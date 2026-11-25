Evropský parlament vyzval českou vládu, aby upravila svůj návrh zákona o veřejnoprávních médiích tak, že zaručí jejich stabilní financování, ochrání redakční nezávislost a zajistí soulad s unijním právem. V usnesení přijatém ve středu poměrem 442 hlasů pro, 158 proti a 47 zdržení se europoslanci vyjádřili znepokojení nad vývojem v České republice v oblasti svobody médií, dodržování práva Evropské unie a sdílených hodnot.
Poslanci se ve své výzvě zaměřili především na vládní plán financovat Českou televizi a Český rozhlas přímo ze státního rozpočtu. Vláda by podle nich měla tento záměr změnit a zajistit, aby její kroky odpovídaly Evropskému aktu o svobodě sdělovacích prostředků.
Veškeré budoucí reformy by měly být v tomto ohledu předem posuzovány se zaměřením na opatření, která by mohla ovlivnit nestrannost a nezávislost veřejnoprávních médií. Parlament zároveň varoval před zneužíváním zrychlených legislativních postupů při schvalování zásadních reforem.
Europoslanci odsoudili nedostatečnou transparentnost i absenci smysluplných konzultací se zúčastněnými stranami při přípravě novely. Kritice podrobili také způsob, jakým návrh prošel prvním čtením v Poslanecké sněmovně, k čemuž došlo v brzkých ranních hodinách v sobotu ještě předtím, než dostaly desítky poslanců příležitost vyjádřit své názory.
České úřady by podle Evropského parlamentu měly rovněž zajistit, aby orgán dohlížející na média v zemi zůstal zcela nezávislý. Navrhované změny ve financování, riziko politického zasahování do státní správy a nevyřešený střet zájmů premiéra Andreje Babiše podle europoslanců společně poukazují na systematické oslabování demokratických brzd a protivah.
Parlament proto požádal Evropskou komisi, aby návrh zákona sledovala a vyžádala si k němu stanovisko Evropského sboru pro mediální služby. Komise by měla rovněž posoudit širší rizika pro právní stát a čerpání unijních fondů, což by mohlo vést k zahájení řízení o nesplnění povinnosti či k rozpočtovým opatřením.
V přijatém textu europoslanci dále odsoudili slovní útoky a očerňovací kampaně namířené proti novinářům a občanské společnosti a vyjádřili znepokojení nad tím, že některým redakcím je odpírán přístup na vládní tiskové konference. Českou republiku vyzvali, aby rozšířila unijní ochranu proti zneužívajícím žalobám, takzvaným SLAPP žalobám, i na vnitrostátní případy a upustila od plánů na zřízení zvláštního registru organizací občanské společnosti a jednotlivců přijímajících finanční prostředky ze zahraničí.
Vládní návrh zákona, který má nahradit koncesionářské poplatky pro veřejnoprávní televizi a rozhlas financováním ze státního rozpočtu, prošel prvním čtením 24. října 2026. Navrhovaná výše státního příspěvku by podle odhadů snížila společné zdroje obou institucí přibližně o patnáct procent. Proti předloze již protestovali zaměstnanci obou médií i veřejnost a 15. listopadu se demonstrace v Praze zúčastnily statisíce lidí.
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EU (Evropská unie) , evropský parlament , Česká televize , televizní poplatky
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Zdroj: Lucie Podzimková