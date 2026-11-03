Televize a Rozhlas jsou ve stávce. Diváky místo zpravodajství čekají archivní pořady

V noci na úterý začala v České televizi a v Českém rozhlase bezprecedentní jednodenní stávka. Zaměstnanci obou veřejnoprávních médií se takto rozhodli vyjádřit své hluboké obavy z možného omezení nezávislosti médií veřejné služby. Celý protestní krok úzce souvisí se zamýšlenou změnou financování, kterou aktivně prosazuje současná vládní koalice. Obě media přitom podobu protestu i samotné konání akce dopředu veřejně avizovala.
Úderem půlnoci na třetí listopadový den začal podle slov šéfredaktora zpravodajství a publicistiky Michala Kubala den, který v historii českých médií veřejné služby dosud nemá obdoby. Své vyjádření pronesl v mimořádném prohlášení přímo na vysílacích vlnách ČT24 společně s moderátorem Danielem Stachem.
Během vystoupení oba moderátoři detailně připomněli, že se televizní i rozhlasové vysílání výrazným způsobem promění. Zároveň znovu zopakovali hlavní důvod celé stávky, jímž je právě ochrana nezávislosti médií, a upozornili na další naplánované protestní akce.
Okamžitě po půlnoci se omezení projevilo zejména na zpravodajském programu ČT24. Diváci mohli na obrazovkách sledovat speciální informativní lištu, která oznamovala, že Česká televize vysílá v nouzovém a provizorním režimu.
Vedení a redakce v textovém sdělení divákům vzkázali, že dělají naprosté maximum pro to, aby mohli i v nadcházejícím období spolehlivě poskytovat veřejnou službu v plném rozsahu a požadované kvalitě.
Výrazné dopady má stávková pohotovost a protestní opatření také ve vysílání Českého rozhlasu. Vedení rozhlasu na svém webu informovalo, že publikovaný obsah bude po dobu trvání stávky významně omezen.
Většinu vysílacího schématu Českého rozhlasu proto nahradila reprodukovaná hudba a dříve natočené reprízy. V rámci solidárních kroků pak rozhlasová stanice po osmé hodině ranní držela oficiální minutu ticha na podporu stability obou institucí.
Zpravodajská stanice ČT24 přešla do nouzového a omezeného režimu, v němž bude divákům každou celou hodinu nabízet pouze krátké zpravodajské relace proložené archivními pořady. Aktuální zprávy a nejdůležitější informace budou sledovatelné také prostřednictvím spodní informační lišty běžící na obrazovce.
Na hlavním programu ČT1 se v průběhu úterý neuskuteční vysílání populárních pořadů jako Studio 6, Sama doma, Černé ovce, Události v regionech či publicistického pořadu Rozpleteno. Omezení se dotkne rovněž předpovědi počasí, sportovního zpravodajství a tradiční večerní relace Události spolu s programem Branky, body, vteřiny, které budou nahrazeny pouhými stručnými zprávami.
Podobná opatření postihnou i další kanály, kdy na ČT2 odpadla ranní relace Dobré ráno i Zprávy v českém znakovém jazyce, zatímco Události v kultuře na stanici ČT art nahradí krátké zpravodajské vstupy z ČT24. Stanice ČT sport nabídne divákům pouze archivní výběr a záznamy dřívějších sportovních přenosů, přičemž dětský program ČT :D zůstane s ohledem na své nejmladší diváky zcela bez programových změn.
Během trvání stávky nebudou aktualizovány ani internetové portály ČT24 a ČT art, nabídka online služby iVysílání a oficiální účty České televize na sociálních sítích. O samotném průběhu stávky a dopadech na vysílání budou diváci informováni prostřednictvím televizní lišty a komunikačních kanálů instituce.
Stávka v České televizi probíhá paralelně s podobnými kroky v Českém rozhlase, který rovněž avizoval výrazné omezení živě moderovaných pořadů, zpravodajského servisu a dopravního vysílání. Rozhlasoví pracovníci se tak připojili ke společnému odporu proti legislativním změnám, které podle nich ohrožují fungování veřejnoprávního sektoru jako celku.
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Zdroj: Libor Novák