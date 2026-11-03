Poplach v celé Evropě: Kvůli nahlášeným bombám přistává jedno letadlo za druhým

Libor Novák

3. listopadu 2026 14:30

Letadla, ilustrační foto
Letadla, ilustrační foto Foto: Pixabay

Evropskou leteckou dopravu v úterý zasáhla neobvyklá vlna bezpečnostních poplachů, když hrozby bombovým útokem cílily na nejméně čtyři lety směřující do různých evropských destinací. Bezpečnostní složky v Polsku, ve Španělsku a v Bulharsku musely řešit mimořádné situace a prověřovat letadla po jejich nouzových přistáních, aby zajistily bezpečnost všech cestujících a posádek, píše The Guardian.

V Polsku se terčem hrozeb staly hned dva lety směřující do Varšavy, přičemž letadlo společnosti SAS na trase z Kodaně bezpečně přistálo na hlavním letišti a bylo podrobeno standardním pyrotechnickým prohlídkám. Druhý incident se týkal letu společnosti LOT z Londýna, který byl kvůli hrozbě odkloněn na letiště ve Varšavě-Modlinu.

Letiště ve Varšavě-Modlinu po dokončení nezbytných bezpečnostních kontrol odpoledne oznámilo, že pyrotechnická prohlídka letadla z Londýna skončila s negativním výsledkem a provoz se vrátil k normálnímu fungování. Cestující a členové posádky zůstali během zásahu z bezpečnostních důvodů v příletové hale, kde čekali na další pokyny.

Další hrozba se objevila ve španělském regionu Murcie, kde musel nouzově přistát let společnosti Ryanair směřující z Manchesteru se 114 cestujícími a sedmi členy posádky na palubě. Španělská garda a vládní představitelé v regionu potvrdili, že po dokončení kontrol byly přítomnosti výbušnin vyloučeny a mezinárodní letiště v Murcii následně obnovilo běžný provoz.

Třetí případ hlásilo Bulharsko, kde na letišti v Sofii bezpečně přistálo letadlo přilétající z Izraele poté, co úřady obdržely varovný e-mail o uložení výbušniny. Na místě okamžitě zasahovaly protiteroristické jednotky, přičemž bulharské zpravodajské zdroje uvedly, že tento incident byl zřejmě součástí širší vlny hrozeb cílících na různé instituce v zemi.

Souběžně s bezpečnostními incidenty dorazil do Berlína ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, kde se setkal s německým kancléřem Friedrichem Merzem za přísných bezpečnostních opatření, která vládní čtvrť zajišťovala prostřednictvím policejních odstřelovačů na střeše kancléřství. Zda nahlášené incidenty v letadlech souvisí s jeho návštěvou není jasné.

Všechny dotčené lety v Evropě skončily bezpečně a příslušné národní i mezinárodní orgány nadále vyšetřují pozadí a původ jednotlivých bombových hrozeb, které v průběhu úterního dopoledne zaměstnaly záchranné a bezpečnostní složky v několika státech.

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Zdroj: Libor Novák

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