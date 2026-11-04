Trump oznámil, že USA ukončí poskytování vojenské a finanční pomoci Izraeli

Libor Novák

4. listopadu 2026 11:41

Prezident Trump v Mar-a-Lago.
Prezident Trump v Mar-a-Lago. Foto: The White House

Americký prezident Donald Trump v úterý oznámil, že Spojené státy na konci letošního roku ukončí poskytování vojenské a finanční pomoci Izraeli ve výši čtyř miliard dolarů ročně, protože tato blízkovýchodní země podporu podle jeho slov již nepotřebuje.

V rozhovoru pro stanici Fox News v den konání voleb Trump uvedl, že americká pomoc Izraeli se stala silným politickým argumentem pro demokratické kandidáty, a položil si otázku, proč by republikáni měli čelit kritice, když Izrael finanční injekce tohoto rozsahu nevyžaduje.

Současná podpora vychází z desetiletého memoranda o porozumění uzavřeného v roce 2018, které mělo platit do roku 2028 a v rámci kterého Washington poskytoval Izraeli zhruba 3,8 miliardy dolarů ročně, přičemž loni na jaře byl administrativou schválen další balíček v hodnotě čtyř miliard dolarů.

Americký prezident dodal, že v této věci dosáhl vzájemné dohody s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem, s nímž o celé záležitosti jednal již delší dobu s ohledem na vysoké finanční náklady, přičemž poznamenal, že Izrael je schopen si vojenské vybavení zajišťovat sám.

Samotný izraelský premiér se v minulosti již dříve vyjadřoval o blížícím se konci americké vojenské pomoci, když před časem uvedl, že se veřejnost musí smířit s faktem, že země nebude nadále pobírat desítky miliard dolarů na obranu jako v předchozích obdobích, ačkoliv dosud nezmiňoval takto rychlý časový horizont.

Zpráva o chystaném ukončení pomoci přichází v době, kdy probíhají formální rozhovory mezi oběma zeměmi o novém uspořádání, které by mělo nahradit stávající memorandum, přičemž otázka zahraniční podpory se stala předmětem ostrých debat v probíhající politické kampani.

Trump v rozhovoru blíže nespecifikoval, zda se opatření dotkne přímých finančních transferů či barterových vojenských dodávek, a zdůraznil, že výsledek lze definovat jakýmkoliv způsobem, protože celkový objem poskytovaných prostředků a vybavení představuje pro americký rozpočet značnou položku.

Zahraničněpolitická změna nastává v citlivém období, kdy obě spojenecké země nadále řeší komplexní bezpečnostní situaci v regionu a kdy Washington upravuje své dlouhodobé priority v oblasti mezinárodní vojenské spolupráce a financování zahraničních partnerů.

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