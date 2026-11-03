Po celém Česku začínají protesty na podporu veřejnoprávních médií

Libor Novák

3. listopadu 2026 13:43

Demonstrace na podporu veřejnoprávních médií v Brně
Demonstrace na podporu veřejnoprávních médií v Brně Foto: Roman Veselý / INCORP images

V České republice dnes pokračují rozsáhlé protesty proti plánu vládní koalice na změnu financování veřejnoprávních médií, které doprovázejí celodenní stávku zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu, studentské pochody a vyjádření podpory ze strany divadelníků.

Pracovníci médií reagují stávkou na záměr vládní koalice zrušit koncesionářské poplatky a financovat veřejnoprávní média ze státního rozpočtu, přičemž poukazují na absenci řádné diskuse, chybějící jasné garance a hrozbu nižšího rozpočtu, což v nich vzbuzuje obavy z omezení nezávislosti.

Vláda tento krok obhajuje tím, že jej má zakotven v programovém prohlášení, zatímco kvůli připravované změně zákona se již dříve uskutečnily protesty veřejnosti a další akce nadále pokračují.

Výraznou podporu vyjádřili také v regionech, kde například na budově Českého rozhlasu v Ostravě visely od rána transparenty s nápisy jako Stávkujeme pro vás, ne pro politiky a do protestu se vedle kmenových pracovníků zapojili i externí spolupracovníci.

Do protestních akcí se aktivně zapojili také studenti, což ukázalo shromáždění a pochody studentů Západočeské univerzity v Plzni či vyjádření podpory ze strany studentů Hudební a taneční fakulty AMU v Praze.

Solidaritu s médii veřejné služby deklarovaly rovněž divadelní scény, přičemž členové uměleckého souboru Městského divadla Zlín oznámili vstup do stávkové pohotovosti a plně se ztotožnili s prohlášením činohry Národního divadla i dalších divadel v zemi.

Zlínští herci ve svém prohlášení vyzvali všechny, kterým není lhostejný osud českého veřejného prostoru a svobodné společnosti, k podpoře kulturních institucí, studentů a organizací požadujících spravedlivou správu země.

Před budovou zpravodajství České televize na Kavčích horách se mezitím odpoledne začali scházet první demonstranti, kteří po čtrnácté hodině vyrazili na pochod směřující k hlavní demonstraci na Václavském náměstí.

Předseda SPD a Poslanecké sněmovny Tomio Okamura k probíhající stávce uvedl, že se protest může obrátit proti organizátorům, protože čím déle bude vysílání omezeno, tím více lidí si podle něj přepne na jiné televize a zjistí, že se bez České televize a Českého rozhlasu zcela obejdou.

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