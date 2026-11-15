Na Kavčích horách to vidí. ČT poděkovala demonstrantům z Letné

Jan Hrabě

Jan Hrabě

15. listopadu 2026 20:08

Statisíce lidí zaplnily pražskou Letnou na demonstraci Milionu chvilek. (15.11.2026)
Statisíce lidí zaplnily pražskou Letnou na demonstraci Milionu chvilek. (15.11.2026) Foto: Vanessa Koubková / INCORP images

Česká televize po konci nedělního shromáždění poděkovala za podporu, kterou jí vyjádřili lidé na demonstraci na Letenské pláni. Akci pořádal spolek Milion chvilek pro demokracii, podle odhadů se sešlo až 400 tisíc lidí. 

"Česká televize v čele s generálním ředitelem Hynkem Chudárkem děkuje za masivní a přetrvávající podporu médií veřejné služby a jejich stávající nezastupitelné pozice a role ve společnosti. Děkujeme všem, kteří se dnes vydali do Prahy na Letnou, a to ze všech koutů České republiky," napsala veřejnoprávní televize na sociální síti X. 

Vedení televize podle zveřejněného prohlášení pokračuje v práci na zajištění nejlepší a udržitelné faktické i finanční pozice a zachování nezávislosti. 

Milion chvilek v průběhu nedělní demonstrace informoval, že všechny speciálně připravené sektory se zaplnily. Předseda spolku Mikuláš Minář odhadl účast na přibližně 400 tisíc lidí. "Je nás víc než minule. Děkujeme všem, kteří dorazili. Tohle je mimořádný obraz občanské účasti," napsali zástupci spolku na sociální síti. 

Požadavky Milionu chvilek přednesl právě předseda spolku Minář. "Už toho mám dost. Není třeba brát do rukou palcáty, ale pera, štětce a fotoaparáty," vzkázal přítomným demonstrantům, kteří v neděli odpoledne zcela zaplnili pláň na Letné. 

Minář vyzval Babišovu vládu, aby neopakovala noční hlasování, stáhla zákon měnící způsob financování veřejnoprávních médií, tedy České televize a Českého rozhlasu, odvolala Tomia Okamuru (SPD) z pozice předsedy Poslanecké sněmovny a sebrala hnutí SPD ministerstvo obrany. Zástupce vlády zároveň pozval na prosincové jednání o budoucnosti médií veřejné služby do Švandova divadla.  

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