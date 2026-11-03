Opoziční lídři chtějí jednat s Babišem. Jde jim o ČT a Český rozhlas

Jan Hrabě

Jan Hrabě

3. listopadu 2026 19:17

Martin Kupka
Martin Kupka Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Předsedové všech opozičních stran iniciují společné jednání o budoucnosti veřejnoprávních médií. Zúčastnit se ho mají předsedové všech sněmovních stran, generální ředitelé České televize a Českého rozhlasu a nezávislí odborníci. V dopise adresovaném předsedovi vlády vyzývají k hledání široké politické a odborné shody na stabilním financování a účinných pojistkách nezávislosti obou institucí. Od premiéra očekávají návrh konkrétního termínu prvního setkání.

"Budoucnost České televize a Českého rozhlasu není běžný politický spor. Jde o to, jestli novináři budou moct dělat svou práci svobodně – bez strachu z odvety a bez ohledu na momentální náladu vlády. Premiér veřejně řekl, že je ochotný jednat. Tak ať teď navrhne termín," uvedl předseda ODS Martin Kupka.

"Chceme se bavit o dvou věcech. Jak zajistit, aby financování veřejnoprávních médií bylo dlouhodobě stabilní, předvídatelné a nezávislé. A jaké pojistky v zákonech a institucích je ochrání před vládou i před politickými stranami," doplnil předseda KDU-ČSL Jan Grolich.

Předsedové opozičních stran v této souvislosti zdůrazňují, že případné změně financování musí předcházet předložení jasných, daty podložených důvodů. Současný systém poplatků podle nich poskytuje oběma institucím stabilitu a odděluje jejich financování od rozhodování o státním rozpočtu.

"Systém poplatků je funkční a osvědčený. Pokud ho vláda chce měnit, ať nejdřív lidem vysvětlí, jaké ji k tomu vedou důvody, a doloží to daty. Peníze pro Českou televizi a Český rozhlas se nesmí stát obojkem, kterým si jakákoli vláda vynutí jejich poslušnost," zdůraznil předseda STAN Vít Rakušan.

"Dobrá vůle politiků nestačí. Nezávislost veřejnoprávních médií musí stát na pravidlech, která odolají politickému tlaku. Politici mají nastavit férová pravidla a pak nechat novináře svobodně pracovat. To je podstata jejich nezávislosti," dodal předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel.

"Chceme řešení, které vydrží. Proto u jednoho stolu musí sedět všechny sněmovní strany, vedení obou médií i nezávislí odborníci. Pravidla, na kterých se dohodneme, musí platit i ve chvíli, kdy bude vládnout někdo jiný," uzavřel předseda Pirátů Zdeněk Hřib.

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