V USA se několik hodin nesmělo létat. Systém je zastaralý, přiznal ministr

Lucie Podzimková

14. listopadu 2026 8:23

Letadla, ilustrační fotografie.
Letadla, ilustrační fotografie. Foto: Pixabay

Velké dopravní problémy v pátek zasáhly Spojené státy americké. Úřady na několik hodin uzemnily všechna letadla a zastavily veškeré odlety z amerických letišť, protože komunikační systémy řízení letového provozu nefungovaly tak, jak měly. 

Postiženo bylo přes 15 tisíc letů, potvrzují data z trackeru FlightAware. V pátek a v sobotu bylo zrušeno přes tisíc letů. Více než 10 tisíc vnitrostátních i mezistátních spojů postihlo větší či menší zpoždění. Informoval o tom web DW

Podle ministra vnitřní bezpečnosti Markwaynea Mullina nic nenasvědčuje tomu, že problém s komunikačními systémy způsobil kybernetický útok či umělá inteligence. Mullin zdůraznil, že veřejnosti nehrozilo žádné nebezpečí. 

"Máme staré přepínače, staré routery, užíváme staré měděné dráty z 80. let minulého století. Používáme starý systém," vysvětlil ministr dopravy Sean Duffy, v čem spočíval problém. Zároveň zmínil, že návrat do normálu bude pozvolný, protože mnoho letadel a posádek není tam, kde by mělo být. "Bude to pomalé," řekl novinářům v Bílém domě. 

Stopku v pátek vyhlásil americký Federální úřad pro letectví (FAA), když uzemnil veškerá letadla do odvolání kvůli "nečekaným okolnostem a bezpečnostním důvodům". Duffy následně na síti X napsal, že rozhodnutí padlo kvůli komunikačním problémům v řízení letového provozu v USA.

Jednalo se o první celostátní stopku pro komerční lety od ledna 2023, kdy se Federální úřad pro letectví potýkal s výpadkem systému. Dříve byla letadla naposledy uzemněna kvůli teroristickým útokům 11. září 2001. 

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Zdroj: Libor Novák

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