Ceny ropy po novém oznámení Teheránu prudce klesají

Ceny ropy v pondělí zaznamenaly prudký propad a klesly na nejnižší úroveň za více než dva týdny, což na globálních trzích vyvolalo novou vlnu naděje na možný diplomatický průlom a ukončení probíhající války mezi Spojenými státy a Íránem. Mezinárodní referenční ropa Brent oslabila o více než šest a půl procenta a propadla se na hodnotu 105,55 dolaru za barel, což představuje nejnižší cenový stav od 16. října.
K tomuto výraznému poklesu cen na komoditních trzích došlo bezprostředně poté, co Teherán oficiálně potvrdil, že nepřímé kontakty a vyjednávání se Spojenými státy s cílem ukončit osm měsíců trvající ozbrojený konflikt nadále pokračují. Íránský ministr zahraničí Abbás Arákčí v prohlášení pro státní tiskovou agenturu IRNA zdůraznil, že konzultace vedené prostřednictvím zprostředkovatelů jsou velmi intenzivní a závisí na politické racionalitě Washingtonu.
V průběhu uplynulého víkendu se do diplomatického procesu aktivně zapojili katarští představitelé, kteří se pokusili vyjednat uvolnění více než šesti miliard dolarů v íránských zmrazených aktivech. Hlavním záměrem těchto snah bylo přimět Teherán k tomu, aby umožnil opětovné otevření klíčového Hormuzského průlivu, jehož uzavření těžce dopadlo na mezinárodní námořní dopravu i obchod.
Americký prezident Donald Trump přitom krátce předtím zaujímal vůči Teheránu nekompromisní postoj a během nedělního předvolebního shromáždění v Iowě varoval, že Írán brzy pocítí tvrdou odvetu, pokud v rozhovorech nenastane hmatatelný pokrok. Uvedl sice, že by rád šetřil lidské životy, ale zároveň dodal, že v určitý moment bude nutné zakročit všemi dostupnými prostředky, pokud se situace nevyřeší diplomatickou cestou.
Investoři na finančních trzích však reagovali s úlevou na zprávy, podle nichž íránský nejvyšší vůdce Motžatba Chameneí udělil tamní vládě širší pravomoci pro vedení přímých či zprostředkovaných rozhovorů se Spojenými státy. Tyto kroky posílily naději, že obě strany usilují o politické řešení blízkovýchodního konfliktu a hledají schůdnou cestu k zastavení bojů.
Hlavní tržní analytik platformy IG Chris Beauchamp označil tyto zprávy za vítanou vzpruhu pro akciové trhy, které byly pod silným tlakem rostoucích cen energií. Zároveň však upozornil, že na trzích nadále přetrvává určité riziko, že americký prezident může po skončení nadcházejících voleb do Kongresu přistoupit k dalším vojenským krokům.
Pokles cen ropy okamžitě vyvolal naději na zmírnění silných inflačních tlaků, které v poslední době doléhaly na globální ekonomiku a zatěžovaly finanční trhy. Pozitivní dopad se rychle projevil také na vládních výpůjčních nákladech, když výnosy neboli úrokové sazby desetiletých britských státních dluhopisů klesly o deset bazických bodů na úroveň, která byla nejnižší od 22. září.
Příznivý vývoj na komoditním trhu se okamžitě odrazil také v hodnotě akcií leteckých společností, které patřily k hlavním vítězům pondělního obchodování. Akcie mateřské společnosti britských aerolinek British Airways, koncernu IAG, vzrostly na londýnské burze o 4,2 procenta, zatímco akcie společnosti United Airlines v New Yorku poskočily vzhůru o 7 procent.
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Zdroj: Libor Novák