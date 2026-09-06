Prezidenta Pavla čeká cesta do Norska. Bude zastupovat Česko na pohřbu krále

Jan Hrabě

Jan Hrabě

6. září 2026 19:01

Petr Pavel
Petr Pavel Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Česko bude příští týden na pohřbu zesnulého norského krále Haralda V. reprezentovat prezident Petr Pavel. Účast hlavy státu na smutečním obřadu v Oslu potvrdil Pražský hrad. Harald zemřel na konci srpna, bylo mu 89 let.

"Prezident republiky Petr Pavel se ve středu 9. září v Oslu zúčastní pohřbu zesnulého norského krále Haralda V.," informovala prezidentská kancelář ve středu na webových stránkách Pražského hradu.

Pavel dříve v kondolenci adresované novému králi Haakonovi uvedl, že zprávu o Haraldově úmrtí přijal s hlubokým zármutkem. Připomněl i osobní setkání se zesnulým monarchou. "Měl jsem tu čest se s Jeho Veličenstvem osobně setkat a na naše setkání budu vzpomínat s velkou úctou. Král Harald V. byl mimořádnou osobností, která po více než tři desetiletí s velkou oddaností sloužila své zemi. Velmi si vážím také jeho přínosu k rozvoji přátelských vztahů mezi Norským královstvím a Českou republikou," napsal prezident.

Harald podle Pavla zanechal výraznou stopu v moderních dějinách Norska i v evropském a mezinárodním veřejném životě. "Jsem přesvědčen, že stejně hlubokou stopu zanechá i v srdcích těch, kteří měli možnost jej poznat a kteří si budou uchovávat vzpomínku na jeho lidskost, moudrost a oddanou službu své zemi. Jeho památka tak bude žít nejen v dějinách Norska, ale především ve vzpomínkách jeho lidu a všech, jejichž životů se dotkl," podotkl. 

"Vaše Veličenstvo, dovolte mi, abych jménem občanů České republiky, své choti Evy a jménem svým vyjádřil upřímnou soustrast Vám, celé královské rodině a občanům Norska," uzavřela hlava státu kondolenční telegram.

Harald V. byl norským králem déle než 35 let. Na trůn nastoupil v lednu 1991 po smrti svého otce Olafa V. Z českých politiků se setkal také s Václavem Havlem a Václavem Klausem. V posledních týdnech života se potýkal se zdravotními problémy a byl hospitalizován v nemocnici v Oslu, přičemž se jeho zdravotní stav postupně zhoršoval. Harald zemřel v pátek 28. srpna v ranních hodinách. 

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