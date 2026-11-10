Studenti obsadili Prahu. Stovky lidí se sešly na podporu veřejnoprávních médií

Libor Novák

10. listopadu 2026 18:48

Lidé demonstrují na podporu veřejnoprávních médií.
Lidé demonstrují na podporu veřejnoprávních médií. Foto: Facebook Veřejnoprávně

Stovky studentů pražských vysokých škol se v úterý odpoledne sešly na náměstí Republiky v Praze na rozsáhlé demonstraci na podporu médií veřejné služby. Protestní akce odstartovala symbolicky v 16:36 a navázala na předchozí vlnu nespokojenosti vyvolanou záměry vlády premiéra Andreje Babiše prosadit změny ve financování České televize a Českého rozhlasu.

Úterní protesty zahájili studenti technických oborů z Vysoké školy chemicko-technologické a České vysoké školy technické, kteří se spojili v iniciativě Vstávej, Techniko! Tyto skupiny se sešly už po poledni v dejvickém kampusu a následně se spolu se studenty z České zemědělské univerzity vydaly na pochod směrem do centra hlavního města.

K protestním průvodům se postupně připojovali také studenti z dalších pražských fakult a univerzit. Na náměstí Republiky zamířily rovněž skupiny z Vysoké školy ekonomické, Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy nebo z Filozofické fakulty, kde studenti vyvěsili transparenty vyjadřující jednoznačnou podporu zachování nezávislosti veřejnoprávních institucí.

Centrem Prahy se během pochodů nesla hlasitá hesla a z přivezených reproduktorů zaznívaly obavy lidí pracujících v kultuře o jejich budoucí uplatnění a svobodu tvořit. Studenti procházející městem skandovali pod pódii a dávali najevo svůj důrazný nesouhlas s chystanými kroky vládního kabinetu vůči médiím.

Na zaplněném náměstí Republiky vystoupila s projevem také Monika Dembinská, která působí jako vyučující na jedné z vysokých škol a ve svém vystoupení varovala před vývojem v Polsku. Podle jejích slov se tam během osminového období tamní média stala hlásnou troubou politického režimu, přičemž varovala, že podobnou cestou jako Maďarsko nebo Polsko by se pod současným vedením mohla vydat i Česká republika.

Před shromážděným davem promluvili rovněž popularizátor vědy Jan Lukačevič nebo moderátor České televize Daniel Stach, který ve svém projevu ocenil solidaritu a jednotu studentů a připomněl, že unikátní a kvalitní pořady může do malé země přinášet výhradně díky silnému zázemí, které poskytuje veřejnoprávní televize.

Úterní shromáždění v metropoli přímo navazovalo na dřívější stávku pracovníků obou veřejnoprávních médií z minulého týdne, kterou rovněž provázely protesty širší veřejnosti. Studenti i další kritici dlouhodobě poukazují na to, že vláda se snaží prosadit zásadní systémové změny v hospodaření a fungování médií bez potřebné a širší odborné diskuse.

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