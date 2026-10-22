Kremlin potvrdil, že Rusko a USA jednají o aktivech ropného gigantu Lukoil

Kremlin potvrdil, že Rusko a Spojené státy jednají o osudu zahraničních aktiv sankcionovaného ruského ropného gigantu Lukoil v hodnotě přibližně dvaceti dvou miliard dolarů. Toto oznámení přišlo v době, kdy americké ministerstvo financí prodloužilo povolení k vyjednávání o prodeji těchto aktiv do jedenáctého listopadu. Rozhovory probíhají v rámci rozšiřování hospodářského dialogu mezi Moskvou a Washingtonem.
Zveřejnění informací o jednáních následovalo po setkání ruského prezidenta Vladimira Putina se zvláštním vyslancem USA Stevem Witkoffem v Petrohradu. Zahraničněpolitický poradce Jurij Ušakov po schůzce potvrdil, že obě vlády projednávají širokou škálu ekonomických projektů. Součástí těchto diskusí je právě i budoucnost mezinárodních aktiv společnosti Lukoil.
Americké ministerstvo financí vydalo oficiální prodloužení autorizace pro vyjednávání o prodeji společnosti Lukoil International a jejích dceřiných společností. Toto opatření poskytuje potenciálním kupcům více času na dosažení předběžných dohod a provedení hloubkové kontroly. Jakýkoliv konečný převod aktiv však bude i nadále vyžadovat samostatné schválení ze strany amerických úřadů.
Společnost Lukoil umístila svá mezinárodní aktiva na trh poté, co na ni Washington v říjnu 2025 uvalil sankce v souvislosti s konfliktem na Ukrajině. Americká soukromá investiční společnost Carlyle Group sice v lednu 2026 souhlasila s převzetím těchto aktiv, ale od dohody nakonec ustoupila. Mezi další potenciální zájemce o portfolio patřila v minulosti například firma ExxonMobil.
Zahrnuté portfolio zahrnuje těžební zájmy v oblasti ropy, rafinérie a podniky zabývající se distribucí paliv napříč Evropou, Blízkým východem, Afrikou a Střední Asií. Současné prodloužení lhůty pro jednání však neznamená zrušení sankcí uvalených na ruskou společnost ani nepovoluje samotný převod vlastnických práv. Veškeré transakce musí striktně zabránit tomu, aby sankcionovaná firma získala okamžité finanční výhody.
Ministerstvo financí USA rovněž stanovilo podmínku, že případné výtěžky dlužené společnosti Lukoil musí zůstat zablokované do doby, než sankce umožní jejich uvolnění. Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv bude dohlížet na to, aby kupující zcela přerušili vazby na sankcionovanou ruskou entitu. Tyto kroky ukazují, že Washington a Moskva vedou komerční rozhovory navzdory platným sankčním opatřením.
Během setkání v Petrohradu americký vyslanec Witkoff veřejně potvrdil, že ministerstvo financí USA úzce spolupracuje s Putinovým ekonomickým vyslancem Kirillem Dmitrievem. Diskuse mezi oběma stranami se netýkaly pouze ropných aktiv, ale zahrnovaly také budoucí ekonomickou spolupráci obou velmocí. Vladimir Putin při té příležitosti nastínil plány na dodávky nafty do Spojených států a nabídnul rovněž export ruských hnojiv.
Rozšiřující se ekonomický dialog probíhá v době, kdy Rusko nadále pokračuje ve své vojenské kampani na Ukrajině a Washington se snaží oživit trojstranná mírová jednání. Kreml potvrdil, že licenční podmínky pro prodej aktiv lze v případě potřeby dále prodloužit. Samotný prodej mezinárodního portfolia tak zůstává předmětem intenzivních obchodních a diplomatických jednání mezi oběma státy.
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Zdroj: Libor Novák