Česká televize a Český rozhlas vstoupí do stávky. Popsaly, jak omezí úterní vysílání

Zaměstnanci České televize vstoupí v úterý o půlnoci do čtyřiadvacetihodinové stávky, která výrazně omezí televizní program, zpravodajství i digitální služby instituce. Celodenní protest vyhlásila iniciativa Veřejnoprávně s podporou odborových organizací v reakci na sporný vládní návrh zákona, který má zrušit koncesionářské poplatky a nahradit je financováním ze státního rozpočtu s výrazně nižšími finančními prostředky.
Podle organizátorů protestu by projednávaná změna financování vážně ohrozila hospodářské a sociální zájmy zaměstnanců, institucionální i ekonomickou nezávislost médií veřejné služby, jejich dlouhodobou stabilitu a schopnost řádně plnit zákonem stanovené úkoly vůči veřejnosti. Vedení České televize sice plně respektuje právo pracovníků na stávku, ale zároveň si uvědomuje obrovskou odpovědnost vůči milionům diváků, kteří televizi vnímají jako nezastupitelný zdroj důvěryhodných informací.
Z toho důvodu uzavřelo vedení televize s iniciativou Veřejnoprávně speciální memorandum o zajištění nezbytného zpravodajského vysílání, zejména pro případ mimořádných událostí, a na většině programů se snaží v maximální možné míře zachovat alespoň část standardního provozu. Programové schéma hlavních kanálů však dočasně projde výraznými škrty a řada oblíbených pořadů se na obrazovkách vůbec neobjeví.
Zpravodajská stanice ČT24 přejde podle tiskové zprávy ČT od půlnoci z pondělí na úterý do nouzového a omezeného režimu, v němž bude divákům každou celou hodinu nabízet pouze krátké zpravodajské relace proložené archivními pořady. Aktuální zprávy a nejdůležitější informace budou sledovatelné také prostřednictvím spodní informační lišty běžící na obrazovce.
Na hlavním programu ČT1 se v průběhu úterý neuskuteční vysílání populárních pořadů jako Studio 6, Sama doma, Černé ovce, Události v regionech či publicistického pořadu Rozpleteno. Omezení se dotkne rovněž předpovědi počasí, sportovního zpravodajství a tradiční večerní relace Události spolu s programem Branky, body, vteřiny, které budou nahrazeny pouhými stručnými zprávami.
Podobná opatření postihnou i další kanály, kdy na ČT2 odpadne ranní relace Dobré ráno i Zprávy v českém znakovém jazyce, zatímco Události v kultuře na stanici ČT art nahradí krátké zpravodajské vstupy z ČT24. Stanice ČT sport nabídne divákům pouze archivní výběr a záznamy dřívějších sportovních přenosů, přičemž dětský program ČT :D zůstane s ohledem na své nejmladší diváky zcela bez programových změn.
Během trvání čtyřiadvacetihodinové stávky nebudou aktualizovány ani internetové portály ČT24 a ČT art, nabídka online služby iVysílání a oficiální účty České televize na sociálních sítích. O samotném průběhu stávky a dopadech na vysílání budou diváci informováni prostřednictvím televizní lišty a komunikačních kanálů instituce.
Iniciativa Veřejnoprávně formulovala před začátkem protestu jasné požadavky, mezi nimiž figuruje okamžité stažení stávajícího návrhu na změnu financování obou veřejnoprávních médií, zajištění transparentní diskuse s odborníky a garantování stabilní nezávislosti médií veřejné služby. Tyto kroky následují po nedávném schválení vládního návrhu v prvním čtení, k němuž došlo během nočního jednání parlamentu ve 4:36 ráno.
Zástupci zaměstnanců a odborových organizací vyjadřují hluboké obavy, že vládní koalice ve složení ANO, SPD a Motoristé sobě nesleduje pouhou změnu způsobu financování, nýbrž skrytý záměr obě veřejnoprávní média politicky ovládnout. Tyto obavy podnítily vlnu vnitřního odporu a vedly k okamžitému uspořádání prvotních protestů ihned po skončení kontroverzního hlasování.
V prohlášení zveřejněném na sociálních sítích pracovníci varovali před hrozícím osekáním obsahu a ztrátou svobody médií, která doposud zajišťovala vyvážené informace pro všechny občany bez rozdílu. Podle vyjádření iniciativy je vstup do tvrdé celodenní stávky jediným způsobem, jak dát najevo nesouhlas s kroky politiků usilujícími o oslabení pozice nezávislé žurnalistiky.
Stávka v České televizi probíhá paralelně s podobnými kroky v Českém rozhlase, který rovněž avizoval výrazné omezení živě moderovaných pořadů, zpravodajského servisu a dopravního vysílání. Rozhlasoví pracovníci se tak připojili ke společnému odporu proti legislativním změnám, které podle nich ohrožují fungování veřejnoprávního sektoru jako celku.
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Zdroj: David Holub