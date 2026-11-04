Konec podpory Izraele? Odborníci Trumpův krok nechápou, lidé budou spokojení

Americký prezident Donald Trump učinil během volebního dne překvapivé oznámení, když v rozhovoru pro stanici Fox News prohlásil, že Spojené státy ukončí poskytování roční vojenské pomoci Izraeli ve výši téměř čtyř miliard dolarů. Toto prohlášení přišlo v kritický politický okamžik probíhajících kongresových voleb a poukazuje na hlubší posuny v americké zahraniční i vnitrostátní politice. Ačkoliv oznámení postrádalo podrobnosti, vyvolalo okamžitý rozruch mezi politickými pozorovateli.
Prezident v rozhovoru uvedl, že dohoda o financování bude ukončena do konce tohoto roku, jelikož Izrael se mezitím stal velmi úspěšnou zemí. Současně poznamenal, že Washington bude v případě potřeby Izraeli nadále pomáhat jinými způsoby. Zahraničněpolitičtí experti však podle CNN upozorňují, že není zcela jasné, zda se tento krok týká okamžitého zastavení současného memoranda, nebo vypršení stávající dohody v roce 2028.
Většina finančních prostředků z této pomoci je dosud využívána k nákupu zbraní a vojenského vybavení od výhradně amerických výrobců. To znamená, že dosavadní dohoda měla významný dopad na americký průmysl a zaměstnanost. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu již dříve v lednu vyjádřil přání postupně omezit závislost na americké vojenské pomoci během deseti let.
Tento krok odráží měnící se politickou dynamiku ve Spojených státech, kde se otázka podpory Izraeli stává stále kontroverznějším tématem. Prezident svým vyjádřením částečně reagoval na sílící kritiku z řad demokratů, jako je michiganský kandidát Abdul El-Sayed. Kritici v řadách opozice poukazovali na to, že finanční podpora zahraničních konfliktů zatěžuje americkou ekonomiku v době rostoucích životních nákladů.
Dlouhodobý dvoustranný konsensus ohledně bezpodmínečné podpory židovského státu ve Washingtonu tak v posledních letech naráží na zjevné trhliny. Debata se přitom neomezuje pouze na nastupující generaci demokratických zákonodárců v novém Kongresu. Změny v přístupu jsou patrné i mezi aktivisty na pravém křídle hnutí MAGA, kteří stále hlasitěji zpochybňují rozsah amerického angažmá.
Průzkumy veřejného mínění ukazují, že podpora Izraeli prochází v americké společnosti historickým vývojem. Podle červnového průzkumu agentury Quinnipiac vyjádřilo rekordních čtyřicet osm procent respondentů názor, že Spojené státy podporují Izrael až příliš. Pouze sedm procent dotázaných tehdy zastávalo opačný názor, což představuje nejvyšší podíl kritických hlasů od roku 2017.
Někteří analytici a bývalí představitelé administrativy nicméně podle CNN mírní obavy z bezprostřední strategické krize v bilaterálních vztazích. Připomínají, že izraelská ekonomika je dostatečně silná a že obě země nadále úzce spolupracují v oblasti obrany. Dokazuje to například nedávná úzká součinnost obou armád při odrážení raketových útoků.
Budoucnost americké vojenské pomoci a vzájemných vztahů však zůstává poznamenána rostoucí nejistotou. Zda se Trumpovo oznámení promění v reálnou politickou změnu, ukáží až nadcházející měsíce a reakce nově ustaveného Kongresu. Jisté je, že tato otázka nadále zůstává významným bodem politických diskusí na americké politické scéně.
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Zdroj: Jan Hrabě