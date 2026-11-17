Listopad 1989 otevřel cestu nejen k demokracii, ale také ke svobodnému podnikání a hluboké proměně české ekonomiky. Mezi lety 1990 a 2025 se reálný objem českého vývozu zboží a služeb zvýšil více než sedminásobně. Výrazně posílil význam soukromého sektoru, který podle údajů za rok 2024 vytvářel více než 80 % hrubé přidané hodnoty české ekonomiky. Zatímco počátek 90. let byl ve znamení obnovy soukromého podnikání a otevírání zahraničních trhů, dnešní firmy upozorňují na bariéry, které jejich další rozvoj komplikují. Podle podzimního šetření Komorový barometr Hospodářské komory ČR označilo 57,8 % respondentů regulatorní a administrativní zátěž za jednu z očekávaných překážek rozvoje podnikání v roce 2027.
Jednou z nejvýraznějších změn po roce 1989 bylo otevření české ekonomiky zahraničním trhům. Zatímco v roce 1990 dosahoval vývoz zboží a služeb ve stálých cenách roku 2020 hodnoty 643,6 miliardy korun, v roce 2025 to bylo již 4 925,9 miliardy korun. Reálný objem exportu se tak zvýšil přibližně 7,65krát.
Současně vzrostl také význam zahraničního obchodu v ekonomice. V roce 1990 odpovídala hodnota vývozu zboží a služeb 18,2 % hodnoty celkové produkce, v roce 2025 tento poměr dosáhl 31,3 %.
Proměnu ekonomiky dokládá také posílení soukromého sektoru. V roce 1993 vytvářel 61,1 % hrubé přidané hodnoty, zatímco v roce 2024 jeho podíl dosáhl 80,3 %. Soukromý sektor tak dnes vytváří více než čtyři pětiny hrubé přidané hodnoty české ekonomiky.
Přestože svoboda podnikání zůstává pevnou součástí českého právního a ekonomického prostředí, její skutečné naplnění v praxi stojí na tom, zda mají firmy k dispozici srozumitelné, stabilní a předvídatelné podmínky pro svůj růst.
Podle podzimního šetření Komorový barometr Hospodářské komory ČR označilo 57,8 % respondentů regulatorní a administrativní zátěž za jednu z očekávaných překážek rozvoje podnikání v roce 2027. Šlo o nejčastěji uváděnou překážku.
„17. listopad nám připomíná, že svoboda není samozřejmost – a svoboda podnikání je její důležitou součástí. Po roce 1989 vznikly desetitisíce firem a s nimi i příběhy lidí, kteří vzali odpovědnost do vlastních rukou a vybudovali hodnoty pro své rodiny, zaměstnance i celé regiony. Dnešní výzvy už nejsou o tom, zda podnikat smíme, ale zda to lze dělat v srozumitelném a předvídatelném prostředí, a právě regulatorní a administrativní zátěž dnes podle Komorového barometru patří mezi nejčastěji zmiňované bariéry dalšího rozvoje. Stát má proto místo dalších povinností nabízet jasná, stabilní a předvídatelná pravidla,“ říká prezident Hospodářské komory ČR Zdeněk Zajíček.
Vedle administrativy dnes na výkon ekonomiky dopadá i vývoj posledních let. Přestože česká ekonomika od 90. let prošla rozsáhlou modernizací, produktivita práce v přepočtu na odpracovanou hodinu zůstává pod úrovní roku 2020. Její vývoj ovlivnila pandemie covidu-19 a následné hospodářské dopady války na Ukrajině a energetické krize. Produktivita práce dosáhla v roce 2025 hodnoty 98,3 (při základu roku 2020 = 100), a stále tak nepřekonala úroveň z let 2020 (100,0) a 2021 (100,1).
„V 90. letech a po vstupu do Evropské unie pomáhaly české ekonomice růst zahraniční investice, modernizace výroby, posilující zapojení do mezinárodního obchodu a konkurenční výhoda relativně levnější pracovní síly. Pro další přibližování vyspělým evropským ekonomikám ale bude zásadní, abychom dokázali vytvářet vyšší přidanou hodnotu. To vyžaduje investice do inovací, výzkumu, moderních technologií a kvalifikace zaměstnanců. Pokud mzdy dlouhodobě porostou rychleji než produktivita práce, může to oslabovat konkurenceschopnost českých firem a vytvářet další tlak na růst cen,“ vysvětluje analytik Hospodářské komory ČR Roman Renda.
Listopad 1989 odstranil politické a systémové bariéry, které po desetiletí omezovaly soukromé podnikání. Dnešní výzva je jiná. Zajistit, aby rozvoj ekonomiky nebrzdila nepředvídatelná pravidla, nadměrná administrativa a nejistota při dlouhodobém plánování. Právě kvalita podnikatelského prostředí bude jedním z důležitých faktorů, které ovlivní budoucí výkon a konkurenceschopnost české ekonomiky.
Zdroj dat: ČSÚ, analytické podklady Hospodářské komory ČR a Komorový barometr – podzim 2026 (346 respondentů, možnost označit až tři očekávané překážky rozvoje podnikání v roce 2027).
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Zdroj: Libor Novák