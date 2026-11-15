Pravda o kolapsu letecké dopravy v USA. Spustil ho problém jednoho routeru

Vyšetřování pátečního kolapsu letecké dopravy v USA ukazuje, že ho doopravdy způsobila zastaralá infrastruktura, na kterou se ve Státech stále spoléhá. Problémy se nejprve objevily na jednom místě, ale postupem času se rozšířily do většiny center řízení letového provozu v zemi.
Páteční kolaps letecké dopravy ve Spojených státech amerických spustil problém s routerem během rutinních prací v odlehlém zařízení Federálního úřadu pro letectví (FAA). Ke stopce se následně přistoupilo, když se problémy rozšířily do 17 z celkem 22 amerických center řízení letového provozu, informovala stanice NBC News.
Její novináři zároveň přinesli výpověď jednoho úředníka, která vypovídá o špatném stavu infrastruktury. "Je tam několik vrstev lepicí pásky na sobě. A vidíme, jak lepicí páska pomalu degraduje," popsal dotyčný.
Problémy potkaly více než 15 tisíc letů, potvrdily data z trackeru FlightAware. V pátek a v sobotu bylo zrušeno přes tisíc letů. Více než 10 tisíc vnitrostátních i mezistátních spojů postihlo větší či menší zpoždění.
"Máme staré přepínače, staré routery, užíváme staré měděné dráty z 80. let minulého století. Používáme starý systém," vysvětlil ministr dopravy Sean Duffy, v čem spočíval problém. Zároveň zmínil, že návrat do normálu bude pozvolný, protože mnoho letadel a posádek není tam, kde by mělo být. "Bude to pomalé," řekl novinářům v Bílém domě.
Podobně se měl vyjádřit i americký prezident. S Donaldem Trumpem během stopky mluvil novinář Peter Doocy ze stanice Fox News, který ve vysílání prozradil, co mu prezident sdělil. "Řekl, že to nevypadá na kyberútok nebo umělou inteligenci či něco takového. Ptal jsem se ho různě a říkal, že to tak nevypadá. Je to první věc, kterou vždy prověřují," uvedl Doocy.
"Místo toho mi řekl, že to vypadá na situaci, kde tady máme spoustu starých a rozbitých věcí v infrastruktuře, na kterou FAA spoléhá, aby udržela letadla ve vzduchu," dodal novinář.
Stopku v pátek vyhlásil americký Federální úřad pro letectví (FAA), když uzemnil veškerá letadla do odvolání kvůli "nečekaným okolnostem a bezpečnostním důvodům". Duffy následně na síti X napsal, že rozhodnutí padlo kvůli komunikačním problémům v řízení letového provozu v USA.
Jednalo se o první celostátní stopku pro komerční lety od ledna 2023, kdy se Federální úřad pro letectví potýkal s výpadkem systému. Dříve byla letadla naposledy uzemněna kvůli teroristickým útokům 11. září 2001.
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Zdroj: Lucie Žáková