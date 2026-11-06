Česko zveřejnilo nový odhad růstu ekonomiky v příštím roce

Jan Hrabě

Jan Hrabě

6. listopadu 2026 21:56

Ministerstvo financí
Ministerstvo financí Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Růst české ekonomiky v průběhu letošního roku podle listopadové makroekonomické predikce zrychloval. Mezičtvrtletní růst reálného HDP se zvýšil z 0,1 % v prvním čtvrtletí na 0,3 % ve druhém a na 0,5 % ve třetím. Za celý rok ministerstvo očekává růst o 1,7 % a v roce 2027 o 2,5 %. V obou letech jej potáhne výhradně domácí poptávka, zejména spotřeba domácností a investice. Průměrná inflace by měla letos dosáhnout 2,1 %.

Růst ekonomiky bude těžit zejména ze zvyšující se spotřeby domácností, kterou bude v obou letech podporovat růst reálných příjmů. Významným zdrojem letošního růstu jsou také fixní investice. V příštím roce celkový růst ekonomiky zrychlí díky pomalejšímu úbytku zásob a také vývozu, který by měl těžit z oživení zahraniční poptávky a postupného zmírňování omezení v dodavatelských řetězcích. Rostoucí domácí poptávka současně podpoří dovoz a příspěvek zahraničního obchodu k růstu HDP zůstane v obou letech záporný.

Letošní inflaci tlumí převedení financování podporovaných zdrojů energie na státní rozpočet, pokles cen potravin, silnější koruna a restriktivní měnová politika. Dopad vyšších cen ropy na ceny u čerpacích stanic zmírňují regulace cen pohonných hmot a dočasné snížení spotřební daně z motorové nafty. K růstu spotřebitelských cen přispívají také rostoucí mzdy a náklady na bydlení. Lze předpokládat, že v roce 2027 se do cen elektřiny a plynu promítne předchozí zdražení na velkoobchodních trzích a obnoví se růst cen potravin. Cenové tlaky budou nadále udržovány růstem výdělků zaměstnanců a nákladů na vlastnické bydlení.

Míra nezaměstnanosti by měla letos v průměru dosáhnout 3,0 % a v roce 2027 klesnout na 2,8 %. Zaměstnanost roste zejména ve službách a stavebnictví, zatímco zpracovatelský průmysl její růst mírně tlumí. V řadě odvětví a profesí přetrvává nedostatek pracovníků, který podporuje růst mezd a platů. Reálné výdělky by měly růst v obou letech.

Běžný účet platební bilance by měl letos vykázat schodek 0,2 % HDP a v příštím roce 0,5 % HDP. K letošnímu zhoršení přispívají vyšší dovoz v důsledku silnější domácí poptávky, dražší dovážené energie a omezení na straně vývozu. V příštím roce by se měl dále snížit přebytek obchodu se zbožím a prohloubit schodek bilance prvotních důchodů. Lepší bilance služeb tyto vlivy vyrovná jen částečně.

Schodek sektoru vládních institucí by měl letos dosáhnout 2,8 % HDP a v roce 2027 vzrůst na 3,5 % HDP. K letošnímu meziročnímu zhoršení přispívá zejména pomalejší růst příjmů po skončení účinnosti daně z neočekávaných zisků, převedení financování podporovaných zdrojů energie na stát a opakované dočasné snížení spotřební daně z motorové nafty. Dluh sektoru vládních institucí by měl letos dosáhnout 45,8 % HDP a v příštím roce vzrůst na 47,4 % HDP.

Výhled světové ekonomiky nadále zatěžuje konflikt na Blízkém východě. Narušení produkce a přepravy energetických surovin zvyšuje náklady podniků, oslabuje kupní sílu domácností a zvyšuje nejistotu při rozhodování o investicích. Základní scénář počítá s postupným zmírňováním konfliktu a obnovou dodávek ropy a zemního plynu, kterou ale budou zpomalovat škody na infrastruktuře a přetrvávající bezpečnostní rizika. Ceny energetických surovin by měly postupně klesat, zůstanou však citlivé na vývoj konfliktu.

Rizika predikce jsou v úhrnu vychýlena směrem k nižšímu hospodářskému růstu a vyšší inflaci. Nejvýznamnějším rizikem je další eskalace konfliktu na Blízkém východě, která by mohla narušit dodávky energií a zvýšit jejich ceny. Relativně nízká naplněnost evropských zásobníků plynu zvyšuje citlivost trhu na výpadky dodávek a chladnější zimu. Další rizika souvisejí s bezpečnostní situací v Evropě, obchodní politikou, vývojem evropského automobilového průmyslu a případným zpřísněním finančních podmínek. Příznivě by naopak mohlo působit rychlejší zmírnění geopolitického napětí nebo výraznější oživení investic v Německu.

