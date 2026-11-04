Trump utrpěl zdrcující porážku. Demokraté dosáhli historického výsledku, ovládli celý Kongres

Demokraté dosáhli v letošních kongresových volbách historického a rozsáhlého vítězství, když podle projekcí získali kontrolu nad Sněmovnou reprezentantů i Senátem. Tento monumentální politický obrat poskytuje straně významnou moc k efektivnímu vyvážení agendy prezidenta Donald Trumpa během jeho zbývajících dvou let v úřadě. Výsledky představují masivní odmítnutí ze strany voličů, kteří vyjádřili hlubokou nespokojenost se současným směrem politického vývoje. Celostátní vlna překonala očekávání politických pozorovatelů a přinesla demokratickým kandidátům úspěchy v oblastech, které byly dlouhodobě považovány za spolehlivé republikánské bašty.
Rozsah tohoto úspěchu se projevil ziskem klíčových křesel v tradičně konzervativních státech, mezi nimiž figurují Texas, Kansas, Jižní Karolína, Iowa a Ohio. Zpravodajové a analytici CNN označili tyto výsledky za seismický šok, který výrazně přesahuje běžné výkyvy během polovičních voleb v polovině prezidentského mandátu. Strana dokázala efektivně zúročit hlubokou voličskou nespokojenost a mobilizovat voliče v dosud nevídané míře. Volby tak překreslily politickou mapu Spojených států a změnily mocenské poměry ve Washingtonu.
V Texasu zaznamenal demokratický kandidát James Talarico ohromující triumf, když zvítězil v senátním souboji a zajistil demokratům toto křeslo poprvé po více než třiceti letech. K tomuto úspěchu se připojila také Katy Padilla Stoutová, která v texaském 23. kongresovém obvodu porazila republikánského konkurenta Brandona Herreru. Podporovatelé v Austinu a dalších městech státu oslavovali tyto nečekané výsledky s obrovským nadšením. Tyto momenty se staly symbolem hlubších změn v politických preferencích texasanů.
V Kansasu si voliči zvolili do Senátu Adama Hamiltona, čímž ukončili dlouhé období, kdy v tomto státě nezískal křeslo v horní komoře žádný demokrat po téměř celé století. Současně v Jižní Karolíně dosáhla šokujícího vítězství vyzyvatelka Annie Andrewsová, která porazila republikánskou oponentku Darline Grahamovou, sestru zesnulého senátora Lindseyho Grahama. Tyto překvapivé výsledky podtrhly sílu celostátní voličské odezvy na aktuální politické a ekonomické podmínky. Kandidáti dokázali oslovit voliče napříč tradičními politickými hranicemi.
Ve státě Maine obhájila svou dlouholetou pozici v Senátu dlouho sloužící republikánská politička Susan Collinsová, avšak podle projekcí nakonec podlehla demokratickému vyzyvateli Troyi Jacksonovi. Jackson postavil svou kampaň na obraně pracující třídy a ostré kritice politického establishmentu v době, kdy životní náklady dominovaly obavám voličů. Atmosféra v táboře poražené kandidátky byla po zveřejnění výsledků značně utlumená. Konec téměř třicetiletého působení Collinsové v Senátu uzavřel významnou kapitolu místní politické historie.
Ohio rovněž prošlo výraznou politickou přeměnou, když voliči v tomto státě rozhodli o zisku senátního křesla pro demokraty a zároveň zvolili guvernérkou demokratickou kandidátku Amy Actonovou. Během předvolební kampaně přitom prezident Donald Trump stát několikrát osobně navštívil kvůli obavám z posilování opozičních sil. Tyto výsledky poskytly demokratům hmatatelný důkaz, že se jim podařilo prolomit pevný politický vliv Bílého domu. Ohio se tak stalo jedním z klíčových bojišť, kde se projevila nespokojenost voličů.
Političtí analytici podle BBC poukázali na to, že hlavním motorem těchto volebních změn byla rozsáhlá frustrace občanů z rostoucích životních nákladů a ekonomické situace. Voliči po celé zemi přičítali vinu za inflaci a zvyšování cen primárně rozhodnutím administrativy, včetně obchodních cel a zahraničních konfliktů. Tyto každodenní ekonomické problémy zcela zastínily republikánské pokusy zaměřit kampaň na jiné tematické okruhy. Volební účast odrážela naléhavost, s jakou lidé přistoupili k vyjádření svého postoje.
Prezident Donald Trump reagoval na výsledky voleb v rozhovorech pro média a prohlásil, že konečné výsledky plně akceptuje. Současně připustil, že vyšší ceny pohonných hmot a obavy spojené s konfliktem kolem Íránu sehrály v neprospěch republikánských kandidátů určitou roli. Zároveň však odmítl názor, že by porážka v Kongresu představovala osobní úder proti jeho politickému odkazu. Prezident poukázal na své dosavadní úspěchy v oblasti ekonomiky a bezpečnosti na hranicích, kterých dosáhl za předchozí dva roky.
