasí o víkendu: Čekají nás mrazivé noci, teploty spadnou až na -6 stupňů
včera
Česká televize a Český rozhlas vstoupí do stávky. Popsaly, jak omezí úterní vysílání
včera
Hackeři napadli aplikace pro varování před útoky. Ukrajinou a Ruskem zněly falešné poplachy před jaderným útokem
včera
Ukrajina navzdory silnému tlaku ze strany USA obnovila útoky na ruské ropné rafinérie
Ukrajina navzdory silnému tlaku ze strany Spojených států a blížícím se americkým kongresovým volbám obnovila útoky na ruské ropné rafinérie. Podle informací ruských státních médií a diplomatických zdrojů webu The Guardian zasáhly ukrajinské dálkové drony v noci na neděli rafinérii v Nižném Novgorodu a předtím také velké zařízení v Samarské oblasti vlastněné státním energetickým gigantem Rosněfť.
Zdroj: Libor Novák