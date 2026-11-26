Investiční portfolia amerického prezidenta Donalda Trumpa letos nakoupila nebo prodala akcie výrobce čipů Nvidia nejméně čtyřiačtyřicetkrát, jak ukazuje přehled prezidentských finančních přiznání. Nejnovější veřejná prohlášení o obchodování s investicemi uvádějí, že mezi lednem a zářím portfolia nakoupila akcie společnosti Nvidia v hodnotě od 5,2 milionu do 17 milionů dolarů a prodala za 4,4 milionu až 12 milionů dolarů, přičemž na konci roku 2025 držela v akciích Nvidia mezi 12,5 milionu a 58 miliony dolarů.
Finanční přiznání předkládaná Úřadu pro vládní etiku vykazují u transakcí dolní a horní rozmezí hodnot, takže přesnější rozbor zobchodovaného objemu akcií Nvidia není možný, píše BBC. Období nedávných otřesů ve společnosti Nvidia a kolísání ceny jejích akcií tato zveřejněná hlášení nepokrývají, přičemž v posledních dvou týdnech spoluzakladatel a generální ředitel Jensen Huang rezignoval a Trump následně sehrál významnou roli při jeho návratu do funkce.
Bílý dům uvedl, že Trumpovo portfolio akcií a dluhopisů je nezávisle spravováno třetími stranami a ani on, ani jeho rodina nemají žádnou možnost určovat, ovlivňovat nebo poskytovat podněty k tomu, jak se investuje či kdy se investice nakupují nebo prodávají. Huang odstoupil 12. listopadu po zprávách o mimomanželských vztazích, mimo jiné s jednou ženou, u níž se uvádějí údajné vazby na čínskou rozvědku, a cena akcií Nvidia po zprávě o jeho rezignaci klesla.
V pondělí však správní rada společnosti Nvidia oznámila, že třiašedesátiletý Huang je jmenován zpět do funkce generálního ředitele. Trump americkým médiím řekl, že ujednal dohodu, aby přesvědčil správní radu technologického giganta, aby Huanga vrátila zpět, a rada uvedla, že obdržela vyjádření z vysokých míst vlády Spojených států, podle nichž nepředstavuje žádné riziko pro národní bezpečnost.
Akcie společnosti Nvidia v pondělí po Huangově návratu vzrostly o třicet jedna procent, čímž k tržní hodnotě podniku přibyl zhruba jeden bilion dolarů, akcie firmy se však stále obchodují pod úrovní, jakou měly předtím, než se začaly šířit zprávy o Huangových údajných aférách. Mezi republikánskými i demokratickými politiky nicméně přetrvávají obavy ohledně Huangova jednání, dodržování amerických kontrol vývozu pokročilých počítačových čipů do Číny ze strany společnosti Nvidia i zapojení Trumpa do jeho opětovného jmenování generálním ředitelem.
Čipové technologie a investice společnosti Nvidia byly klíčové pro růst odvětví umělé inteligence, což firmě pomohlo stát se jednou z nejhodnotnějších společností na světě. Podle finančních služeb State Street nyní podnik tvoří více než šest procent akciového indexu S&P 500, čímž je druhou nejhodnotnější společností v tomto indexu po Applu, jehož akcie Trumpovy účty rovněž často obchodují, a Nvidia se řadí vysoko i v mnoha globálních indexech, takže její akcie pravděpodobně drží investiční účty včetně penzijních po celém světě.
Analýza Trumpových obchodů s akciemi Nvidia nezahrnuje další investiční produkty, které vlastní a které mohou akcie firmy obsahovat. Podle zprávy o finančních přiznáních za první rok druhého Trumpova funkčního období vydělal prezident z různých investic a obchodních aktivit nejméně 2,2 miliardy dolarů, což historička prezidentského úřadu z Millerova centra Virginské univerzity Barbara Perryová označila za bezprecedentní a přesahující cokoli, co bylo v prezidentském úřadu dosud k vidění.
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Zdroj: Libor Novák