Vzhledem k tomu, že demokraté získali většinu v obou komorách Kongresu, získá legislativní sféra novou sílu k blokování prezidentských návrhů. Prezident Trump již dříve naznačil, že v případě nesouhlasu využije své právo veta k zastavení zákonů schválených opozicí. Na druhou stranu nově získaná většina v Kongresu umožní demokratickým zákonodárcům zahájit rozsáhlé vyšetřování vládních politik a kroků administrativy. Rovnováha moci ve Washingtonu tak projde zásadním přehodnocením.
V Michiganu zůstávalo napětí vysoké, neboť těsný senátní souboj mezi progresivním demokratem Abdul El-Sayedem a republikánem Mikem Rogersem nebyl v noci na středu oficiálně uzavřen. El-Sayed vystoupil před svými příznivci a prohlásil se za vítěze, přičemž ve svém projevu hovořil o útocích na svou muslimskou víru v průběhu kampaně. Republikánský kandidát Mike Rogers naproti tomu vyzval své voliče k trpělivosti a vyjádřil přesvědčení, že šance na konečný úspěch stále existuje. Sčítání zbývajících hlasů v tomto státě pokračovalo i v ranních hodinách.
Přes dosud nerozhodnutý senátní souboj si demokraté v Michiganu připsali jistotu v podobě úspěchu v guvernérském klání, kde podle projekcí zvítězila dosavadní představitelka Jocelyn Bensonová. Tento výsledek udržel úřad pod kontrolou demokratické strany a posílil pozici strany na regionální úrovni. Celková bilance v Michiganu odrážela vyrovnanost mnoha klíčových soubojů. Pozornost médií se soustředila na postupné dopočítávání zbývajících okrsků.
V ostatních částech země přinesly volby guvernérů rozmanité výsledky odrážející místní specifika. Republikánský senátor Tommy Tuberville zvítězil v souboji o křeslo guvernéra v Alabamě, kde porazil demokratického protikandidáta Douga Jonese. V New Hampshire naproti tomu obhájila guvernérský mandát republikánka Kelly Ayotteová, která porazila demokratickou vyzývatelku Cinde Warmingtonovou. Tyto výsledky ukázaly, že voliči v některých regionech nadále preferovali zavedené konzervativní osobnosti.
V Tennessee se republikánská senátorka Marsha Blackburnová stala vůbec první ženou v historii státu zvolenou do gubernátorské funkce, když porazila demokratku Jerri Greenovou. Blackburnová těžila ze své dlouholeté působnosti v Kongresu a úzké vazby na politickou agendu Donalda Trumpa. Její vítězství potvrdilo stabilní postavení republikánů v tomto státě. Voliči zde ocenili kontinuitu dosavadního směřování státní správy.
Kromě samotných personálních soubojů rozhodovali občané také o řadě významných ústavních změn prostřednictvím místních referend a dodatků. Ve Virginii schválili voliči ústavní dodatek, který výslovně chrání manželství osob stejného pohlaví a odstraňuje starší neplatné formulace zemské ústavy. Tento krok zajistil trvalou ochranu těchto práv bez ohledu na případné budoucí změny na federální úrovni. Obyvatelé tak vyjádřili podporu liberálnějším společenským standardům.
V Marylandu podpořili voliči demokraty prosazovaný dodatek o přerozdělení volebních obvodů, což tamnímu zákonodárnému sboru umožní upravit mapu pro volby do Sněmovny reprezentantů. Tato úprava by mohla demokratům umožnit usilovat o zisk jediného republikánského křesla v tomto státě, které aktuálně drží kongresman Andy Harris. Právní spory kolem zařazení této otázky na hlasovací lístek přitom provázely celé předvolební období. Státní soud nakonec umožnil občanům o této otázce řádně hlasovat.
Extrémně napjatá situace panovala v Mississippi, kde se v souboji o senátní křeslo utkali republikánská obhájkyně Cindy Hyde-Smithová a demokrat Scott Colom. Sčítání hlasů ukázalo minimální rozdíl pouhých desítek hlasů mezi oběma hlavními kandidáty. Nezávislý kandidát Ty Pinkins navíc získal více než dvě procenta hlasů, což vyvolalo debaty o jeho možném vlivu jako takzvaného třetího vzadu. Výsledek v tomto obvykle bezpečně republikánském státě zůstával otevřený až do závěrečných fází.
Západní státy USA přinesly tradičnější rozvržení sil, v němž si konzervativní kandidáti udrželi své pozice. Republikánský senátor Jim Risch si v Idahu zajistil čtvrtý mandát v řadě, když porazil nezávislého vyzyvatele Todda Achillesa. Podobně i v Montaně projektovali analytici úspěch republikánských kandidátů v klíčových federálních soubojích. Tyto výsledky potvrdily regionální rozdíly v politických preferencích napříč americkým kontinentem.
Uplynulé volby tak uzavřely jednu kapitolu amerického politického života a otevřely dveře k novému rozložení sil ve Washingtonu. S konečným uzavřením posledních volebních místností na Havaji a Aljašce se celá volební noc definitivně dovršila. Proměněná podoba Kongresu ovlivní další směřování země v nadcházejících letech a přinese nové výzvy pro obě hlavní politické strany.
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Zdroj: Libor Novák