Evropské státy výrazně rozšiřují civilní obranný výcvik, připravují občany na možný konflikt s Ruskem

Norsko, Finsko a Polsko výrazně rozšiřují civilní obranný výcvik a přípravu obyvatelstva na možnou krizi v souvislosti s rostoucími obavami z Ruska. Podle zpráv německého listu Bild zapojují tyto země do národní obrany nad rámec pravidelných ozbrojených sil také vojenské záložníky, vládní instituce, podniky a běžné občany. Programy zahrnují výcvik v zacházení se zbraněmi, městský boj, ovládání dronů a nouzovou připravenost.
Norsko vyhlásilo rok 2026 rokem takzvané celkové obrany, která spoléhá na zapojení celé společnosti do ochrany státu. Domobrana této severské země čítá přes čtyřicet tisíc záložníků, což je téměř dvakrát více než počet příslušníků pravidelných ozbrojených sil. Mezi těmito záložníky jsou právníci, elektrikáři, bankéři či zemědělci, kteří každoročně opouštějí svá civilní zaměstnání kvůli vojenským cvičením.
V září se v Oslu zúčastnilo přibližně pět tisíc vyzbrojených záložníků dosud největšího cvičení domácí obrany v daném roce. Norsko současně rozšiřuje civilní obranná opatření a disponuje zhruba devatenácti tisíci kryty, které dokážou pojmout více než polovinu z 5,5 milionu obyvatel země. Obyvatelé jsou zároveň nabádáni k udržování nouzových zásob v domácnostech a k ověření polohy nejbližšího krytu.
Finsko uplatňuje podobný model celospolečenské obrany, v jehož rámci prochází každoročním výcvikem zhruba pětačtyřicet tisíc záložníků. Ti trénují městský boj, operace s drony a bojovou medicínu, přičemž dobrovolné kurzy zaměřené na zacházení se zbraněmi a první pomoc jsou dostupné i širší veřejnosti. Během nedávného cvičení civilní obrany si více než dva tisíce lidí vyzkoušely reakce na kybernetické útoky, výpadky proudu a možné raketové útoky.
Finské území disponuje přibližně padesáti tisíci pěti sty kryty civilní obrany s celkovou kapacitou pro zhruba 4,8 milionu lidí. Mnohé z těchto objektů slouží za mírových časů jako sportovní haly či parkovací garáže, avšak v případě nouze musejí být připraveny k použití do dvaasedmdesáti hodin. Tento systém zajišťuje vysokou úroveň připravenosti celé země na krizové situace.
Polsko, které sousedí s ruskou Kaliningradskou exklávou a běloruským spojencem Moskvy, zavedlo několik specializovaných programů pro přípravu civilistů na ozbrojený konflikt. V rámci iniciativy zaměřené na připravenost se během prvních týdnů po spuštění v roce 2025 zaregistrovalo osmnáct tisíc účastníků víkendových kurzů základních vojenských dovedností a evakuačních postupů. Další program vedený armádou poskytuje výcvik v zacházení se zbraněmi a házení granátů, přičemž zájem veřejnosti je tak obrovský, že organizátoři museli zavést pořadníky.
Vojenská příprava a výcvik se staly také součástí výuky na polských školách, kde se žáci učí základy první pomoci, techniky přežití a reakce na ozbrojený konflikt. Součástí školních programů jsou rovněž střelecká cvičení, do nichž se žáci zapojují od čtrnácti let věku. Tyto kroky odrážejí rostoucí snahu státu zvýšit odolnost celé společnosti vůči vnějším bezpečnostním hrozbám.
Celková koordinace těchto aktivit ukazuje, že severské státy a Polsko přistupují k bezpečnostním rizikům s maximální vážností. Systémově přitom zapojují do obranných struktur všechny složky civilního života i státní správy. Zkušenosti z aktuálního vývoje tak vedou k zásadním změnám v přípravě obyvatelstva na krizové situace napříč celým regionem.
Související
Trump neunesl, že nedostal Nobelovu cenu. Vulgárně se pustil do Norska
Prezidenta Pavla čeká cesta do Norska. Bude zastupovat Česko na pohřbu krále
norsko , Finsko , Polsko , armáda Polsko
Aktuálně se děje
před 40 minutami
Google umožní školám omezit přístup studentů k AI
před 1 hodinou
Evropské státy výrazně rozšiřují civilní obranný výcvik, připravují občany na možný konflikt s Ruskem
před 2 hodinami
Pistorius: Celá Evropa mluví o podpoře, pak ale kope každý stát sám za sebe
před 3 hodinami
5 faktorů, které republikánům prohrály volby
před 4 hodinami
Jsou volby do Kongresu začátkem Trumpova konce?
před 4 hodinami
Jeden z nejtragičtějších útoků války. Rusové zaútočili na školu, přes 35 mrtvých
před 5 hodinami
Konec podpory Izraele? Odborníci Trumpův krok nechápou, lidé budou spokojení
před 6 hodinami
Co stojí za výhrou demokratů? Zlomovým bodem pro Američany byl Írán, nebyl ale jediný
před 7 hodinami
Trump oznámil, že USA ukončí poskytování vojenské a finanční pomoci Izraeli
před 7 hodinami
Proč prohráli? Republikáni obvinili Trumpa z porážky ve volbách
před 8 hodinami
Demokraté mají za cíl omezit moc Trumpa. Voliče republikánů volby roztříštily
před 9 hodinami
V USA se po volbách začíná mluvit o Americe bez Trumpa
před 9 hodinami
První slova Trumpa k výsledkům voleb: Neskrývá překvapení, hlasování ale akceptuje
před 10 hodinami
Mimořádná zpráva Trump utrpěl zdrcující porážku. Demokraté dosáhli historického výsledku, ovládli celý Kongres
před 11 hodinami
Volby v USA skončily. Ameriku teď mohou potkat tři scénáře
před 11 hodinami
Listopadové počasí bude odpovídat očekáváním, naznačuje výhled
včera
Návrat Rusů se nelíbí ani sponzorům hokeje. Česká firma zaujala jasný postoj
včera
Klempíř chyběl na předávání státních cen. Nepřišli ani dva laureáti
včera
Fico musí řešit nečekanou krizi. Vláda přišla o křehkou většinu
včera
Opoziční lídři chtějí jednat s Babišem. Jde jim o ČT a Český rozhlas
Předsedové všech opozičních stran iniciují společné jednání o budoucnosti veřejnoprávních médií. Zúčastnit se ho mají předsedové všech sněmovních stran, generální ředitelé České televize a Českého rozhlasu a nezávislí odborníci. V dopise adresovaném předsedovi vlády vyzývají k hledání široké politické a odborné shody na stabilním financování a účinných pojistkách nezávislosti obou institucí. Od premiéra očekávají návrh konkrétního termínu prvního setkání.
Zdroj: Jan Hrabě