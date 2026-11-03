Američané míří ke klíčovým doplňovacím volbám do Kongresu, mohou Trumpovi pořádně zavařit

Ve Spojených státech dnes začínají klíčové doplňovací volby do Kongresu, které rozhodnou o rozložení sil pro zbytek prezidentského mandátu Donalda Trumpa. Miliony voličů již odevzdaly své hlasy v rámci předčasného hlasování, přičemž ve státě Georgie padl nový rekord, když zde odvolila již třetina registrovaných voličů.
Předvolební týdny přinesly řadu nečekaných zvratů, k nimž patří i překvapivý krok demokratické političky Haley Stevensové. Ta v těsném souboji o křeslo v Senátu za stát Michigan podpořila republikánského kandidáta Mika Rogerse, což otřáslo vnitřními řadami demokratické strany a přitáhlo pozornost politických analytiků.
V současné době ovládají obě komory amerického Kongresu, tedy Sněmovnu reprezentantů i Senát, Republikáni pod vedením prezidenta Donalda Trumpa. Demokratičtí kandidáti však doufají, že se jim podaří získat dostatek křesel k obratu poměru sil a převzít v Kongresu většinu.
V sázce je celkem 435 křesel ve Sněmovně reprezentantů, kde k získání většiny je zapotřebí 218 mandátů. Republikáni v současnosti drží přesně 218 křesel a dva mandáty jsou volné, zatímco Demokraté disponují 214 křesly, což činí souboj mimořádně vyrovnaným.
V Senátu se rozhoduje o 35 z celkového počtu 100 křesel, přičemž k ovládnutí komory je potřeba 51 hlasů. Republikánská strana zde obhajuje vedení s 53 křesly, zatímco Demokraté mají 45 křesel a mohou se opřít o dva nezávislé zákonodárce, kteří hlasují s demokratickým blokem.
Prezident Donald Trump uzavřel svou předvolební kampaň projevem u památníku Abrahama Lincolna ve Washingtonu, kde se ovšem namísto tradičních výzev k volbám značnou část času věnoval stavebním projektům a rekonstrukci vodní nádrže u památníku. Tento neobvyklý začátek vyvolal překvapení a kritiku mezi některými politickými stratégy a novináři, kteří nechápali, proč hlava státu v předvečer voleb mluví o trubkách či řasách.
V průběhu svého projevu se ovšem Trump dotkl také ekonomických témat a prohlásil, že osobní příjmy Američanů jsou na nejvyšší úrovni v historii a míra chudoby dosáhla historického minima. Současně voličům přislíbil, že v případě vítězství Republikánů obdrží každý dospělý obyvatel USA pět tisíc dolarů s podmínkou, že peníze utratí výhradně na území Spojených států.
Trump rovněž nešetřil ostrými slovy na adresu opozice a označil demokratické kandidáty za nejnebezpečnější v americké historii. Obvinil je z prosazování radikální politiky v oblasti migrace či práv a dodal, že jeho administrativa splnila všechny sliby dané během druhého funkčního období.
Novináři a političtí reportéři přítomní na místě však podle BBC upozorňovali na to, že podpora pro prezidenta se v celostátním měřítku pohybuje kolem třiceti procent a veřejnost v průzkumech vyjadřuje nespokojenost s jeho řešením ekonomické situace a války v Iránu. Otázkou tak zůstává, zda jeho přítomnost a projevy dokáží dostatečně motivovat voliče k podpoře republikánských kandidátů.
S otevřením volebních místností se pozornost upírá k výsledkům předčasného hlasování a soubojům v klíčových státech, které rozhodnou o budoucím směřování americké politické scény a moci v Kongresu pro nadcházející období. Volby totiž představují mnohem víc než jen běžný poloviční verdikt nad úřadujícím prezidentem.
Letošní hlasování může zásadně ovlivnit politické směřování Spojených států, rozhodnout o dalším osudu hnutí MAGA a vymezit výchozí pozici obou stran před prezidentskými volbami v roce 2028. Pro Demokratickou stranu jde o klíčovou šanci na politickou rehabilitaci po porážce v posledních prezidentských volbách.
Výsledky voleb mohou poprvé v moderní historii vystavit ústavní brzdy prezidentu Donaldu Trumpovi, jehož pojetí výkonné moci je obzvláště razantní. Pokud demokraté získají kontrolu nad Sněmovnou reprezentantů nebo Senátem, čelí administrativa vlně důkladných vyšetřování. Ta se mohou týkat vládní korupce, hospodaření s financemi, situace na Pentagonu i samotných poměrů v Bílém domě.
Volby zároveň slouží jako celonárodní referendum o dvou letech Trumpova vládnutí, během nichž došlo k radikálním změnám ve federální správě a zostření politických střetů. Mezinárodní politika poznamenaná novým konfliktem na Blízkém východě, sbližováním s autoritářskými režimy a spornými zásahy v zahraničí vyvolává v zemi hluboké debaty. Opozice však čelí tlaku dokázat, že voličům nenabízí pouze odpor vůči prezidentu Trumpovi, ale i konkrétní řešení ekonomických problémů.
