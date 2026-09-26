Bílý dům se rozhodnutí soudu nepodřídil. CNN nepustil do prezidentského speciálu Air Force One

Libor Novák

26. září 2026 12:10

Air Force One
Air Force One Foto: Pentagon

Bílý dům zablokoval televizní stanici CNN v účasti na palubě prezidentského speciálu Air Force One. Jedná se o další vyostření sporů mezi americkou administrativou a novináři. Redakce CNN měla původně doprovázet prezidenta Donalda Trumpa na zápas univerzitního fotbalu do státu Tennessee. Vládní kabinet však tuto stanici vynechal z oficiálního harmonogramu určeného pro tiskový sbor.

Vyřazení novinářů z paluby letadla poprvé zmínil deník Washington Post. Tiskové oddělení prezidentské kanceláře na žádosti o komentář bezprostředně nereagovalo. Takzvaný tiskový pool představuje rotující skupinu novinářů, která má za úkol pokrývat cesty hlavy státu a sdílet zpravodajské materiály s dalšími médii. Vybírání redakcí pro tyto účely převzala administrativa Bílého domu do svých rukou.

K tomuto kroku došlo týden poté, co Donald Trump odebral přístup do Bílého domu stanicím CNN a MS Now společně s deníkem Politico. Prezident to zdůvodnil tím, že tato média o jeho působení zveřejňují nepravdivé zprávy. Na sociální síti Truth Social uvedl, že sdělovací prostředky by neměly neustále psát smyšlenky a lži. Zároveň varoval, že podobné sankce mohou postihnout i další redakce.

Postup prezidenta vyvolal vlnu odporu mezi členy tiskového sboru, kteří na protest pozastavili své videopřenosy. Zástupci televizního poolu vydali společné prohlášení, v němž zdůraznili právo veřejnosti na přesné a nezávislé informace o vládě. Podle nich by žádná administrativa neměla omezovat zpravodajské organizace z důvodu výhrad k jejich práci. Záležitost se následně dostala až k americkému soudu.

Dotčené redakce podaly na postup Bílého domu žalobu a argumentovaly porušením prvního dodatku americké ústavy. Právní zástupci ministerstva spravedlnosti obhajovali zákaz zjištěními týkajícími se národní bezpečnosti a citlivých informací. Federální soudce Timothy Kelly však dal za pravdu novinářům a nařídil obnovení jejich přístupu do prezidentského sídla. Rozhodnutí soudu mělo zajistit okamžitý návrat žurnalistů do Bílého domu.

Reportéři žalujících médií se do budovy dostali po několika hodinách odmlčení. Jen nedlouho poté Bílý dům opět zakročil proti některým žurnalistům. Redakčnímu týmu CNN a zpravodaji stanice MS Now bylo znemožněno pokrývat státní večeři pořádanou na počest návštěvy čínského prezidenta Si Ťin-pchinga.

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Zdroj: Libor Novák

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