Letná proti 4:36. Lidé zaplnili pláň, demonstrace proti Babišově vládě začíná

Na Letenské pláni začala ve 14 hodin velká demonstrace proti vládě premiéra Andreje Babiše (ANO) a na podporu veřejnoprávních médií, jejichž financování se kabinet snaží změnit. Akci pořádá spolek Milion chvilek pro demokracii. Očekává se účast desetitisíců lidí, na shromáždění dohlíží policie.
Podle dostupných informací se mají na pódiu objevit například herec Ivan Trojan, herec, scénárista a spisovatel Zdeněk Svěrák, zpěvák a hudebník David Koller, slovenská režisérka a scénáristka Tereza Nvotová či kapela Tata Bojs.
Milion chvilek pořádá nedělní demonstraci na Letenské pláni v reakci na nedávné noční hlasování poslanců, kteří poslali novelu zákona upravující financování České televize a Českého rozhlasu do druhého čtení. Podle spolku jde o vyvrcholení nebezpečného vzorce. "Od zpochybňování nezávislé justice přes kádrování novinářů, útoky na kulturu až po ignorování odborníků a občanské společnosti," konstatovali pořadatelé shromáždění.
Babišova vláda bude na akci vyzvána, aby stáhla příslušný zákon, přestala ohýbat demokratická pravidla a nabídla skutečný dialog. "Letenská pláň je pro vládu tím nejjasnějším zrcadlem. V neděli 15. listopadu ukážeme, že si Českou republiku nenecháme měnit v soukromou firmu nebo autoritářský skanzen," vzkázali organizátoři.
Praha kvůli shromáždění posílila v oblasti, kde se akce koná, městkou hromadnou dopravu. Od 11:30 je posílen provoz na všech třech linkách metra, zároveň byly účelově zavedeny dvě tramvajové linky 40 a 44.
Pořadatelé prostřednictvím sociálních sítí vyzvali účastníky ke vzájemné ohleduplnosti. "Netlačme se, všímejme si lidí kolem sebe a dbejme na bezpečnost svou i ostatních. Pojďme společně ukázat, že i obrovské shromáždění může být pokojné, slušné a ohleduplné. Naší silou je, že držíme spolu. A že se k sobě dokážeme chovat s respektem," uvedli organizátoři na facebooku.
Na pořádek na místě akce dohlíží policie. "Pražští policisté na Letné v rámci bezpečnostního opatření dohlížejí na průběh oznámeného shromáždění a spolupracují na zajištění bezpečnosti všech účastníků. Z důvodu velké účasti osob může dojít na nezbytně dlouhou dobu k omezení dopravy, a tak prosím využijte MHD," informovali strážci zákona.
Policie dále upozornila, že shromáždění se koná v bezletové zóně, kde platí přísný zákaz používání dronů a ostatních bezpilotních letounů. Přítomen má být i antikonfliktní tým, zdravotnickou pomoc zajišťuje záchranná služba.
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Zdroj: Lucie Žáková