Prezidenta Pavla čeká cesta do Norska. Bude zastupovat Česko na pohřbu krále

Česko bude příští týden na pohřbu zesnulého norského krále Haralda V. reprezentovat prezident Petr Pavel. Účast hlavy státu na smutečním obřadu v Oslu potvrdil Pražský hrad. Harald zemřel na konci srpna, bylo mu 89 let.
"Prezident republiky Petr Pavel se ve středu 9. září v Oslu zúčastní pohřbu zesnulého norského krále Haralda V.," informovala prezidentská kancelář ve středu na webových stránkách Pražského hradu.
Pavel dříve v kondolenci adresované novému králi Haakonovi uvedl, že zprávu o Haraldově úmrtí přijal s hlubokým zármutkem. Připomněl i osobní setkání se zesnulým monarchou. "Měl jsem tu čest se s Jeho Veličenstvem osobně setkat a na naše setkání budu vzpomínat s velkou úctou. Král Harald V. byl mimořádnou osobností, která po více než tři desetiletí s velkou oddaností sloužila své zemi. Velmi si vážím také jeho přínosu k rozvoji přátelských vztahů mezi Norským královstvím a Českou republikou," napsal prezident.
Harald podle Pavla zanechal výraznou stopu v moderních dějinách Norska i v evropském a mezinárodním veřejném životě. "Jsem přesvědčen, že stejně hlubokou stopu zanechá i v srdcích těch, kteří měli možnost jej poznat a kteří si budou uchovávat vzpomínku na jeho lidskost, moudrost a oddanou službu své zemi. Jeho památka tak bude žít nejen v dějinách Norska, ale především ve vzpomínkách jeho lidu a všech, jejichž životů se dotkl," podotkl.
"Vaše Veličenstvo, dovolte mi, abych jménem občanů České republiky, své choti Evy a jménem svým vyjádřil upřímnou soustrast Vám, celé královské rodině a občanům Norska," uzavřela hlava státu kondolenční telegram.
Harald V. byl norským králem déle než 35 let. Na trůn nastoupil v lednu 1991 po smrti svého otce Olafa V. Z českých politiků se setkal také s Václavem Havlem a Václavem Klausem. V posledních týdnech života se potýkal se zdravotními problémy a byl hospitalizován v nemocnici v Oslu, přičemž se jeho zdravotní stav postupně zhoršoval. Harald zemřel v pátek 28. srpna v ranních hodinách.
Související
Pavel zahajoval školní rok na Prostějovsku. Mohl za to dopis od místních žáků
Pavel poslal kondolenci do Norska. Krále Haralda měl za mimořádnou osobnost
Aktuálně se děje
před 12 minutami
Astonomové odhalili nový meteorický roj. Přispěl k tomu i Čech
před 1 hodinou
Další změny v Plzni. Krčík odchází do Pardubic, Boháč posílí Artis Brno
před 1 hodinou
Schillerové zkritizoval rozpočet i Zeman. Připomněl zrušení superhrubé mzdy
před 3 hodinami
Prezidenta Pavla čeká cesta do Norska. Bude zastupovat Česko na pohřbu krále
před 4 hodinami
Policisté dokončili exhumaci ostatků Masaryka. Právo informovat si vyhradili žalobci
před 5 hodinami
Babiš se popasoval s kritikou návrhu rozpočtu. Je čas investovat, tvrdí premiér
před 6 hodinami
Německo nám v podstatě vyhlašuje válku, reaguje Lavrov na obvinění
před 6 hodinami
Postup do Evropské ligy a ještě tři posily. Do Plzně přišli Gabriel, Vavro a Pališčák
před 7 hodinami
Jsme připraveni a budeme konstruktivní, řekl Zelenskyj před jednáním s Američany
před 8 hodinami
Babiš považuje Rusko za hrozbu. Premiér ujistil, že se lidé nemusí bát
před 9 hodinami
Policie objasnila výbuch bankomatu v Praze. Pachatele zadrželi v zahraničí
před 10 hodinami
Ministerstvo financí spustilo nový web k návratu EET
před 11 hodinami
Krakatoa se probudila. Letadla v Indonésii nemohou do vzduchu
před 12 hodinami
Za Brity se s norským králem rozloučí princ William. Dodrží se konvence
před 12 hodinami
Napětí v Íránu opět roste. Američané a Íránci na sebe opět útočili
před 13 hodinami
Witkoff a Kushner strávili tři hodiny s Putinem. Dnes budou jednat v Kyjevě
před 15 hodinami
Výhled počasí na další víkend. V Česku by mělo zapršet
včera
Sarah následuje Harryho a Meghan. Exmanželka Andrewa se má vrátit domů
včera
Návrat ztraceného syna. Českou ligu si opět zahraje bývalý reprezentant Čvančara
včera
Česko se připravuje na povodňová rizika. Pracuje se na novém plánu
Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo návrhy Plánů pro zvládání povodňových rizik pro období 2028–2033. Informovalo o tom v tiskové zprávě. Plány navazují na aktualizované povodňové mapy a přinášejí soubor obecných i konkrétních opatření v povodích Labe, Odry a Dunaje, která mají pomoci lépe chránit obyvatele, obce i krajinu před dopady povodní. Veřejnost a uživatelé vody k nim mohou do konce února 2027 podávat připomínky.
Zdroj: Jan Hrabě