Václavák na podporu ČT a ČRo zaplnily tisíce lidí. Začalo se v symbolickém čase

Jan Hrabě

Jan Hrabě

3. listopadu 2026 16:41, Aktualizováno 3. listopadu 2026 18:23

Lidé na Václavském náměstí vyjádřili podporu ČT a ČRo. (3.11.2026)
Lidé na Václavském náměstí vyjádřili podporu ČT a ČRo. (3.11.2026) Foto: Facebook Veřejnoprávně

Symbolicky od 16:36 probíhalo shromáždění na podporu veřejnoprávních médií, jejichž financování se snaží změnit současná vláda premiéra Andreje Babiše (ANO). Na protest v dolní části pražského Václavského náměstí dorazily tisíce lidí a předcházel mu průvod části účastníků z Kavčích hor. Lidé se dnes sešli i v dalších městech po Česku. 

Časem zahájení shromáždění poukázali organizátoři na okamžik, kdy došlo ke sněmovnímu hlasování, v němž poslanci poslali předlohu upravující financování veřejnoprávních médií, tedy České televize a Českého rozhlasu, do druhého čtení. Hlasovalo se totiž v sobotu ve 4:36 nad ránem.

Na samotnou demonstraci dorazily tisíce lidí, například také vysokoškolští studenti. Pořadatelé na všechny účastníky apelovali, že jde o poklidnou akci. "Mějte na paměti, že hlas každého z vás je slyšet. Váš hlas má sílu, váš hlas může měnit věci," řekl moderátor Daniel Stach za televizní zaměstnance a poděkoval za podporu. 

Slova se chopil také influencer Karel Kovář, známý jako Kovy, nebo herec režisér Jiří Mádl. "Chceme nezávislost veřejnoprávních médií pro všechny. At už nám bude vláda vyhovovat, nebo ne," prohlásil druhý jmenovaný. Dále vystoupili zpěvák Dan Bárta nebo herci Taťjana Medvecká a Igor Orozovič. 

Protestu na Václavském náměstí předcházel průvod, jehož se zúčastnili také novináři a další zaměstnanci ČT. Početná skupina vyrazila do centra hlavního města z Kavčích hor, kde sídlí veřejnoprávní televize. Policie v té souvislosti avizovala dopravní omezení.

"Upozorňujeme řidiče, že v souvislosti s dnešními ohlášenými shromážděními a navazujícími pochody bude cca od 14. hodiny zásadně omezen provoz v ulici 5. května (ve směru od dálnice D1 do centra) až k Národnímu muzeu. Omezení se dotkne taktéž ulice Wilsonova v opačném směru jízdy," napsali policisté v průběhu dne na síti X. 

Během průvodu pak strážci zákona informovali o omezení provozu Nuselském mostě ve směru do centra, kde zůstala silnice částečně průjezdná, či v ulici Wilsonova. Tam se přistoupilo ke krátkodobému uzavření komunikace. 

Zaměstnanci veřejnoprávních médií dnes zároveň po celý den stávkují. Podle iniciativy Veřejnoprávně je kvůli projednávané změně ohrožena institucionální a ekonomická nezávislost médií veřejné služby, jejich dlouhodobá stabilita a schopnost plnit zákonem stanovené úkoly veřejné služby.

"Vedení České televize plně respektuje právo svých zaměstnanců na stávku. Vnímá zároveň svou odpovědnost vůči milionům diváků, kteří Českou televizi sledují a považují ji za nezastupitelný zdroj důvěryhodných informací. Proto uzavřelo vedení televize s iniciativou Veřejnoprávně memorandum o zajištění nezbytného zpravodajského vysílání zejména při mimořádných událostech a v maximální možné míře zachovává na většině televizních programů standardní vysílání," konstatovala ČT v tiskové zprávě. 

Kanál ČT24 přešel od půlnoci do omezeného režimu, kdy každou celou hodinu nabízí krátkou zpravodajskou relaci. Mezi relacemi pak běží archivní pořady. Omezení se dotklo také předpovědi počasí a sportovního zpravodajství. Večerní Události a Branky, body, vteřiny nahradí krátké zprávy. 

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