3. listopadu 2026 21:58

Návrat Rusů se nelíbí ani sponzorům hokeje. Česká firma zaujala jasný postoj

Související

Ilustrační foto

Globální akciové trhy zasáhl hluboký propad. Světem se šíří obavy z vlivu Kongresu na AI

Globální akciové trhy zaznamenaly v pátek hluboký propad, když se obavy z vlivu demokratického Kongresu na investice do umělé inteligence přelily z Wall Street do Asie i Evropy. Výprodeje v technologickém sektoru smazaly přibližně 2,5 bilionu dolarů z tržní hodnoty amerických firem a vyvolaly nervozitu na mezinárodních burzách. Investoři hromadně přehodnocují svá portfolia v reakci na politické změny po nedávných amerických volbách.

Více souvisejících

Ekonomika Ministerstvo financí

Aktuálně se děje

před 1 hodinou

Ministerstvo financí

Česko zveřejnilo nový odhad růstu ekonomiky v příštím roce

Růst české ekonomiky v průběhu letošního roku podle listopadové makroekonomické predikce zrychloval. Mezičtvrtletní růst reálného HDP se zvýšil z 0,1 % v prvním čtvrtletí na 0,3 % ve druhém a na 0,5 % ve třetím. Za celý rok ministerstvo očekává růst o 1,7 % a v roce 2027 o 2,5 %. V obou letech jej potáhne výhradně domácí poptávka, zejména spotřeba domácností a investice. Průměrná inflace by měla letos dosáhnout 2,1 %.

před 2 hodinami

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček

Havlíček spojuje šest ústavů do jednoho. Kvůli českým firmám

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje spojení šesti státních zkušebních ústavů do Českého národního zkušebního institutu. Firmy i státní instituce u něj budou moci objednat zkoušky z několika oborů na základě jedné smlouvy. Společné nákupy, správa a plánování investic mají snížit provozní náklady a uvolnit prostředky na modernizaci laboratoří.

před 3 hodinami

Ilustrační fotografie.

Kratom v Česku je problém. Za tři měsíce napočítali přes 500 pacientů

V souvislosti s akutní intoxikací kratomem nebo podezřením na ni byla od dubna do června 2026 vykázána zdravotní péče u 515 pacientů. Nejpočetnější skupinu tvořili pacienti ve věku 15 až 19 let. Více než třetina všech evidovaných osob byla mladší dvaceti let. Vyplývá to z prvních souhrnných údajů za pojištěnce všech sedmi zdravotních pojišťoven, které pro Ministerstvo zdravotnictví zpracoval Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR.

před 4 hodinami

Ilustrační fotografie.

Ministerstvo hájí zdražení podzemních vod. Odhalilo, co chce s penězi udělat

Plánovaná úprava poplatku za podzemí vodu přinese více peněz, které bude moci Ministerstvo zemědělství (MZe) použít na vylepšení vodního hospodářství České republiky. Prostředky půjdou bezezbytku na strategické projekty vodního hospodářství, které úřad financuje, např. propojování vodárenských soustav, výstavbu čistíren odpadních vod, přípravu nových vodních zdrojů nezbytných pro adaptaci ČR na dopady klimatické změny.

před 5 hodinami

FBI, ilustrační fotografie.

FBI zatkla otce vévodkyně Meghan. Ještě v pátek má stanout před soudem

Federální agenti v pátek ráno místního času na americké Floridě zatkli Thomase Markla, otce vévodkyně Meghan, která je manželkou britského prince Harryho. Informovala o tom americká stanice CNN, která se odkazuje na americké ministerstvo spravedlnosti. Markle je podezřelý z držení dětské pornografie. 

před 6 hodinami

před 7 hodinami

před 8 hodinami

před 8 hodinami

Ilustrační foto

Globální akciové trhy zasáhl hluboký propad. Světem se šíří obavy z vlivu Kongresu na AI

Globální akciové trhy zaznamenaly v pátek hluboký propad, když se obavy z vlivu demokratického Kongresu na investice do umělé inteligence přelily z Wall Street do Asie i Evropy. Výprodeje v technologickém sektoru smazaly přibližně 2,5 bilionu dolarů z tržní hodnoty amerických firem a vyvolaly nervozitu na mezinárodních burzách. Investoři hromadně přehodnocují svá portfolia v reakci na politické změny po nedávných amerických volbách.

před 9 hodinami

Letiště Václava Havla Praha

Bombové výhružky napříč evropskými lety se opakují i dnes. Terčem je i pražské letiště

Série poplašných zpráv o uložení výbušnin dnes opět zasáhla civilní letectví a vyvolala bezpečnostní opatření na řadě evropských letišť. V Praze se terčem hrozeb stalo už devět letů směřujících do metropole nebo z ní odlétajících. Letiště Václava Havla webu The Guardian potvrdilo, že policie přijala potřebná bezpečnostní opatření, přičemž běžný provoz letiště zůstává bez přímého omezení.

před 10 hodinami

Jicchak Herzog

Izraelský prezident oznámil, kdy pověří jednoho z vítězů voleb sestavením vlády

Izraelský prezident Isaac Herzog oznámil, že v neděli rozhodne, který z politiků dostane pověření k sestavení nové vlády. Hlavní rival premiéra Benjamina Netanjahua, Gadi Eisenkot, přitom během konzultací získal podporu šedesáti sedmi poslanců nově zvoleného Knesetu. Netanjahuův dosavadní koaliční blok naproti tomu obdržel podporu pouhých čtyřiceti šesti zákonodárců.

před 11 hodinami

Letadla, ilustrační foto

Falešná hlášení o bombách v letadle pokračují, ve čtvrtek se dotkla desítek letů. Kdo za nimi stojí?