Hlavním tématem pro miliony Američanů zůstává neustále rostoucí životní náklad, drahé bydlení, potraviny a zdravotní péče, doprovázené obavami z dopadů umělé inteligence na zaměstnanost. Neuspokojivé výsledky v oblasti inflace a zajištění bezpečnosti hranic by mohly vést k tvrdému trestu u volebních uren. Demokratičtí kandidáti proto musejí voličům nabídnout hmatatelné výsledky, přestože lze očekávat tvrdý odpor ze strany Bílého domu.
Samotný předvolební boj provázela netradiční rétorika prezidenta Trumpa, který navzdory nepříznivým průzkumům veřejného mínění sliboval jednoznačné vítězství republikánů. Místo soustředění na ekonomická témata se kampaně dotýkaly budování nových prostor v Bílém domě či ostrých výroků na adresu oponentů. Případná porážka vybraných senátních kandidátů v klíčových státech by však mohla vyvolat hlubokou vnitrostranickou debatu o dalším směřování Republikánské strany.
Zisk většiny v Senátu, k němuž demokraté potřebují zisk čtyř mandátů navíc, by opozici umožnil blokovat konzervativní nominace do soudních úřadů. Takový výsledek by rovněž posílil kontrolu nad financováním vojenských operací a vedením konfliktu s Íránem, který probíhá bez schválení Kongresu. Přestože prezident disponuje právem veta a k prosazení zásadních zákonů je nutná široká shoda, demokratická většina by dokázala značně omezit vládní kroky.
Volební klání provázejí také obavy o integritu celého volebního procesu, zejména poté, co prezident zpochybnil některé postupy v Kalifornii či na Aljašce. Trump naznačil, že výsledky doplňkových voleb uzná pouze v případě, že je shledá spravedlivými, což vyvolalo obavy srovnatelné s vývojem po volbách v roce 2020. Samotní voliči však v prvé řadě očekávají, že politici vyslyší jejich každodenní starosti spojené s obstaráním základních životních potřeb.
Výsledky doplňkových voleb bezprostředně ovlivní také podobu nadcházejícího souboje o Bílý dům v roce 2028. Pád vlivu hnutí MAGA by mohl zkomplikovat pozici možných prezidentských kandidátů, jako je viceprezident JD Vance, a naopak povzbudit ambiciózní demokratické politiky. Úspěch progresivních či umírněných křídel v těchto volbách ukáže, jakým směrem se obě hlavní politické strany budou v budoucnu ubírat.
Související
Soud v USA zamítl žádost Trumpovy administrativy o zneplatnění tisíců hlasovacích lístků
Volby v USA začaly. Miliony voličů vystaví Trumpovi účet
Aktuálně se děje
před 9 minutami
Po celém Česku začínají protesty na podporu veřejnoprávních médií
před 55 minutami
Soud v USA zamítl žádost Trumpovy administrativy o zneplatnění tisíců hlasovacích lístků
před 1 hodinou
Volby v USA začaly. Miliony voličů vystaví Trumpovi účet
před 2 hodinami
Televize a Rozhlas jsou ve stávce. Diváky místo zpravodajství čekají archivní pořady
před 3 hodinami
Ceny ropy po novém oznámení Teheránu prudce klesají
před 3 hodinami
Německo představilo ambiciózní plán. Do roku 2030 chce být velmocí v oblasti AI
před 4 hodinami
Netanjahu tvrdí, že volby byly zmanipulovány a ukradeny. Pravice požaduje nové hlasování
před 5 hodinami
Američané míří ke klíčovým doplňovacím volbám do Kongresu, mohou Trumpovi pořádně zavařit
před 7 hodinami
Počasí o víkendu: Čekají nás mrazivé noci, teploty spadnou až na -6 stupňů
včera
Česká televize a Český rozhlas vstoupí do stávky. Popsaly, jak omezí úterní vysílání
včera
Hackeři napadli aplikace pro varování před útoky. Ukrajinou a Ruskem zněly falešné poplachy před jaderným útokem
včera
Ukrajina navzdory silnému tlaku ze strany USA obnovila útoky na ruské ropné rafinérie
včera
Izrael má jedinečnou příležitost svrhnout Netanjahua, míní Palestinci
včera
Poslední předvolební Trumpova agitace narazila na odpor voličů
včera
Ve věku 94 let zemřel odbojář Josef Mašín
včera
EU by mohla Británii povolit výjimky, pokud se rozhodne vrátit
včera
Obchody v Evropě ochromil kyberútok. Lednice měly chladit, ale dělaly pravý opak
včera
Pavel se jasně vymezil proti účasti ruských hokejistů na mezinárodních sportovních akcích
včera
Politico: EU se poučila z chyb v oblasti AI. Zajistí, že příští technologickou revoluci už neprospí
včera
Nejde jen o Kongres. Proč jsou blížící se volby pro Američany klíčové?
Nadcházející americké doplňkové volby do Kongresu představují mnohem víc než jen běžný poloviční verdikt nad úřadujícím prezidentem. Letošní hlasování může zásadně ovlivnit politické směřování Spojených států, rozhodnout o dalším osudu hnutí MAGA a vymezit výchozí pozici obou stran před prezidentskými volbami v roce 2028. Pro Demokratickou stranu jde o klíčovou šanci na politickou rehabilitaci po porážce v posledních prezidentských volbách.
Zdroj: Libor Novák