Putna předčasně odešel z pořadu na ČT24. Diskuze je neseriózní, vysvětlil

Nebývá to obvyklé, ale občas se stane, že host odejde z televizního studia. V neděli se to stalo České televizi v pořadu Události, komentáře týdne na programu ČT24. Literární historik a pedagog Martin C. Putna odešel, protože se mu nelíbila úroveň diskuze.
Putna byl hostem pořadu společně s novinářem a komentátorem Petrem Kamberským, publicistou Janem Vávrou, někdejším politikem Matějem Stropnickým a Hanou Strašákovou ze spolku Díky, že můžem.
První problém nastal během debaty o nedělní demonstraci spolku Milion chvilek pro demokracii na pražské Letné, kde lidé vyjádřili podporu veřejnoprávním médiím. Moderátor Petr Obrovský se na Putnu obrátil s dotazem, zda má být hojně navštívené shromáždění vnímána jako "hlas lidu, hlas boží".
"Přemýšlím, jestli se mi na vás vůbec chce reagovat. Myslím, že spíš ne," reagoval literární historik. Následně neodpověděl ani na otázku, zda Babišova vláda bude nějak reagovat. "Chodím do pořadů tehdy, když mohu mluvit k věcem, kterým rozumím, a ne k věcem, na které mám nějaký názor, protože názor má každý hlupák," vysvětlil svůj postoj.
Putna se poté snažil do pořadu prosadit jiné téma, přičemž moderátor se ho snažil navrátit k demonstraci na Letné. "Vy jste říkal to, co jste chtěl, a já budu tedy taky říkat, co chci," kontroval pedagog.
Konečná přišla v okamžiku, kdy se řešila budoucnost opoziční ODS. "Já myslím, že asi bude nejlépe, když odejdu. Velmi se omlouvám divákům, ale tato debata mi opravdu nepřipadá seriózní," prohlásil Putna a zmizel ze záběru. Vysílání posléze pokračovalo bez jeho účasti.
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Martin Putna , Česká televize , demonstrace proti Babišově vládě (15.11.2026)
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Zdroj: Jan Hrabě