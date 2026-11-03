Návrat Rusů se nelíbí ani sponzorům hokeje. Česká firma zaujala jasný postoj

Návrat ruských hokejistů do světového hokeje je velkým tématem i pro sponzory mistrovství světa. Řadí se k nim i česká sázková kancelář Tipsport, která deklarovala jasný postoj. Během případných ruských zápasů na šampionátu si reklamu dělat nehodlá.
Sázková kancelář označila arbitrážní rozhodnutí za skandální, nepochopitelné a morálně naprosto neospravedlnitelné. "Rusko vraždí na Ukrajině, vede hybridní válku proti celému demokratickému světu a soud umožní jeho hokejistům hrát na světovém šampionátu, zatímco ukrajinští hokejisté umírají při obraně země před ruskými agresory," citoval web Seznam Zprávy z prohlášení Tipsportu.
Firma zmínila, že její postoj k Rusku se nemění. "Patříme k největším firemním podporovatelům Ukrajiny, nevypisujeme kurzy na KHL ani jiné ruské a běloruské soutěže a rozhodně se nechystáme vypisovat ani kurzy na ruskou reprezentaci. Stejně tak si neumíme představit, že by u zápasů s Ruskem na MS byla naše reklama – ani na ledě ani v televizních přenosech," oznámila.
Ruským týmům má být umožněna účast na akcích mezinárodní hokejové federace IIHF, vyplývá z pátečního rozhodnutí arbitráže. Zabývala se rozhodnutím federace, která vyřadila Rusko z akcí v sezóně 2026/27, včetně mužského a ženského mistrovství světa.
Podle rozhodnutí Mezinárodní sportovní arbitráže nejsou obavy IIHF ohledně bezpečnosti dostatečně opodstatněné. Arbitráž zdůraznila, že se nevěnovala tomu, zda mají Rusové hrát bez národních symbolů jako tým neutrálních sportovců.
Návrat ruského hokeje uvrhne do nejistoty zejména pořadatele letošního světového šampionátu v Německu, protože na turnaj se zároveň kvalifikovala Ukrajina, která je přes čtyři roky ve válce s Ruskem.
IIHF vyjádřila zklamání z rozhodnutí CAS a nesouhlas s některými jeho aspekty. Mezinárodní hokejová federace trvá na tom, že její rozhodnutí chránit bezpečnost všech účastníků bylo opodstatněné. "Ačkoli IIHF respektuje autoritu CAS a bude jednat v souladu s jejím rozhodnutím, výsledek neodstraňuje obavy," uvedli zástupci světového hokeje.
Rusové se světového šampionátu zúčastnili naposledy v roce 2021, kdy vypadli ve čtvrtfinále. Od následujícího roku na mistrovství světa chyběli kvůli invazi na sousední Ukrajinu.
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