Nejméně 21 letů a několik letišť po celé Evropě se ve čtvrtek stalo terčem poplašných zpráv o uložení bomby. Bezpečnostní složky musely v drtivé většině případů odklánět letadla nebo v Itálii dokonce vyslat stíhačky k eskortě ohroženého stroje. Přestože se všechny hrozby nakonec ukázaly jako falešné, úřady upozorňují, že situace vyžaduje maximální ostražitost pro případné budoucí incidenty.

před 11 hodinami

Marco Rubio

Skončí za prohrané volby Hegseth a Rubio ve funkcích? Bílý dům se vyjádřil ke spekulacím

Bílý dům oficiálně popřel nedávné spekulace o tom, že by ministr obrany Pete Hegseth a ministr zahraničí Marco Rubio mohli opustit své funkce v rámci personálních změn po volbách. Zprávy o možném odchodu obou čelných představitelů administrativy se objevily v amerických médiích v souvislosti s porážkou republikánů v kongresových volbách. Vedení státu však jakékoliv úvahy o jejich nahrazení odmítlo a označilo je za nepravdivé.

před 12 hodinami

Bílý dům, Washington D.C., USA

Trump si předělal Bílý dům k obrazu svému. Teď to budoucím prezidentům zakázal

Americký prezident Donald Trump podepsal exekutivní příkaz, kterým oficiálně prohlásil slavnou Oválnou pracovnu Bílého domu za národní památku. Cílem tohoto opatření je podle jeho vyjádření zabránit budoucím prezidentům v provádění výrazných stavebních či demoličních změn. Dokument se vztahuje také na sousední zasedací místnost kabinetu.

před 13 hodinami

umělá inteligence (AI), Photo by BoliviaInteligente

Prohrají USA technologický závod s Čínou? Lidé odmítají budování nových datových center

Nedávné volby ve Spojených státech přinesly výrazný politický posun a vlnu odporu vůči budování nových datových center, což může zásadně ovlivnit dosavadní rekordní investiční boom. Demokratická vítězství napříč zemí a překvapivá změna v texaském guvernérském klání hrozí přibrzděním největšího výdajového trendu v moderní americké historii. Tato situace by mohla narušit klíčový motor hospodářského růstu, který letos podle odhadů ekonomů tvořil až čtvrtinu celkového růstu amerického HDP.

před 14 hodinami

Prezident Trump

Soud zablokoval stavbu Trumpova obřího oblouku

Americká federální soudkyně zablokovala stavbu triumfálního oblouku prezidenta Donalda Trumpa na dobu čtrnácti dnů. Stalo se tak pouhou hodinu poté, co projekt obdržel finální schválení od federální komise. Rozhodnutí přichází v době ostrých sporů ohledně legálnosti a dopadů plánovaného památníku v hlavním městě USA.

před 15 hodinami

Jicchak Herzog

Blesk z čistého nebe, reagují Izraelci na Trumpovo oznámení o ukončení americké finanční pomoci

Americký prezident Donald Trump oznámil ukončení americké finanční pomoci Izraeli ještě v průběhu letošního roku, což vyvolalo značné překvapení na politické scéně a podle televize CNN Izraelce šokovalo. Izraelský prezident Isaac Herzog označil toto prohlášení za blesk z čistého nebe a varoval před dopady na bilaterální vztahy. Rozhodnutí přichází navzdory platnému memorandu o porozumění, které mělo zajistit financování nákupu amerických zbraní až do roku 2028.

před 16 hodinami

včera

Oto Klempíř

Klempíř odevzdal cenu udělenou posmrtně režiséru Herzovi

Cena udělovaná ministerstvem kultury, v jehož čele stojí Oto Klempíř (Motoristé), se nakonec ocitla v rodině jednoho z laureátů, ačkoliv se původně uvádělo, že ji blízcí zesnulého režiséra Juraje Herze odmítli převzít. Informovalo o tom ministerstvo kultury. 

včera

Česká reakce na tragickou smrt fotbalisty. Ligový trenér hrával za stejný klub

Světový fotbal rozesmutnila zpráva o smrti španělského fotbalisty Jesúse de Miguela, jenž zemřel na následky faulu v zápase druhé španělské ligy. Jedna z reakcí přišla i z Česka. Ozval se trenér, který během hráčské kariéry hrál za stejný klub jako zesnulý útočník. 

Zdroj: Lucie Podzimková

Další zprávy