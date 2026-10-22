Zelenskyj: Jsme připraveni přistoupit na mírovou dohodu, která by zmrazila konflikt na současné frontové linii

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovoru pro televizní stanici Fox News prohlásil, že je připraven přistoupit na mírovou dohodu, která by zmrazila probíhající konflikt podél současné frontové linie. Toto vyjádření představuje významný krok směrem k zahájení reálných jednání o příměří a ukončení války vyvolané ruskou invazí.
Tato prohlášení ukrajinského představitele zazněla ve chvíli, kdy se zvláštní vyslanec Spojených států Steve Witkoff setkal v Petrohradu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Během jejich jednání Moskva oznámila brzké zahájení dodávek nafty do Spojených států a potvrdila také propuštění amerického občana Stephena Hubbarda, který byl v Rusku vězněn od počátku konfliktu.
Podle ukrajinského prezidenta představuje zmrazení situace na současných pozicích reálný způsob, jak zastavit zabíjení a dosáhnout konce války. Zmíněný krok označil za nezbytné minimum, které je v současné situaci nutné k nastolení klidu zbraní a zahájení širších politických rozhovorů o dalším uspořádání v
regionu.
Zelenskyj zároveň zdůraznil, že jakákoliv mírová dohoda musí být doprovázena silnými bezpečnostními zárukami ze strany mezinárodních partnerů. Mezi klíčové garanty by podle jeho slov měly patřit Spojené státy a evropští spojenci, aby se zajistilo, že se ruská agrese a okupace v budoucnu nebudou opakovat.
V souvislosti s diplomatickými iniciativami ukrajinský vůdce zopakoval, že Kyjev je otevřený jednáním v jakémkoliv formátu, avšak důrazně odmítá jakékoliv rozhovory o Ukrajině bez účasti samotné Ukrajiny. Jakékoliv formální kroky k řešení války tak musejí probíhat za přímé přítomnosti zástupců napadené země u jednacího stolu.
Tato diplomatická jednání probíhají na pozadí dřívějších sporů ohledně funkčnosti komunikačních sítí. Kyjev v uplynulých dnech upozornil na problémy s omezením rychlosti satelitního systému Starshield, který ukrajinská armáda využívá pro vojenské operace a řízení bezpilotních prostředků.
Ukrajinský prezident v této souvislosti uvedl, že americký ministr zahraničí Marco Rubio mu přislíbil nápravu a spolupráci na odstranění těchto technických překážek. Komunikační sítě Starlink a civilní satelitní infrastruktura hrají klíčovou roli v každodenní obraně země a zajištění spojení na frontě.
Zelenskyj vedl sérii klíčových konzultací s americkými a evropskými představiteli již v předchozích dnech v Oslu, odkud americká delegace odcestovala přímo do Ruské federace. Vývoj kolem možného zmrazení konfliktu tak nadále závisí na výsledcích probíhajících kontaktů mezi Washingtonem, Moskvou a Kyjevem.
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Zdroj: Libor Novák