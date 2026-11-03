Netanjahu tvrdí, že volby byly zmanipulovány a ukradeny. Pravice požaduje nové hlasování

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu a jeho političtí spojenci čelí vážné situaci poté, co po říjnových volbách ztratili většinu v parlamentu, a nyní přicházejí s obviněními, že celé hlasování bylo ukradeno. Volební výsledky ukázaly, že Netanjahuova koalice klesla na třiapadesát křesel a nemá jasnou cestu k získání většiny, zatímco opoziční blok v čele s Gadim Eisenkotem může s podporou devatenácti mandátů od arabských stran spoléhat na pohodlnou většinu šedesáti sedmi křesel ve stodvacetičlenném parlamentu.
Podobnou taktiku přitom Netanjahu zvolil již v březnu 2015, kdy v den voleb natočil kontroverzní video varující pravicové voliče před tím, že arabští občané míří k urnám v davech, za což se později omluvil. Nyní, o jedenáct let a šest volebních cyklů později, hraje stejnou hru v mnohem větším měřítku a společně se svými spojenci podle CNN tvrdí, že volby byly zmanipulovány arabskými stranami prostřednictvím uplácení, zahraničního financování a podvodů.
Představitelé pravicového tábora požadují vyšetřování, zatýkání a v nejextrémnějším případě dokonce zrušení výsledků a vypsání nového kola voleb. Přestože dosud nepředložili žádné hmatatelné důkazy, jejich politický cíl je zcela zřejmý, a to uvrhnout stín nelegitimity na Společnou kandidátku a stranu Raam, které zaznamenaly rekordní volební účast a jsou klíčové pro snahu sesadit nejdéle sloužícího izraelského premiéra.
Hlavní Netanjahuův vyzyvatel Gadi Eisenkot ve video prohlášení uvedl, že vládní tábor tyto kroky podniká jednoduše proto, že volby prohrál. Opozice jednohlasně odsoudila počínání premiérova okolí a označila celou záležitost za zákeřnou a zlomyslnou influenční operaci, jejímž cílem je oddálit zveřejnění výsledků a podkopat svobodu jednání opozice.
Kampaň zpochybňující legitimitu začala již týdny před samotným volebním dnem v polovině října, kdy Netanjahu a předseda Náboženské sionistické strany Becalel Smotrich oznámili plán vyslat zhruba dva tisíce pozorovatelů do arabských komunit pod záminkou možných podvodů. Hned brzy ráno v den voleb navíc policie zatkla tři aktivisty strany Raam kvůli údajnému schématu kupování hlasů, přičemž původní tip k zatčení podle zpráv televize Channel 12 poskytl přímo Netanjahuův šéf kabinetu, který obešel standardní kanály.
Přestože soudy většinu policejních žádostí o přísná omezení zamítly a někteří podezřelí byli propuštěni, Netanjahuův volební aparát příběh okamžitě uchopil a zesílil tvrzení o snaze ukrást volby. Během sčítání hlasů pak strana Likud předložila stovky svědectví o údajném uplácení, výhrůžkách, násilí a falšování ze strany arabských stran, zatímco provládní televize Channel 14 přišla se zprávami o milionech shekelů ze zahraničních zdrojů.
Situace nabrala na obrátkách po úniku dopisu, který napsal předseda Ústřední volební komise a zástupce předsedy Nejvyššího soudu Noam Solberg řediteli bezpečnostní služby Šin bet Davidu Zinimu s žádostí o prošetření závažných podezření ze zahraničního financování. Volební úřady však obvinění z rozsáhlých podvodů oficiálně odmítly jako nepodložená a v neděli předseda komise společně s šéfem Šin bet a generálním prokurátorem prohlásili, že volby proběhly řádně a případné zahraniční financování na samotném výsledku nic nemění.
Strana Likud zůstala navzdory ujištění úřadů neoblomná a trvala na tom, že nad výsledky visí černý mrak. Představitelé arabské Společné kandidátky na celou kampaň reagovali prohlášením, že žádná snaha nevymaže úspěch arabské veřejnosti a že pokusy zpochybnit legitimitu jejich hlasů nezmění vůli voličů, kteří chtějí být slyšet.
Související
Izrael má jedinečnou příležitost svrhnout Netanjahua, míní Palestinci
Volby v Izraeli sečteny. Netanjahu nevyhrál, úplnou porážku ale neutrpěl
Aktuálně se děje
před 10 minutami
Po celém Česku začínají protesty na podporu veřejnoprávních médií
před 56 minutami
Soud v USA zamítl žádost Trumpovy administrativy o zneplatnění tisíců hlasovacích lístků
před 1 hodinou
Volby v USA začaly. Miliony voličů vystaví Trumpovi účet
před 2 hodinami
Televize a Rozhlas jsou ve stávce. Diváky místo zpravodajství čekají archivní pořady
před 3 hodinami
Ceny ropy po novém oznámení Teheránu prudce klesají
před 3 hodinami
Německo představilo ambiciózní plán. Do roku 2030 chce být velmocí v oblasti AI
před 4 hodinami
Netanjahu tvrdí, že volby byly zmanipulovány a ukradeny. Pravice požaduje nové hlasování
před 5 hodinami
Američané míří ke klíčovým doplňovacím volbám do Kongresu, mohou Trumpovi pořádně zavařit
před 7 hodinami
Počasí o víkendu: Čekají nás mrazivé noci, teploty spadnou až na -6 stupňů
včera
Česká televize a Český rozhlas vstoupí do stávky. Popsaly, jak omezí úterní vysílání
včera
Hackeři napadli aplikace pro varování před útoky. Ukrajinou a Ruskem zněly falešné poplachy před jaderným útokem
včera
Ukrajina navzdory silnému tlaku ze strany USA obnovila útoky na ruské ropné rafinérie
včera
Izrael má jedinečnou příležitost svrhnout Netanjahua, míní Palestinci
včera
Poslední předvolební Trumpova agitace narazila na odpor voličů
včera
Ve věku 94 let zemřel odbojář Josef Mašín
včera
EU by mohla Británii povolit výjimky, pokud se rozhodne vrátit
včera
Obchody v Evropě ochromil kyberútok. Lednice měly chladit, ale dělaly pravý opak
včera
Pavel se jasně vymezil proti účasti ruských hokejistů na mezinárodních sportovních akcích
včera
Politico: EU se poučila z chyb v oblasti AI. Zajistí, že příští technologickou revoluci už neprospí
včera
Nejde jen o Kongres. Proč jsou blížící se volby pro Američany klíčové?
Nadcházející americké doplňkové volby do Kongresu představují mnohem víc než jen běžný poloviční verdikt nad úřadujícím prezidentem. Letošní hlasování může zásadně ovlivnit politické směřování Spojených států, rozhodnout o dalším osudu hnutí MAGA a vymezit výchozí pozici obou stran před prezidentskými volbami v roce 2028. Pro Demokratickou stranu jde o klíčovou šanci na politickou rehabilitaci po porážce v posledních prezidentských volbách.
Zdroj: Libor Novák