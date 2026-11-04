Americký prezident Donald Trump vystoupil v rozhovorech pro televizní stanici Fox News a server Politico, kde reagoval na výsledky proběhnuvších voleb v polovině mandátu. V rozhovorech otevřeně přiznal, že demokraté odvedli dobrou práci, ačkoliv výsledek voleb označil za poněkud překvapivý. Tyto reakce poskytl bezprostředně poté, co výsledky ukázaly porážku republikánské strany a posun v Kongresu.
Během rozhovoru s moderátorem Bretem Baierem na stanici Fox News prezident poznamenal, že v zemi panovala specifická nálada, kterou během předvolební kampaně osobně vnímal. Připomněl, že republikáni uspořádali obrovské a navštěvované mítinky, což u něj vyvolalo určité překvapení nad konečným stavem. Současně výslovně vyloučil, že by v důsledku těchto volebních výsledků přistoupil k jakýmkoliv personálním změnám ve svém kabinetu.
V telefonickém rozhovoru pro Politico prezident potvrdil svou otevřenost k budoucí spolupráci s demokratickou stranou. Uvedl, že jeho hlavním cílem je zajistit, aby věci v zemi fungovaly správně a ku prospěchu celé společnosti. Zároveň zmínil, že již hovořil s některými předními představiteli demokratické strany.
Ačkoliv vyjádřil ochotu k jednáním, Trump současně upozornil na své prezidentské pravomoci a možnost využití veta. Důrazně prohlásil, že v případě schválení návrhů, které nebude považovat za správné či prospěšné, hodlá bez váhání využít práva veta. Tímto způsobem se hodlá vymezit proti legislativním krokům opozice.
Trump také prohlásil, že konečné výsledky plně akceptuje. Současně připustil, že vyšší ceny pohonných hmot a obavy spojené s konfliktem kolem Íránu sehrály v neprospěch republikánských kandidátů určitou roli. Zároveň však odmítl názor, že by porážka v Kongresu představovala osobní úder proti jeho politickému odkazu. Prezident poukázal na své dosavadní úspěchy v oblasti ekonomiky a bezpečnosti na hranicích, kterých dosáhl za předchozí dva roky.
Vzhledem k tomu, že demokraté získali většinu v obou komorách Kongresu, získá legislativní sféra novou sílu k blokování prezidentských návrhů. Prezident Trump již dříve naznačil, že v případě nesouhlasu využije své právo veta k zastavení zákonů schválených opozicí. Na druhou stranu nově získaná většina v Kongresu umožní demokratickým zákonodárcům zahájit rozsáhlé vyšetřování vládních politik a kroků administrativy. Rovnováha moci ve Washingtonu tak projde zásadním přehodnocením.
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Zdroj: Libor Novák