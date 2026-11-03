Tragédie, jakou fotbal nepamatuje. De Miguel zemřel po faulu brankáře

Španělským profesionálním fotbalem otřásla neuvěřitelná tragédie. Útočník Jesús de Miguel v úterý zemřel na následky bezohledného faulu při pondělním utkání druhé ligy mezi jeho Tenerife a Andorrou.
Do konce pondělního utkání nezbývalo mnoho času, když se za vyrovnaného stavu 2:2 mohl de Miguel hnát v nastaveném čase sám na branku. Přibližně na půli ho však zaskočil brankář soupeře Jesus Owono, který útočníka bezohledně fauloval. Po malé chvíli bylo zřejmé, že s fotbalistou je velmi vážné.
Podle dostupných informací mu selhalo srdce, jehož činnost se podařilo obnovit úspěšnou resuscitací. De Miguel byl převezen do nemocnice ve vážném stavu. Objevily se sice informace, že se pacienta podařilo stabilizovat, ale v úterý přišla ze Španělska nejsmutnější možná zpráva.
"Nechceme uvěřit, že je to pravda, ale zlomení bolestí oznamujeme tragické úmrtí Jesúse de Miguela Alamedy, k němuž došlo v úterý 3. listopadu 2026 v osm hodin ráno," uvedl klub CD Tenerife na sociální síti X.
"Neexistují slova útěchy, neexistuje nic, co by zmírnilo pocit smutku. Jsme s jeho zdrcenou rodinou, jeho blízkými a celou rodinou CD Tenerife, která dnes pláče nad tímto krutým koncem," dodal klub, jehož prostřednictvím rodina zesnulého poděkovala za podporu a požádala o maximální respektování soukromí.
Není to poprvé, co španělský profesionální fotbal zasáhla podobná tragédie. Například v roce 2007 bez cizího zavinění selhalo srdce obránce Sevilly Antonia Puerty. Ze hřiště sice odešel po svých, ale v šatně znovu zkolaboval a po několika dnech na jednotce intenzivní péče zemřel.
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Zdroj: Libor Novák