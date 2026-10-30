Ohavnost. Rusové nemají na ledě co dělat, udeřili opoziční politici

Jan Hrabě

Jan Hrabě

30. října 2026 17:39

Martin Kupka
Martin Kupka Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Návrat ruských hokejistů na největší světové turnaje odsuzují i politici z opozičních lavic. Předseda ODS Martin Kupka považuje rozhodnutí arbitráže za ohavnost. Český hokejový svaz již dal najevo, že s ruskou účastí na akcích nadále nesouhlasí. 

Podle šéfa občanských demokratů Kupky se v Kremlu slaví. "Rusko dál vede válku na Ukrajině a sportovní arbitráž ho vrací na mistrovství světa s okamžitou platností. Výsledek jako první oznámil ruský ministr sportu," zmínil jeden z opozičních lídrů na síti X. 

"Je to ohavnost. Plivnutí do obličeje celému světu a všem sportovcům, kteří kvůli ruské agresi přišli o kariéru, domov nebo život. Rusko zabíjí ukrajinské sportovce a teď má hrát s ostatními o medaile, jako by se nic nedělo. Dokud Putin na Ukrajinu útočí, nemá ruská reprezentace na ledě co dělat," konstatoval Kupka.

S návratem Rusů na světová kluziště nesouhlasí ani předseda TOP 09. "Jde o zemi, která ale už pátým rokem vede plošnou agresivní válku proti sousedovi. Včera v noci zas mířily rakety na Kyjev. Od roku 2022, kdy bylo Rusko ze soutěží vyřazeno, se nezměnilo nic podstatného," napsal Matěj Ondřej Havel na sociální síti.

"Putin a jeho klan ve válce pokračuje, dokonce ji eskaluje, rozšiřuje ji hybridními způsoby do dalších států, na Ukrajině jsou civilisté zabíjeni dál… Sport nikdy nebyl úplně mimo politiku. My Češi to víme líp než kdokoli jiný. Pevně věřím, že Český svaz ledního hokeje spolu s dalšími svazy využije všechny cesty, které má, aby se proti tomuto ozval," dodal Havel. 

Na rozhodnutí již reagoval i Český svaz ledního hokeje, který je nepříjemně překvapen. Na svazu probíhá analýza, dosavadní postoj Českého hokeje k účasti ruských národních týmů se nemění. "Nesouhlasíme s účastí Ruska na turnajích IIHF během válečné agrese na Ukrajině," vzkázal generální sekretář Českého hokeje Jan Černý. 

Ruským týmům má být umožněna účast na akcích mezinárodní hokejové federace IIHF, vyplývá z pátečního rozhodnutí arbitráže. Zabývala se rozhodnutím federace, která vyřadila Rusko z akcí v sezóně 2026/27, včetně mužského a ženského mistrovství světa. 

Podle rozhodnutí Mezinárodní sportovní arbitráže nejsou obavy IIHF ohledně bezpečnosti dostatečně opodstatněné. Arbitráž zdůraznila, že se nevěnovala tomu, zda mají Rusové hrát bez národních symbolů jako tým neutrálních sportovců. 

Návrat ruského hokeje uvrhne do nejistoty zejména pořadatele letošního světového šampionátu v Německu, protože na turnaj se zároveň kvalifikovala Ukrajina, která je přes čtyři roky ve válce s Ruskem. 

IIHF vyjádřila zklamání z rozhodnutí CAS a nesouhlas s některými jeho aspekty. Mezinárodní hokejová federace trvá na tom, že její rozhodnutí chránit bezpečnost všech účastníků bylo opodstatněné. "Ačkoli IIHF respektuje autoritu CAS a bude jednat v souladu s jejím rozhodnutím, výsledek neodstraňuje obavy," uvedli zástupci světového hokeje. 

Rusové se světového šampionátu zúčastnili naposledy v roce 2021, kdy vypadli ve čtvrtfinále. Od následujícího roku na mistrovství světa chyběli kvůli invazi na sousední Ukrajinu. 

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