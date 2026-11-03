Volby v USA začaly. Miliony voličů vystaví Trumpovi účet

V úterý ráno se v celé řadě amerických států otevřely volební místnosti, čímž oficiálně začaly klíčové volby v polovině mandátu. Miliony voličů v těchto hodinách rozhodují o tom, která politická strana získá kontrolu nad oběma komorami Kongresu pro zbývající dva roky prezidentského úřadu Donalda Trumpa.
Ve hře je kompletních 435 křesel ve Sněmovně reprezentantů, 35 ze sta senátních mandátů a celá řada pozic na úrovni jednotlivých států včetně guvernérů. V současné době kontrolují obě komory Kongresu republikáni, zatímco opoziční demokraté usilují o zisk většiny.
Pokud by demokraté získali v Kongresu kontrolu, vytvořilo by jim to silnější pozici k blokování vládních plánů. Mohli by rovněž zahájit oficiální vyšetřování prezidenta a jeho týmu, přičemž analytici nevylučují ani případné pokusy o ústavní žalobu neboli impeachment.
První volební místnosti se otevřely v pět hodin ráno východního času ve Vermontu, kde již nejméně třicet procent voličů odevzdalo své hlasy předem. V průběhu dopoledne se otevřely také volební místnosti v dalších částech východního pobřeží včetně New Yorku, New Jersey, Virginie a Mainu.
Tyto volby jsou podle BBC mnoha pozorovateli vnímány jako konečný verdikt voličů nad dosavadním působením Donalda Trumpa před vypršením jeho mandátu v roce 2028. Výsledky tak výrazně ovlivní politické dění a atmosféru pro zbytek jeho působení v Bílém domě.
Prezident Trump uzavřel svou předvolební kampaň projevem u Reflektivního bazénu ve Washingtonu, kde prezentoval výsledky tamní kontroverzní rekonstrukce. Během svého vystoupení označil demokratické kandidáty za nejextrémnější v historii a vyzdvihl ekonomické úspěchy, imigraci či otázku probíhající války s Íránem.
Severoamerická redaktorka BBC Sarah Smithová, která byla na místě přítomna, označila úvod prezidentova projevu za zcela bizarní. Většinu času pak hlava státu věnovala ostré kritice politických oponentů a obhajobě svých dosavadních kroků v úřadě.
Do předvolebního dění se zapojil také bývalý prezident Barack Obama, který na sociální síti uvedl, že lidé po celé zemi mají dost současné politiky a touží po změně. Obama zároveň podpořil kandidáty usilující o křesla v Senátu v klíčových státech, kterými jsou Georgia, Ohio a Michigan.
Kromě samotných kandidátů rozhodují voliči v některých státech také o specifických otázkách, jako jsou práva transgender osob, opatření týkající se potratů či nová kontroverzní daň z majetku miliardářů v Kalifornii. Pro demokratické voliče jde o první federální hlasování od jejich porážky v prezidentských volbách v roce 2024.
Republikáni se mezitím snaží mobilizovat voliče a zajistit, aby měl Donald Trump v posledních dvou letech svého mandátu podporu přátelsky nakloněného Kongresu. Strana vynaložila značné finanční prostředky na reklamu i v tradičně bezpečných oblastech, aby odvrátila hrozbu ztráty vlivu.
Průzkumy veřejného mínění a historické trendy sice naznačují, že by opoziční demokraté mohli mít úspěšnou volební noc, nic však není jisté až do okamžiku, kdy budou sečteny všechny odevzdané hlasy. První výsledky začnou přicházet během úterního večera a noci.
Výsledky úterního hlasování poslouží oběma hlavním politickým stranám jako důležitý ukazatel a poučení pro nadcházející prezidentské volby v roce 2028. Ukážou totiž, jaké šance mají jednotlivé regiony a nově se prosazující politické osobnosti. Sčítání hlasů bude pokračovat v průběhu večera a nočních hodin.
Související
Soud v USA zamítl žádost Trumpovy administrativy o zneplatnění tisíců hlasovacích lístků
Američané míří ke klíčovým doplňovacím volbám do Kongresu, mohou Trumpovi pořádně zavařit
Aktuálně se děje
před 10 minutami
Po celém Česku začínají protesty na podporu veřejnoprávních médií
před 56 minutami
Soud v USA zamítl žádost Trumpovy administrativy o zneplatnění tisíců hlasovacích lístků
před 1 hodinou
Volby v USA začaly. Miliony voličů vystaví Trumpovi účet
před 2 hodinami
Televize a Rozhlas jsou ve stávce. Diváky místo zpravodajství čekají archivní pořady
před 3 hodinami
Ceny ropy po novém oznámení Teheránu prudce klesají
před 3 hodinami
Německo představilo ambiciózní plán. Do roku 2030 chce být velmocí v oblasti AI
před 4 hodinami
Netanjahu tvrdí, že volby byly zmanipulovány a ukradeny. Pravice požaduje nové hlasování
před 5 hodinami
Američané míří ke klíčovým doplňovacím volbám do Kongresu, mohou Trumpovi pořádně zavařit
před 7 hodinami
Počasí o víkendu: Čekají nás mrazivé noci, teploty spadnou až na -6 stupňů
včera
Česká televize a Český rozhlas vstoupí do stávky. Popsaly, jak omezí úterní vysílání
včera
Hackeři napadli aplikace pro varování před útoky. Ukrajinou a Ruskem zněly falešné poplachy před jaderným útokem
včera
Ukrajina navzdory silnému tlaku ze strany USA obnovila útoky na ruské ropné rafinérie
včera
Izrael má jedinečnou příležitost svrhnout Netanjahua, míní Palestinci
včera
Poslední předvolební Trumpova agitace narazila na odpor voličů
včera
Ve věku 94 let zemřel odbojář Josef Mašín
včera
EU by mohla Británii povolit výjimky, pokud se rozhodne vrátit
včera
Obchody v Evropě ochromil kyberútok. Lednice měly chladit, ale dělaly pravý opak
včera
Pavel se jasně vymezil proti účasti ruských hokejistů na mezinárodních sportovních akcích
včera
Politico: EU se poučila z chyb v oblasti AI. Zajistí, že příští technologickou revoluci už neprospí
včera
Nejde jen o Kongres. Proč jsou blížící se volby pro Američany klíčové?
Nadcházející americké doplňkové volby do Kongresu představují mnohem víc než jen běžný poloviční verdikt nad úřadujícím prezidentem. Letošní hlasování může zásadně ovlivnit politické směřování Spojených států, rozhodnout o dalším osudu hnutí MAGA a vymezit výchozí pozici obou stran před prezidentskými volbami v roce 2028. Pro Demokratickou stranu jde o klíčovou šanci na politickou rehabilitaci po porážce v posledních prezidentských volbách.
Zdroj: Libor Novák