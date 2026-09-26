Počasí bude příjemné i po víkendu. Babí léto má pokračovat

Babí léto má v Česku začít již během tohoto víkendu, ale důležitá je především informace, že jen tak neskončí. Podle nejnovější předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) by mělo pokračovat až do prvního říjnového víkendu.
Předpověď na příští týden naznačuje, že babí léto bude pokračovat i po nadcházejícím prodlouženém víkendu. V úterý se očekává jasno nebo skoro jasno, v noci a ráno se ojediněle vyskytnou mlhy. Noční teploty klesnou při uklidnění větru až na 5 °C, odpolední maxima zároveň vyšplhají až na 25 °C.
Ani ve středu by nemělo pršet, meteorologové předpokládají podobné počasí jako o den dříve. Má být jasno nebo skoro jasno, z ranních minim kolem 7 stupňů vystoupí teplota až na odpoledních 24 °C.
Babí léto podle meteorologických modelů vydrží nejméně do první říjnové soboty. I ve čtvrtek, v pátek a v sobotu bude jasno nebo skoro jasno s nejnižšími teplotami mezi 7 a 12 stupni a nejvyššími odpoledními teplotami v rozmezí 19 až 24 °C.
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Zdroj: Libor Novák