Masové protesty v České republice, kde statisíce lidí demonstrovaly na podporu nezávislosti veřejnoprávních médií, neunikly pozornosti zahraničního tisku. Web The Guardian v reportáži z Prahy popisuje, jak se tradiční dětská postava Večerníčku stala silným symbolem odporu proti vládním plánům na změnu financování české televize a rozhlasu.
Protestní akce, které probíhají od konce října, reagují na záměr vlády zrušit koncesionářské poplatky a financovat veřejnoprávní média přímo ze státního rozpočtu. Kritici a účastníci demonstrací se obávají, že tento krok by mohl vést k oslabení nezávislosti médií a jejich větší závislosti na politické moci. Nedělní protest v hlavním městě se přitom stal největší demonstrací od pádu komunismu v roce 1989.
Britský list poukazuje na detail, který zahraniční pozorovatele zpočátku překvapil, a tím je nošení papírových čepic složených z novin. Pro české občany jde však o okamžitě rozpoznatelný odkaz na postavu Večerníčku, který již šedesát let provádí děti večerním programem. Papírová čepice symbolizuje noviny, z nichž postava při svém slavnostním vystoupení odhazuje listy.
Večerníček představuje pro české rodiny hluboce zakořeněný každodenní rituál, který od roku 1965 odděluje dětský čas od večerního spánku. V textu se připomínají známé postavičky jako loupežník Rumcajs, Maxipes Fík či Krtek, které formovaly celé generace diváků. Použití této postavy v protestech podle listu ukazuje, že veřejnoprávní média tvoří sdílenou kulturní zkušenost.
Článek přináší také pohled Michala Citavého, který v roce 1964 jako šestiletý chlapec namluvil slavné věty o dobrém večeru a dobré noci. Citavý dnes žije jako digitální nomád a čas dělí mezi Evropu, jižní Afriku a jihovýchodní Asii, takže dění v Praze nesleduje s každodenní pozorností. O protestech se dozvěděl od svých dcer, přičemž jedna z nich se nedělní demonstrace osobně zúčastnila.
Pamětník v rozhovoru pro The Guardian zavzpomínal na okolnosti vzniku nahrávky během letních prázdnin u prarodičů nedaleko Prahy. Filmová společnost tehdy potřebovala dítě, které by zopakoval čtyřslovní pozdrav, a on byl shodou okolností blízko. Tehdy si význam ani dopad tohoto krátkého úkolu vůbec neuvědomoval a v dospívání tuto svou roli dokonce neměl příliš v rád.
Využití Večerníčku protestujícími podle britského deníku podtrhuje fakt, že veřejnoprávní média nejsou vnímána jen jako politické téma, ale jako součást národní identity. Symbolika spojená s touto dětskou postavou přesahuje běžný politický aktivismus a spojuje různé generace občanů. Lidé tak prostřednictvím známé postavičky vyjadřují obavu o zachování nezávislého mediálního prostoru v zemi.
Současná situace kolem financování České televize a Českého rozhlasu nadále zůstává středem pozornosti veřejnosti. Zahraniční média tak sledují vývoj napětí mezi vládními plány a odpůrci změn, kteří využívají tradiční kulturní symboly k vyjádření nesouhlasu. Článek uzavírá vzpomínka na to, že hlas provázející večerní vysílání pro děti zní na obrazovkách již po desítky let bez ohledu na politické změny v zemi.
Související
Klempíř chce odložit projednávání změny financování ČT a rozhlasu
Babiš zvažuje další změnu financování veřejnoprávních médií
televizní poplatky , demonstrace na podporu veřejnoprávních médií
Aktuálně se děje
před 1 hodinou
Odbory Státního zdravotního ústavu vyhlásily stávkovou pohotovost
před 1 hodinou
V Brně hořelo na vánočních trzích. V centru se musela omezit doprava
před 2 hodinami
Jak dokázala Ukrajina zničit Putinovu chloubu? Do útoku na most zapojila i své vlastní střely
před 2 hodinami
Republikáni utrpěli další tvrdou prohru. Ztratili Aljašku a desítky křesel v Kongresu
před 3 hodinami
Svět si všímá českých protestů proti rušení televizních poplatků. Neskrývá výrazné překvapení
před 4 hodinami
Nepomohla ani Trumpova agitace. Nvidia vyloučila návrat spoluzakladatele Jensena Huanga do vedení firmy
před 5 hodinami
O čem bude za zavřenými dveřmi jednat Trump s Putinem a Ťin-pchingem? Evropa neskrývá obavy
před 5 hodinami
Česko plánuje nákup nového systému protivzdušné obrany, řekl v Izraeli Zůna
před 6 hodinami
Si Ťin-pching přivítal v Číně "starého přítele" Putina. Zítra se sejdou s Trumpem
před 8 hodinami
Měsíční výhled počasí. Víme, jak má začít meteorologická zima
včera
Karel III. uvítal nového Bonda. Craiga jako král nezažil
včera
Ekonomika se po listopadu 1989 zásadně proměnila. Podnikatelé ale čelí novým výzvám
včera
Babiš vynechal 17. listopad. Byl v Izraeli a řekl, o čem jednal s Netanjahuem
včera
Nenechme si ukrást 17. listopad, vyzval kritický Motorista Turek
včera
Trump zahájil zásadní zahraniční cestu. Čeká ho historické jednání s lídry Číny a Ruska
včera
Video zachytilo chybu vedoucí k srážce vlaků u hlavního nádraží
včera
Kushner nastínil, kudy má vést cesta k ukončení války na Ukrajině
včera
Zemědělci a potravináři dostanou od ministerstva téměř čtyři miliardy
včera
Větrné počasí zasáhne Česko. Hrozí i zítra, varovali meteorologové
včera
Klempíř si postěžoval na atmosféru na Národní třídě, kde sám nebyl
Ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé) kritizuje pískot či nadávky, které doprovázejí úterní oslavy připomínající události sametové revoluce na Národní třídě v Praze. Podle Klempíře by důstojná připomínka 17. listopadu měla vypadat jinak.
Zdroj: Jan Hrabě