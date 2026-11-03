Demonstranti zastavili provoz na magistrále. Pochodují proti změně financování veřejnoprávních médií

Napříč Českem pokračují protesty a demonstrace na podporu veřejnoprávních médií a proti vládnímu návrhu na změnu jejich financování. Stávka zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu je doprovázena řadou doprovodných akcí, studentských pochodů a shromáždění. Tyto protestní aktivity probíhají v Praze i v dalších regionech země.
Protestní akce reagují na plán vládní koalice zrušit koncesionářské poplatky a financovat veřejnoprávní média ze státního rozpočtu. Odpůrci tohoto kroku poukazují na absenci řádné diskuse a chybějící jasné garance, přičemž se obávají možného omezení nezávislosti médií. Vláda naproti tomu obhajuje svůj záměr tím, že tato změna byla obsažena v jejím oficiálním programovém prohlášení.
Do protestních aktivit se v odpoledních hodinách zapojily stovky vysokoškolských studentů, kteří se sešli v kampusu na Albertově. Studenti zde vyráběli vlastní transparenty či tradiční večerníčkové čepičky z novin předtím, než vyrazili na hromadný pochod. Jejich cílem bylo připojit se k centrální demonstraci probíhající na pražském Václavském náměstí.
Další skupina studentů se sešla také před vstupem do sídla Českého rozhlasu v Římské ulici, kde vyjádřila jednoznačnou podporu nezávislosti médií veřejné služby. Na místě proběhla shromáždění za účasti mladých lidí, kteří chtěli dát najevo svůj postoj k aktuální situaci. Tato akce se stala jedním z významných bodů pražského protestního programu.
Před sídlem Českého rozhlasu na Vinohradech se odpoledne uskutečnilo také shromáždění svolané zástupci komunistické strany. Na tuto ohlášenou akci dorazilo několik desítek osob, které se naopak vymezovaly vůči fungování a existenci veřejnoprávních médií. Shromáždění proběhlo za dohledu veřejnosti v těsné blízkosti iniciativ s opačným postojem.
Hlavní proud demonstrantů a pracovníků médií odstartoval svůj odpolední program u budovy zpravodajství České televize na Kavčích horách. Účastníci se za doprovodu úderů bubnů a zvuku píšťalek vydali na organizovaný pochod do centra metropole. Jejich cesta směřovala rovněž na Václavské náměstí, kde byl naplánován vrchol celodenního protestu.
Protestní aktivity probíhaly kromě hlavního města také v regionálních centrech, například v plzeňském regionu. Plzeňští rozhlasáci si za své oficiální stávkové centrum zvolili náměstí T. G. Masaryka, kde od poledne do podvečera probíhal doprovodný program pro veřejnost. Kolemjdoucí zde mohli na speciální instalaci zanechat písemné vzkazy na podporu médií nebo využít mikrofon k vyjádření vlastního názoru.
Celodenní protestní vlna zasáhla několik českých měst a propojila zaměstnance médií, studenty i širší veřejnost. Akce doprovázejí debaty o budoucnosti financování a nezávislosti veřejnoprávních institucí v zemi.
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Zdroj: Libor Novák