Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO v rozhovoru pro server iDnes.cz uvedl, že doufá v konec televizních a rozhlasových poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas nejpozději k 1. červenci 2027. Zrušení poplatků je podle něj součástí vládního programového prohlášení a současné protesty za nezávislost médií, včetně demonstrace na pražské Letné z 15. listopadu, na tomto záměru nic nezměnily.
Na dotaz, kdy by měla změna financování veřejnoprávních médií začít platit, Babiš odpověděl, že ihned po zveřejnění ve Sbírce zákonů, přičemž vyjádřil naději na termín nejpozději 1. července 2027. Zároveň připomněl, že v uplynulých letech poplatky zrušilo zhruba osm evropských zemí a žádná další je nezavedla.
Premiér v rozhovoru poukázal také na postoje dalších politických stran v minulosti i současnosti. Podle něj navrhovala zrušení poplatků v roce 2009 samotná ODS a stejný krok nyní navrhuje její stínový ministr a člen vedení, zatímco Piráti měli zrušení poplatků v programu v roce 2017.
Babiš uvedl, že ho nepřekvapila ani slova prezidenta Petra Pavla, který se vyjádřil, že měl chuť dorazit na demonstraci na Letné 15. listopadu, kterou svolal spolek Milion chvilek pro demokracii a kde se podle údajů v textu sešlo až čtyři sta tisíc lidí. Podle premiéra se hlava státu vždy při příležitosti postavila do čela opozice a v minulosti se akcí Milionu chvilek účastnila opakovaně.
Předseda vlády dodal, že právo lidí protestovat respektuje, ale nesouhlasí s důvody protestů, které označil za nepravdivé. Podle něj je lží, pokud opozice na demonstrace svolává lidi s tvrzením, že vláda chce veřejnoprávní média ovládnout či zestátnit a že změnou financování končí demokracie, což sice lidi vystraší, ale neodpovídá to skutečnosti.
Babiš odmítl rovněž požadavky na odvolání předsedy Poslanecké sněmovny Tomia Okamury z hnutí SPD z jeho funkce. Otázal se, proč by k tomu mělo dojít, a připomněl, že opozice požaduje i demisi vlády, přičemž odkázal na řádné volby za tři roky, v nichž může opozice zkusit uspět s programem návratu poplatků, místo aby podle něj lidi strašila tím, že vláda chce veřejnoprávní média ovládnout a zničit.
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Zdroj: Libor Novák