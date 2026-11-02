Hackeři napadli aplikace pro varování před útoky. Ukrajinou a Ruskem zněly falešné poplachy před jaderným útokem

Oficiální mobilní aplikace pro varování před leteckými útoky na Ukrajině i v Ruské federaci se o uplynulém víkendu staly terčem rozsáhlých kybernetických útoků. Neznámí hackeři v neděli pozdě večer prolomili zabezpečení systémů a rozeslali statisícům uživatelů v obou zemích falešné poplachy varující před bezprostředním jaderným či chemickým útokem. Incidenty vyvolaly dočasné obavy mezi civilisty v době, kdy na frontových liniích vypršela platnost lokálního příměří.
Ukrajinská aplikace sloužící k varování před vzdušným nebezpečím začala krátce před jedenáctou hodinou večer rozesílat červené poplachy a zprávy o údajném jaderném nebezpečí. Uživatelé v Kyjevě a dalších regionech obdrželi varování před radiační hrozbou, chemickým útokem či dokonce pouličními boji v ulicích metropole. Součástí falešných hlášení byly také zmínky o údajně nasazených hypersonických střelách schopných nést jaderné hlavice.
Vedení ukrajinského letectva a vládní představitelé na vzniklou situaci zareagovali okamžitým vydáním oficiálních prohlášení, v nichž uživatele uklidnili. Na komunikační platformě Telegram úřady uvedly, že systém se stal obětí nepřátelského zásahu a že žádná reálná hrozba radiace neexistuje. Vláda následně aplikaci dočasně pozastavila za účelem provedení nezbytných údržbových prací a posílení kybernetické bezpečnosti.
Mnoho ukrajinských občanů rozpoznalo falešný charakter zpráv poměrně rychle, neboť část varování byla napsána v ruštině nebo obsahovala nezvyklé formulace. Přesto někteří obyvatelé přiznali, že v prvních chvílích pocítili strach a obavy z nečekaného vývoje událostí, píše BBC Zkušení obyvatelé Kyjeva, kteří jsou na pravidelné noční poplachy zvyklí, však zprávám nevěnovali větší pozornost a spoléhali se na ověřené oficiální kanály.
O několik hodin později oznámily také ruské úřady, že obdobnému masivnímu kybernetickému útoku čelila i jejich oficiální mobilní aplikace určená k varování před drony a jinými hrozbami. Útočníci v tomto případě rozeslali zprávy obsahující vulgarismy a tvrzení, že na všechny regiony Ruské federace byly odpáleny jaderné hlavice. Součástí falešného varování byla i výzva, aby si obyvatelé urychleně nakoupili zásoby jídla na tři týdny a ukryli se v krytech.
Ruské ministerstvo pro mimořádné události potvrdilo, že mobilní systém čelil rozsáhlému narušení, které umožnilo odeslání nepravdivých informací veřejnosti. Úřady zároveň ujistily, že širší státní výstražný systém zasažen nebyl a že technické týmy pracují na odstranění zranitelnosti. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov v reakci na incident uvedl, že ruské vládní internetové zdroje čelí neustálým kybernetickým útokům a že situaci zhoršuje rozvoj technologií umělé inteligence.
Kybernetičtí experti a pozorovatelé se domnívají, že za oběma útoky mohou stát hacktivistické skupiny spojené s některou ze stran konfliktu, které koordinovaly své kroky. Načasování incidentů se navíc shodovalo s ukončením šestidenního lokálního příměří v okupovaném městě Olešky v Chersonské oblasti. Toto příměří, do jehož zprostředkování se zapojila americká první dáma Melania Trumpová, umožnilo úspěšnou evakuaci stovek civilistů do oblastí pod kontrolou Kyjeva.
Představitelé obou zemí v této souvislosti zdůraznili, že moderní konflikty se vedou nejen na fyzickém bojišti, ale stále výrazněji také v digitálním prostoru. Zatímco ukrajinští poslanci a experti poukázali na to, že obyvatelstvo je na podobné provokace a kybernetické útoky již do značné míry připravené, ruská strana pokračuje v technických prověrkách svých varovných sítí.
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Zdroj: David Holub