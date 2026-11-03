Počasí o víkendu: Čekají nás mrazivé noci, teploty spadnou až na -6 stupňů

Český hydrometeorologický ústav vydal předpověď počasí pro Českou republiku na nadcházející víkend, podle níž nás čeká převážně klidný, avšak ráno a dopoledne místy velmi chladný a inverzní ráz počasí, který přinese do vybraných regionů mlhy a nízkou oblačnost.
Samotný průběh sobotního dne nabídne na obloze převážně jasno až polojasno, avšak zpočátku se na mnoha místech vyskytne nízká oblačnost nebo mlhy, a to i mrznoucí. V Čechách se tato nízká oblačnost ojediněle udrží po většinu dne. Výjimečně se objeví také mrholení, v noci a ráno hrozí vlivem teplot pod bodem mrazu i tvorba slabší ledovky.
Teplotní podmínky budou v sobotu značně závislé na slunečním svitu a přítomnosti mlh. Nejnižší noční teploty klesnou na 1 až -4 stupně Celsia, přičemž v hlubších údolích se ojediněle ochladí až k -6 stupňům. Nejvyšší denní teploty dosáhnou 5 až 10 stupňů, avšak v oblastech s přetrvávající nízkou oblačností se budou pohybovat kolem 3 stupňů Celsia.
Větrné podmínky budou zpočátku mírné, foukat bude slabý vítr, který během dne na Českomoravské vrchovině zesílí na mírný východní až jihovýchodní o rychlosti dva až šest metrů za sekundu. Předpokládané množství srážek zůstane velmi nízké a bude se pohybovat v rozmezí od nuly do jednoho milimetru.
Neděle přinese obdobný charakter počasí s jasnou až polojasnou oblohou. Ráno a dopoledne se však opět místy utvoří zataženo s nízkou oblačností nebo mrznoucí mlhy, které se ojediněle udrží po většinu dne.
Teplotní výhled počítá s nejnižšími nočními teplotami od 1 do -4 stupňů Celsia. Nejvyšší denní teploty dosáhnou 4 až 9 stupňů, přičemž zpočátku se při nízké oblačnosti budou udržovat kolem 3 stupňů Celsia.
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Zdroj: Libor Novák